FC Bayern vs. Chelsea im TV und Livestream sehen - so funktioniert's

Der FC Bayern empfängt im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League den FC Chelsea. Das Hinspiel ging mit 3:0 an die Münchner. (VIDEO: Die besten Szenen aus dem Hinspiel). Hier erfahrt Ihr, wie Ihr die Partie live im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt.

Die Champions League kehrt nach monatelanger Corona-Pause wieder zurück. Das Turnier befindet sich momentan im Achtelfinale. Vier Paarungen wurden bereits entschieden, vier sind noch offen. Darunter auch das Duell zwischen dem aktuellen deutschen Meister Bayern München und dem FC Chelsea. In der Hinrunde gingen die Bayern nach einem 3:0-Triumph an der Stamford Bridge als Sieger vom Platz. Nun steht das Rückspiel an.

FC Bayern vs. FC Chelsea: Wann und wo?

Das Rückspiel des Champions-League-Achtelfinals zwischen dem FC Bayern und dem FC Chelsea geht am Samstag, den 8. August, über die Bühne. Als Spielstätte dient dabei die Münchner Allianz Arena. Der Anstoß erfolgt um 21 Uhr.

FC Bayern vs. FC Chelsea: Live im TV und Livestream

Die Übertragungsrechte für die aktuelle Champions-League-Saison teilen sich der PayTV-Sender Sky und der Streamingdienst DAZN. Für die Begegnung FC Bayern - FC Chelsea übernimmt Sky die Übertragung. Das Spiel wird auf dem Sender Sky Sport HD 2 gezeigt. Die Vorberichterstattung beginnt um 19.30 Uhr mit Sebastian Hellmann, Ex-Nationalspieler Lothar Matthäus und Erik Meijer.

Das eigentliche Spiel wird dann ab 20.55 Uhr zu sehen sein und von Kai Dittmann kommentiert. Parallel dazu findet auf Sky Sport HD 1 eine Konferenz statt, in der auch das Parallelspiel des Abends Barcelona gegen Napoli (Kommentator: Frank Buschmann) gezeigt wird.

Den Zugang zum Livestream-Angebot von Sky bekommt man mit einem SkyGo-Abo oder einem SkyTicket.

FC Bayern - FC Chelsea: Re-Live auf DAZN

Die komplette Partie ist dann ab 0 Uhr auf der Plattform DAZN abrufbar. Eine gute Option für Fans, die das Spiel nicht live sehen konnten.

DAZN ist neben den Champions-League-Spielen auch das Zuhause der Europa League. Von diesem Wettbewerb werden nämlich alle Spiele gezeigt. Aber auch die besten europäischen Ligen sind beim "Netflix des Sports" vertreten. Darunter die Bundesliga, Serie A, Ligue 1 und die Primera Division.

Auf DAZN ist aber nicht nur Fußball zu sehen, sondern auch US-Sport. Für Fans der NBA, NFL, NHL und MLB ist DAZN also der perfekte Ansprechpartner.

Das Abonnement dafür kostet im Monat 11,99 Euro und im Jahr 119,99 Euro. Zuvor hat der Kunde die Möglichkeit, einen Gratis-Probemonat zu testen.

FC Bayern vs. FC Chelsea im Liveticker

Auch im Liveticker-Format wird das Spiel angeboten. Diesen bietet SPOX auf der Website.

Hier entlang, um zum Liveticker zu gelangen.

FC Bayern vs. FC Chelsea: Die letzten fünf Aufeinandertreffen

Die beiden Mannschaften trafen bereits mehrmals in der Champions League aufeinander. Am meisten in Erinnerung geblieben ist wohl das "Finale dahoam" aus dem Jahr 2012, als der FC Chelsea im Elfmeterschießen die Bayern bezwang.