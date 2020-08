Champions League, Finale: Deshalb wird das Endspiel im Free-TV übertragen

Am Sonntag findet das Champions-League-Finale zwischen dem FC Bayern München und Paris Saint-Germain statt. Das Spiel wird unter anderem auch im Free-TV gezeigt. SPOX erklärt den Grund dafür.

Champions-League-Finale: Wann und wo?

Am Sonntag geht das Champions-League-Endspiel zwischen dem FC Bayern München und Paris Saint-Germain in Lissabon über die Bühne. Das Spiel wird um 21 Uhr im Estadio da Luz angepfiffen.

Die Münchner gewannen im Halbfinale mit 3:0 gegen Olympique Lyon, während PSG ebenfalls mit 3:0 RB Leipzig (VIDEO: Highlights aus dem Halbfinale) aus dem Turnier schmiss.

Champions-League-Finale: Darum wird das Endspiel im Free-TV übertragen

Nachdem im Finale mit dem FC Bayern eine deutsche Mannschaft teilnimmt, wird das Spiel auch im Free-TV zu sehen sein. Dies übernimmt der Sender ZDF. Grund: Da das Champions-League-Finale aufgrund der deutschen Beteiligung als Ereignis mit "erheblicher gesellschaftlicher Bedeutung" gilt, muss dieses laut dem Rundfunkstaatsvertrag für jeden empfangbar sein.

Champions-League-Finale: Live im TV und Livestream

Die Übertragung im ZDF ist nicht die einzige Möglichkeit, das Champions-League-Finale zu sehen. Auch der Pay-TV-Sender Sky besitzt die Übertragungsrechte und zeigt das Match auf dem Sender Sky Sport UHD. Um 19.30 startet dabei die Vorberichterstattung. Wolff Fuss wird dann kurz vor Spielbeginn die Rolle des Kommentatoren übernehmen. Via SkyGo-Abonnement kann der Livestream besucht werden. Eine weitere Option bietet das SkyTicket.

DAZN, der zweite Anbieter, der in Deutschland Übertragungsrechte für die Champions League besitzt, überträgt ebenfalls das Spiel live und in voller Länge. Der Streamingdienst ist zusätzlich auch für das Europa-League-Finale, welches am Freitag, den 21. August, entschieden wird, verantwortlich. Beim Start der Saisons der europäischen Topligen (Ligue 1, Bundesliga, Serie A, Primera Division) sind auch diese auf der Plattform vertreten.

Champions-League-Finale im Liveticker

Auch in Form eines Livetickers wird das Spiel angeboten. Diesen bietet nämlich SPOX auf der Website zum Mitlesen an.

Der Link für den Champions-League-Final-Liveticker befindet sich hier.

Champions League: Die Sieger der vergangenen zehn Jahre

Der FC Bayern war in den letzten zehn Jahren dreimal im Finale der Königsklasse. Für den Henkelpott reichte es jedoch nur einmal in diesem Zeitraum, nämlich als man im deutschen Finale 2013 gegen den BVB mit 2:1 gewann. Zuvor scheiterten die Münchner 2010 an Inter Mailand und 2012 in der heimischen Allianz Arena an FC Chelsea.