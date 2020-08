FC Barcelona am Scheideweg: Fünf Brennpunkte nach dem 2:8 gegen den FC Bayern

Nach dem krachenden Aus in der Champions League gegen den FC Bayern, gleichbedeutend mit der ersten titellosen Saison seit 2008, steht der FC Barcelona am Scheideweg. Auch die Zukunft von Lionel Messi und seinem Clan gilt als ungewiss.

Die fünf größten Brennpunkte bei Barca nach der Schmach von Lissabon.

1. Barca-Brennpunkt: Die sportliche Leitung um Bartomeu

Der seit 2014 als Präsident fungierende Josep Bartomeu (57) wird vom Großteil der Fans als Hauptverantwortlicher für die sportliche, aber auch wirtschaftlich prekäre Situation ausgemacht. Bereits nach dem Aus im vergangenen Jahr gegen den FC Liverpool forderten sie seinen Rücktritt. Dazu wird es aber auch wohl nach dem historischen 2:8 im Estadio da Luz nicht kommen. Erst 2021, wenn die nächsten Präsidentschaftswahlen geplant sind, könnte das Kapitel Bartomeu zu Ende gehen.

Veränderungen in der Führungsriege sind dennoch zu erwarten. Bartomeu, so heißt es in den spanischen Medien, wolle die sportliche Leitung neu strukturieren. Geschäftsführer Oscar Grau (56) und Sportdirektor Eric Abidal (40) stehen schon länger zur Diskussion. Gerade Abidal, der im Zuge des Gehaltsverzichts während der Corona-Pause einen Rüffel von seinem früheren Mitspieler Lionel Messi (33) erhielt, gilt als stark angezählt.

Internationale Pressestimmen zum 8:2-Sieg des FC Bayern über den FC Barcelona © imago images / Poolfoto 1/19 Der FC Bayern hat im Champions-League-Viertelfinale den FC Barcelona mit 8:2 besiegt. Die internationalen Medien feiern den FCB und zerlegen den spanischen Renommierklub. Die Pressestimmen (gesammelt von SID/SPOX). © Screenshot 2/19 SPANIEN - MARCA: "2:8... eine Schande. Historische Erniedrigung. (...) Barcelona braucht jetzt dringend einen Wechsel. Bayern München war ein Tsunami. Ter Stegen wurde von den ambitionierten Bayern massakriert. (...) Bayern wurde zur Dampfwalze." © Screenshot 3/19 AS: "Barca wird von Bayern erniedrigt und lächerlich gemacht. Barcelona ist am Ende. Selbst Messi war völlig überfordert. Sie waren inkompetent, konnten in keinem Aspekt gegenhalten. Die Spieleröffnung Barcas war eine griechische Tragödie." © Screenshot 4/19 SPORT: "Ein lächerliches Barcelona erleidet seine größte Niederlage in Europa. Bayern zieht Barca nackt aus. Barcelona kaum wiederzuerkennen: Kein Fußball, kein Kampfgeist und würdelos. Bayern, in allen Aspekten überlegen, macht Barca zur Schnecke." © Screenshot 5/19 MUNDO DEPORTIVO: "Die Mutter aller Debakel Barcas. Bayern unterstrich klar und deutlich, dass Barcelona weit weg von den Topteams Europas ist. (...) Die Bayern überrannten Barca und waren in allen Belangen hoch überlegen. Bayern war ein Hurrikan (...)" © Screenshot 6/19 ENGLAND - SUN: "Barcelona wurde vom unaufhaltsamen deutschen Meister, der alles auf seinem Weg zermalmte, zu einem blutigen Brei gestampft." © Screenshot 7/19 BBC SPORT: "Bayern demütigt einen düsteren FC Barcelona." © Screenshot 8/19 DAILY MIRROR: "Bayern trifft gegen Barcelona 8-mal und fügt den Spanier die schlimmste Niederlage aller Zeiten zu (sogar Coutinho trifft doppelt)." © Screenshot 9/19 DAILY MAIL: "Es gibt Ergebnisse, bei denen es um mehr als nur Zahlen geht. (...) Deutschland-Brasilien 7:1. Bayern München-Barcelona 8:2. Ein Klub von Barcelonas Größe darf einfach nicht mit acht Gegentoren verlieren, nicht in einer solchen Situation." © Screenshot 10/19 ITALIEN - GAZZETTA DELLO SPORT: "FC Bayern auf der Achterbahn! Die Münchner zerstören Barcelona und demütigen die Mannschaft mit einem verheerenden 8:2. Für die Katalanen ist das die schlimmste Niederlage in der Champions League." © Screenshot 11/19 TUTTOSPORT: "Wahnsinn! Barca am Boden zerstört. Bayern München vernichtet die Katalanen mit einer perfekten Leistung. (...) Die Pleite ist eine Demütigung nicht nur für Barcelona, sondern für den gesamten spanischen Fußball." © Screenshot 12/19 CORRIERE DELLO SPORT: "Die Bayern machen aus Messi und Co eine lächerliche Mannschaft, die einem Torkarussell ausgeliefert ist. Bayerns Abwehr ist für die Barca-Stürmer unangreifbar. Die Katalanen kommen gegen die grausamen Bayern nicht zum Ziel." © Screenshot 13/19 LA REPUBBLICA: "Die Münchner erteilen Barca eine verheerende Fußballlehrstunde. Der FC Bayern zeigt die Muskeln und bestraft die Katalanen, die von einer Torlawine überrollt werden. Barca wird lang für die Verarbeitung dieses Horrorabends brauchen." © Screenshot 14/19 CORRIERE DELLA SERA: "Ein unerwarteter Zusammenbruch! Für Barca ist diese unvorstellbare Pleite das Ende einer Ära. Messi und Co. erleben die schockierendste Niederlage ihrer Geschichte. (..) Die Schande für die Katalanen könnte nicht größer sein." © Screenshot 15/19 FRANKREICH - L'EQUIPE: "Bayern demütigt Barcelona. Beeindruckend und mitleidlos hat der FC Bayern seinen Gegner erstickt. Barcelona ertrank im Stade de la Luz, das für sie zum Stade de la Loose wurde. (...) Wir haben ein historisches Ereignis erlebt." © Screenshot 16/19 FRANCE FOOTBALL: "8:2 - für immer Geschichte" © Screenshot 17/19 LE MONDE: "Bayern München hat Barcelona in die Luft gesprengt. Jetzt sind sie wie nie zuvor Favorit auf den Titelgewinn. Nach einem zuvor nie erlebten Debakel reisen die Katalanen aus Lissabon ab." © Screenshot 18/19 OUEST FRANCE: "Die Bayern spielten dämonisch. Eine historische Demütigung für Barca. (...) Thomas Müller war der Fahnenträger einer Mannschaft, die seit der Wiederaufnahme der Wettbewerbe eine unvergleichbare Stärke zeigt." © Screenshot 19/19 LE FIGARO: "Die unglaubliche Wucht der Bayern, die höchste Klatsche für Barca. Bayern ohne Erbarmen. München hat ein Trommelfeuer nach allen Regeln der Kunst veranstaltet."

2. Barca-Brennpunkt: Setien und die Suche nach einem Nachfolger

Mit Abidal würde Trainer Quique Setien seinen größten, vermutlich sogar letzten Fürsprecher im Klub verlieren. Der Franzose verhinderte angeblich schon die Entlassung des 61-Jährigen nach der verspielten Meisterschaft im Juli.

Die Demütigung gegen die Münchner, daran gibt es keine Zweifel mehr, war nun eine zu viel. Der bis 2022 datierte Vertrag von Setien soll in den nächsten Tagen aufgelöst werden. Gewünscht: ein größerer Name, ausgestattet mit einer Vita und Aura, die Barca gerecht wird.

Der seit seinem Aus im vergangenen Winter bei Tottenham Hotspur vereinslose Mauricio Pochettino (48), der vor seiner Zeit in England ausgerechnet beim Stadtrivalen Espanyol tätig war und anschließend sagte, er würde eher auf seinen Bauernhof nach Argentinien zurückkehren als im Camp Nou an der Seitenlinie zu stehen, ist im Gespräch. Außerdem gibt es Gerüchte um zwei ehemalige Barca-Spieler: Xavi (40), aktuell in Katar beschäftigt, und Ronald Koeman (57), den niederländischen Nationaltrainer.

3. Barca-Brennpunkt: Die "Operacion Salida"

Welcher Trainer auch kommen mag, er trifft auf einen stark renovierungsbedürftigen Kader. Mit einem Altersdurchschnitt von 29 Jahren und 329 Tagen stand gegen Bayern die älteste Barca-Startelf in der Champions-League-Historie auf dem Rasen.

Es braucht einen Umbruch, und um diesen Umbruch überhaupt erst in die Wege zu leiten, muss der Klub sich von Spielern trennen, die unter ihren Möglichkeiten agieren. Das trifft mit Ausnahme von Messi und mit Abstrichen Marc-Andre ter Stegen (28) eigentlich auf alle zu. Die "Operacion Salida" könnte also eine große werden - obgleich sich ein Ausverkauf in Zeiten von Corona schwierig gestalten dürfte.

Barca müsste mit vielen Verlustgeschäften rechnen. Wichtig wird sein, zumindest so viel Geld einzunehmen, um Transfers wie den von Inter Mailands Torjäger Lautaro Martinez (22) und Vertragsverlängerungen wie die von Rückhalt ter Stegen zu finanzieren. Oberste Priorität hat in diesem Zusammenhang der Verkauf des noch an den FC Bayern ausgeliehenen Philippe Coutinho (28). Für den Brasilianer ist bislang aber weiterhin kein Abnehmer in Sicht.

Auch die nicht minder als Enttäuschungen geltenden Ousmane Dembele (23), Nelson Semedo (26) und Samuel Umtiti (26) könnten verkauft werden, weil sie im Gegensatz zu älteren Akteuren wie Ivan Rakitic (31) oder Arturo Vidal (33) über höhere Marktwerte verfügen. Selbst hinter der Personalie Antoine Griezmann (29) soll ein Fragezeichen stehen. Der 120-Millionen-Zugang von Atletico Madrid erlebte eine enttäuschende Premierensaison in Barcelona und kam auch beim 2:8 nur von der Bank.