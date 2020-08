In der UEFA Champions League startet in dieser Woche das Finalturnier, welches den Henkelpokalsieger der Saison 2019/2020 bestimmt. Wir geben euch Informationen über den Spielplan, Termine, Daten und Partien.

Champions League, Spielplan: Termine, Daten, Partien

Um den Champions League Wettbewerb in dieser speziellen Saison möglichst zeitnah und sicher zu Ende bringen, hat sich die UEFA das Konzept für ein Finalturnier im portugiesischen Lissabon ausgedacht.

Der Turnierplan sieht vor, dass es zwei Turnierbäume geben wird, welche bereits im Vorhinein ausgelost wurden. Anders als Üblich in der CL-K.o.-Phase gibt es nur ein einziges Spiel zwischen zwei Mannschaften, es gibt folglich keine Hin-und Rückspiele. Der Gewinner rückt direkt in die nächste Runde vor.

Den Start machen in dieser Woche die Viertelfinals, bei denen zwei Vertreter der Bundesliga den Angriff auf das Halbfinale aufnehmen, namentlich der FC Bayern München und RB Leipzig.

© imago images

Champions League, Spielplan: Die Termine im Überblick

Runde Datum Uhrzeit Ort Viertelfinals 12.,13.,14.,15. August 2020 21.00 Uhr Estádio da Luz und Estádio José Alvalade - Lissabon Halbfinals 18. und 19, August 2020 21.00 Uhr Estadio da Luz und Estadio Jose Alvalade - Lissabon Finale 23. August 2020 21.00 Uhr Estadio da Luz - Lissabon

Für den FC Bayern beginnt am 14. August die Mission Triple gegen den FC Barcelona. Die Münchner sind bereits am Sonntag, den 9. August, zur Akklimatisierung an der portugiesischen Atlantikküste eingetroffen.

Im Viertelfinale treffen sie mit Barca auf ein internationales Schwergewicht, die Katalanen konnten sich, genauso wie die Münchner, den Henkelpott bereits fünfmal sichern.

Doch für die erfolgsverwöhnten Spanier ist die Champions League in diesem Jahr die einzig verbleibende Chance einen Titel zu holen, nachdem man Real in der Liga den Vortritt lassen musste und auch im Copa del Rey eliminiert wurde.

Die Bayern brauchen eine extrem starke Defensivleistung, um die Ausnahmestürmer Messi, Suarez und Griezmann unter Kontrolle zu behalten

© imago images

Falls die Bayern es schaffen die Katalanen aus dem Weg zu räumen, wartet im Halbfinale das, als Titelfavorit auserkorene, Manchester City um Trainer Pep Guardiola. Im Finale könnte es eventuell sogar gegen RB Leipzig gehen, falls die Roten Bullen es schaffen, mehrere Hochkaräter aus dem Weg zu räumen.

Champions League: Das Viertelfinale im Überblick