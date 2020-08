Am heutigen Samstag finden die letzten noch offenen Champions-League-Achtelfinal-Partien statt. Welches Spiel davon DAZN live überträgt, wird in diesem Artikel gezeigt.

Champions League: Dieses Spiel zeigt DAZN heute live im TV und Livestream

Der Streamingdienst DAZN und der PayTV-Sender Sky besitzen in Deutschland die Übertragungsrechte für die Champions League. DAZN kümmert sich am heutigen Samstag um das Achtelfinal-Rückspiel zwischen dem FC Barcelona und dem SSC Neapel. Der Anpfiff erfolgt dabei um 21 Uhr. Im Hinspiel trennten sich die beiden Mannschaften 1:1 (VIDEO: Die Highlights aus dem Hinspiel). Austragungsort ist das legendäre Camp-Nou-Stadion in Barcelona.

Champions League im Liveticker

Für alle Fans, die keinen Zugriff auf das Angebot von DAZN haben, bietet sich die Möglichkeit, beim Liveticker von SPOX mitzulesen. Somit hat man alle wichtigen, spielentscheidenden Aktionen im Blick.

FC Barcelona vs. SSC Neapel: So könnten die Trainer heute aufstellen

FC Barcelona:

ter Stegen - Nelson Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba - Rakitic - Sergi Roberto, F. de Jong - Messi, Suarez, Griezmann

SSC Neapel:

Meret - di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui - Demme - Fabian, Zielinski - José Callejon, L. Insigne - Mertens

Champions League: Das Achtelfinale im Überblick

Der FC Bayern kann heute als zweite deutsche Mannschaft ins Viertelfinale der Champions League einziehen. Nach dem souveränen 3:0-Sieg im Hinspiel gegen den FC Chelsea befinden sich die Münchner in einer vorteilhaften Position. RB Leipzig löste bereits vor der Corona-Pause das Viertelfinalticket, als man nach Hin- und Rückspiel Tottenham Hotspur mit insgesamt 4:0 besiegte. Der BVB ist hingegen trotz Sieg im Hinspiel gegen den PSG bereits ausgeschieden.