Champions-League-Finale 2020 im Free-TV? Darum überträgt das ZDF eventuell das Endspiel live im TV und Livestream

Die Champions-League befindet sich in der heißen Phase. Noch stehen zwei Viertelfinalspiele auf dem Programm. SPOX verrät Euch, waum das Finale eventuell im Free-TV via ZDF übertragen wird.

CL-Finale: Darum könnte das ZDF das Endspiel live zeigen

Das Finale der Champions League steigt im Rahmen des Blitzturniers in Lissabon am 23. August. Eigentlich teilen sich der Streamingdienst DAZN und der Pay-TV-Sender Sky die exklusiven Übertragsungsrechte in dieser Saison an der Königsklasse. Sollte aber ein deutsches Team, was nach aktuellem Stand mit dem Halbfinalisten RB Leipzig und dem Viertelfinalisten FC Bayern noch möglich wäre, das Endspiel erreichen, würde es aufgrund eines rechtlichen Anspruchs im frei empfangbaren Fernsehen zugänglich gemacht werden.

In diesem Fall würde das ZDF die Partie zeigen. Dieser Anspruch ist im Rundfunkstaatsvertrag geregelt. Ereignisse, die "von erheblicher gesellschaftlicher Bedeutung" sind, wie etwa ein Endspiel eines Vereinswettbewerbs mit deutscher Beteiligung, sollen für jedermann empfangbar sein. Darum müssten die Rechteinhaber dies ermöglichen, dass das Ereignis "zumindest in einem frei empfangbaren und allgemein zugänglichen Fernsehprogramm" zu sehen ist, heißt es darin. Sowohl DAZN und Sky als auch die UEFA haben sich mit dem ZDF auf dieses Abkommen geeinigt.

Champions League, Blitzturnier: Vetreilung der Übertragungsrechte

DAZN und Sky zeigen ab dem Halbfinale alle Spiele live. Das heutige Viertelfinale zwischen dem FC Barcelona und dem FC Bayern München (bei SPOX im Liveticker) kommt hingegen exklusiv beim Pay-TV-Sender, während das andere ausstehende Spiel der Runde der letzten Acht zwischen Olympique Lyon und Manchester City neben Sky auch bei DAZN übertragen wird.

Champions League: Die Ergebnisse und Termine des Final-8-Turniers

Die erste Halbfinal-Begegnung steht bereits. Dort treffen PSG, das Atalanta Bergamo glücklich in der Nachspielzeit mit 2:1 besiegte, und Atletico-Bezwinger RB Leipzig aufeinander.

Die zweite Partie resultiert aus den Siegern von Barcelona gegen Bayern München und Manchester City gegen Lyon.

Datum Uhrzeit Stadion Team 1 Team 2 Ergebnis 12.08.2020 21 Uhr Estadio da Luz Atalanta Bergamo Paris Saint-Germain 1:2 13.08.2020 21 Uhr Estadio Jose Alvalade RB Leipzig Atletico Madrid 2:1 14.08.2020 21 Uhr Estadio da Luz FC Bayern München FC Barcelona - 15.08.2020 21 Uhr Estadio Jose Alvalade Manchester City Olympique Lyon -

Champions League: Die Termine bis zum Finale