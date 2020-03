RB Leipzig gegen Tottenham Hotspur heute live im TV, Livestream und Liveticker

So könnt Ihr das Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League zwischen RB Leipzig und Tottenham Hotspur live und in voller Länge im TV, Livestream und Liveticker verfolgen.

Timo Werner avancierte im Achtelfinal-Hinspiel gegen Tottenham Hotspur in London mit dem einzigen Treffer des Tages zum Matchwinner und verschaffte RB Leipzig somit eine gute Ausgangslage.

RB Leipzig vs. Tottenham Hotspur: Das müsst Ihr wissen

Austragungsort des Rückspiels ist die Red Bull Arena in Leipzig, die 41.939 Zuschauern Platz bietet. Anstoß der Partie ist am heutigen Dienstagabend, 10. März 2020, um 21 Uhr.

Das Schiedsrichtergespann des Spiels kommt aus Spanien:

Schiedsrichter: Carlos del Cerro Grande

Carlos del Cerro Grande Assistenten: Juan Carlos Yuste Jimenez und Roberto Alonso Fernandez

Juan Carlos Yuste Jimenez und Roberto Alonso Fernandez Vierter Offizieller: Guillermo Cuadra Fernandez

Guillermo Cuadra Fernandez VAR: Juan Martinez Munuera

RB Leipzig gegen Tottenham Hotspur heute live im TV und Livestream

Das Duell zwischen RB Leipzig und Tottenham Hotspur könnt Ihr heute live und exklusiv nur im Pay-TV verfolgen. Neben dem Einzelspiel bietet Sky zudem auch eine Konferenz mit dem Parallelspiel an.

Außerdem hat der Pay-TV-Anbieter für alle Abonnenten mit SkyGo Livestream im Angebot. Nicht-Kunden können auf SkyTicket einen Monatspass erwerben.

RB Leipzig - Tottenham Hotspur heute im Liveticker

Keine Möglichkeit die Partie im TV oder Stream zu verfolgen? Dann greift auf unseren kostenlosen und ausführlichen Liveticker zurück. In unserem Liveticker-Kalender findet Ihr neben den beiden Partien am heutigen Dienstagabend zahlreiche weitere sportliche Highlights. Zu den Spielen:

Champions League: Die Hinspielergebnisse

Mit dem 1:0-Erfolg im Hinspiel sicherte sich die Mannschaft von Julian Nagelsmann eine gute Ausgangsposition.

Alle Hinspielergebnisse im Überblick:

Datum Heimteam Auswärtsteam Ergebnis 18. Februar 2020 Borussia Dortmund Paris St.-Germain 2:1 18. Februar 2020 Atletico Madrid FC Liverpool 1:0 19. Februar 2020 Tottenham Hotspur RB Leipzig 0:1 19. Februar 2020 Atalanta Bergamo FC Valencia 4:1 25. Februar 2020 FC Chelsea FC Bayern München 0:3 25. Februar 2020 SSC Neapel FC Barcelona 1:1 26. Februar 2020 Real Madrid Manchester City 1:2 26. Februar 2020 Olympique Lyon Juventus 1:0

Champions League: Die Rückspiele

Neben dem Heimspiel der Leipziger empfängt der FC Valencia am heutigen Abend zeitgleich Atalanta Bergamo. Alle Spiele im Überblick: