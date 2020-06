Champions League: Modus, Spielplan, Termine, Begegnungen

Auch die Champions League wagt den Restart der Saison 2019/20. Alles zum Modus, dem Spielplan, den ausstehenden Begegnungen und die weiteren Termine findet Ihr hier.

Champions League, Modus: Wie geht es weiter?

Die UEFA hat den Modus der Champions League geändert und so auf die Verschiebungen aufgrund der Coronapandemie reagiert.

Statt der üblichen Hin- und Rückspiele wird es in dieser Saison ab dem Viertelfinale nur noch ein K.o.-Spiel geben. Ausgetragen werden die Spiele im Turnier-Modus.

Spielorte sind dabei die Stadien von Benfica und Sporting Lissabon.

Ob dort auch die noch ausstehenden Rückspiele des Achtelfinals stattfinden, ist aktuell offen. Fest steht jedoch, dass diese wie geplant durchgeführt werden und so ein Sieger durch zwei Ergebnisse aus Hin- und Rückspiel ermittelt wird.

Achtelfinale, Viertelfinale, Halbfinale, Finale: Die Termine der CL-Saison

Der nächste in der Champions League anstehende Termin ist der 10. Juli. Dort findet die Auslosung der Viertel- und Halbfinals statt - auch wenn zu diesem Zeitpunkt noch nicht alle Mannschaften, die daran teilnehmen, feststehen.

Die noch ausstehenden Rückspiele des Achtelfinals, also beispielsweise das Gastspiel des FC Chelsea beim FC Bayern, sind nämlich erst für den 7./8. August angesetzt.

Bereits einige Tage später, vom 13.-15. August, finden die Viertelfinals in Lissabon statt. Dort werden auch die Halbfinals (18./19. August) und das Finale am 23. August über die Bühne gehen.

Wie die UEFA auf Ihrer Website betont, sind diese Termine weiterhin als provisorisch anzusehen und können gegebenenfalls noch geändert werden.

Champions League, Achtelfinale: Diese Begegnungen stehen noch aus

Acht Klubs kämpfen noch um das Ticket fürs Viertelfinale, unter anderem muss der FC Bayern noch zu Hause gegen den FC Chelsea ran.

Die ausstehenden Achtelfinalspiele:

Heim Auswärts Hinspiel-Ergebnis FC Bayern München FC Chelsea 3:0 FC Barcelona SSC Neapel 1:1 Juventus Turin Olympique Lyon 0:1 Manchester City Real Madrid 2:1

Champions League, Finalturnier: Diese Teilnehmer stehen bereits fest

Bereits fürs Achtelfinale qualifiziert sind neben RB Leipzig folgende Klubs: Paris Saint-Germain, Atletico Madrid und Atalanta Bergamo.

Sie treffen in den Viertelfinals auf die vier Teams, die sich in den noch ausstehenden Achtelfinal-Rückspielen durchsetzen. Die Auslosung findet am 10. Juli statt.

© imago images / Poolfoto

Champions League: Zeitplan bis zum Finale