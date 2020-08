Champions League: Das Viertelfinale heute live im TV, Livestream und Liveticker

Die Champions League startet in ihr Finalturnier und bitten zur Runde der letzten acht Mannschaften. Hier bei SPOX erfahrt Ihr, wo Ihr die heutige Viertelfinal-Partie live im TV, Livestream und Liveticker mitverfolgen könnt.

Du willst das Champions-League-Finalturnier live sehen? Dann sicher Dir jetzt Deinen kostenlosen Probemonat auf DAZN!

Artikel und Videos zum Thema Erlebe die Champions League live auf DAZN. Hol Dir Deinen Gratismonat!

Champions League: Dieses Viertelfinale findet heute statt

Am heutigen Mittwoch wird nur ein Viertelfinale ausgetragen: Atalanta Bergamo gegen Paris Saint-Germain. Austragungsort ist dabei das Estadio da Luz in Lissabon, in dem auch das Finale gespielt wird. Schiedsrichter ist Anthony Taylor aus England. Er wird von Gary Beswick (England) und Adam Nunn (England) an der Seiteinlinie und Artur Soares Dias (Portugal, Vierter Offizieller) unterstützt. Stuart Attwell (England) ist Video-Schiedsrichter.

Datum Uhrzeit Austragungsort Team 1 Team 2 12.08.2020 21 Uhr Estadio da Luz (Lissabon) Atalanta Bergamo Paris Saint-Germain

Benatia, Iniesta & Co.: So spielten der FC Bayern und der FC Barcelona beim letzten Duell © imago images / Lackovic 1/28 Am 12. Mai 2015 trafen der FC Bayern und der FC Barcelona zuletzt in einem Pflichtspiel aufeinander. Im Halbfinale der Champions League setzte sich Barca insgesamt mit 5:2 durch. SPOX zeigt die Aufstellungen des Rückspiels. © imago images / MIS 2/28 Ohne Ribery, Robben und Shaqiri mussten die Bayern im Rückspiel antreten. In den Schlussminuten des Hinspiels fingen sich die Bayern noch zwei Treffer, weil Trainer Pep Guardiola unbedingt ein Auswärtstor wollte. Nach dem 0:3 musste ein Wunder her. © imago images / Sammy Minkoff 3/28 FC BAYERN MÜNCHEN - TOR: Manuel Neuer © imago images / Sammy Minkoff 4/28 ABWEHR: Rafinha © imago images / Sven Simon 5/28 Jerome Boateng © imago images / Sven Simon 6/28 Medhi Benatia © imago images / Sammy Minkoff 7/28 Juan Bernat © imago images / DeFodi 8/28 MITTELFELD: Xabi Alonso © imago images / Sammy Minkoff 9/28 Thiago © imago images / DeFodi 10/28 Philipp Lahm © imago images / Lacy Pereyni 11/28 Thomas Müller © imago images / Sammy Minkoff 12/28 Bastian Schweinsteiger © imago images / Lackovic 13/28 STURM: Robert Lewandowski © imago images / Lackovic 14/28 BANK: Pepe Reina, Dante, Javi Martinez (eingewechselt), Mitchell Weiser, Mario Götze (eingewechselt), Sebastian Rode (eingewechselt) und Claudio Pizarro © imago images / DeFodi 15/28 Trainer: Pep Guardiola © imago images / Laci Pereyni 16/28 FC BARCELONA - TOR: Marc-Andre ter Stegen © imago images / MIS 17/28 ABWEHR: Dani Alves © imago images / Lackovic 18/28 Pique © imago images / Team 2 19/28 Javier Mascherano © imago images / photoarena/Eisenhuth 20/28 Jordi Alba © imago images / Bernd Müller 21/28 MITTELFELD: Sergio Busquets © imago images / Sven Simon 22/28 Ivan Rakitic © imago images / Jan Huebner 23/28 Iniesta © imago images / Sammy Minkoff 24/28 STURM: Lionel Messi © imago images / Team 2 25/28 Luis Suarez © imago images / Sammy Minkoff 26/28 Neymar © imago images / Horstmüller 27/28 BANK: Claudio Bravo, Adriano, Marc Bartra, Jeremy Mathieu (eingewechselt), Rafinha, Xavi (eingewechselt) und Pedro (eingewechselt). © imago images / Laci Perenyi 28/28 Trainer: Luis Enrique

Champions League: Das Viertelfinale live im TV und Livestream

Das heutige CL-Viertelfinale zwischen Atalanta Bergamo und Paris Saint-Germain wird live und in voller Länge beim Streamingdienst DAZN gezeigt. Dort beginnt ab 20.45 Uhr die Übertragung mit Moderator Alex Schlüter, Kommentator Marco Hagemann und Experte Ralph Gunesch.

Neben der heutigen Partie zeigt DAZN, abgesehen vom VF-Spiel der Bayern gegen den FC Barcelona, das komplette Final-8-Turnier der diesjährigen Champions-League-Saison. Auch die Europa League hat das "Netflix des Sports" im Programm. Dort werden ausnahmslos alle Spiele live und in voller Länge zu sehen sein.

Der Kostenpunkt eines DAZN-Abonnements liegt bei lediglich 11,99 Euro im Monat oder 119,99 Euro im Jahr. Den ersten Monat könnt Ihr dabei sogar völlig kostenlos testen.

Champions League: Das Viertelfinale im SPOX-Liveticker

Auch wir bei SPOX sind live mit dabei. In unserem kostenlosen und ausführlichen Liveticker verpasst Ihr keine Highlights aus Lissabon.

Atalanta Bergamo gegen PSG: Voraussichtliche Aufstellungen

So könnten beide Trainer ihre Teams spielen lassen.

Atalanta Bergamo : Sportiello - Rafael Toloi, Palomino, Djimsiti - Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens - Pasalic, Gomez - D. Zapata

: Sportiello - Rafael Toloi, Palomino, Djimsiti - Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens - Pasalic, Gomez - D. Zapata Paris Saint-Germain: Navas - Kehrer, Thiago Silva, Kimpembe, Juan Bernat - Marquinhos - Gueye, Paredes - Sarabia, Neymar - Icardi

Champions League: Die Ergebnisse aus dem Achtelfinale