Mit PSG hat sich die erste Mannschaft für das Halbfinale beim Final-8-Turnier in der Champions League qualifiziert. Sechs weitere Teams kämpfen noch um den Einzug in die Vorschlussrunde. Doch wann findet diese überhaupt?

Champions League: Wann findet das Halbfinale statt

Durch den aufgrund des Corona-Pandemie in dieser Saison umgestalteten Modus in der K.o.-Phase geht es im August in der Champions League Schlag auf Schlag. Das Final-8-Turnier in Lissabon wird in lediglich zwölf Tagen über die Bühne gehen.

Nachdem das letzte Halbfinale am 15. August ausgetragen wurde, stehen bereits am 18. und 19. August die Halbfinalpartien an. Am kommenden Dienstag trifft PSG auf den Sieger zwischen RB Leipzig und Atletico Madrid. Einen Tag danach könnte im Falle eines Weiterkommens gegen den FC Barcelona die Vorschlussrunde für den FC Bayern steigen.

Champions League: Das Viertelfinale im Überblick

Team 1 Team 2 Datum Uhrzeit Stadion Atalanta Bergamo Paris Saint-Germain Mi, 12. August 21 Uhr Estadio da Luz RB Leipzig Atletico Madrid Do. 13. August 21 Uhr Estadio Jose Alvalade FC Barcelona FC Bayern Fr. 14. August 21 Uhr Estadio da Luz Manchester City Olympique Lyon Sa, 15. August 21 Uhr Estadio Jose Alvalade

© imago images

Champions League: Termine, Daten

Nur wenige Tage nach den Halbfinals wird auch schon der CL-Sieger 2020 gekürt. Am Sonntag, den 23. August, wird das Finale in Lissabon ausgetragen.

Datum Runde 12. bis 15. August Viertelfinale 18. bis 19. August Halbfinale 23. August Finale

Champions League: Halbfinale live im TV und Livestream

Das Halbfinale der Champions League wird sowohl bei DAZN als auch bei Sky zu sehen. Beide Anbieter teilen sich die Rechte an den Übertragungen.

Während Sky die Partien im Pay-TV anbietet, stellt DAZN Livestreams zur Verfügung. Der Streaming-Dienst wird zudem auch das Finale übertragen.

Neben der Champions League hat DAZN zusätzlich auch die Europa League im Programm. DAZN zeigt dabei alle Spiele des Final-8-Turniers in Nordrhein-Westfalen.

Auch Sky bietet Livestreams zu den Halbfinal-Partien an. Diese können über Sky Go oder über Sky Ticket abgerufen werden.

Champions League: Mögliche Halbfinalpaarungen in der Übersicht

Der gesamte Turnierbaum des Final-8-Turniers wurde bereits Anfang Juli ausgelost. Somit standen von Anfang an die möglichen Kontrahenten für die Teams auf dem Weg ins Finale bereits fest.

Paris Saint-Germain steht schon im Halbfinale und trifft auf den Sieger des Duells RB Leipzig gegen Atletico Madrid. Aus dem anderen Zweig des Turnierbaums ergibt sich der zweite Finalteilnehmer aus folgenden vier Mannschaften: FC Bayern, FC Barcelona, Manchester City und Olympique Lyon.