RB Leipzig - Tottenham Hotspur: Rückspiel im Champions-League-Achtelfinale im Liveticker

RB Leipzig hat nach dem 1:0-Auswärtserfolg bei Tottenham Hotspur das Champions-League-Viertelfinale fest im Blick. Im Rückspiel reicht heute ein Unentschieden zum Weiterkommen. Hier könnt Ihr die Partie im Liveticker verfolgen.

RB Leipzig - Tottenham Hotspur: Rückspiel in der Champions League im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Auswärts hat sich die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann eine gute Ausgangslage geschaffen. Dank eines verwandelten Elfmeters von Timo Werner gewann RBL im Londoner Tottenham Stadium.

Vor Beginn: Im Rückspiel des Champions-League-Achtelfinales hat RB Heimrecht - und anders als bei anderen Partien in Zeiten des grassierenden Coronavirus werden Zuschauer heute in die Red Bull Arena gelassen. Anstoß in der Red Bull Arena ist am Dienstag um 21 Uhr.

Vor Beginn: Herzlich willkommen zum Liveticker der Partie RB Leipzig gegen Tottenham Hotspur.

RB Leipzig - Tottenham Hotspur: Die voraussichtlichen Aufstellungen

RB Leipzig: Gulacsi - Klostermann, Upamecano, Halstenberg - Mukiele, Laimer, Sabitzer, Angelino - Nkunku, Werner - Schick

Gulacsi - Klostermann, Upamecano, Halstenberg - Mukiele, Laimer, Sabitzer, Angelino - Nkunku, Werner - Schick Tottenham Hotspur: Lloris - Aurier, D. Sanchez, Alderweireld, B. Davies - Winks, Dier, Lo Celso - Lamela, Alli - Lucas Moura

RB Leipzig vs. Tottenham Hotspur heute live im TV und Livestream

Die Champions League ist in dieser Saison nicht im Free-TV zu sehen. Stattdessen halten DAZN und Sky die Rechte an der Königsklasse. Das Rückspiel zwischen RB Leipzig und Tottenham Hotspur wird vom Pay-TV-Sender Sky übertragen.

Ab 19.30 Uhr beginnt Sky die Vorberichterstattung. Im Studio begrüßen Sie dann Moderator Michael Leopold und die Experten Erik Meijer und Dietmar Hamann. Kommentieren wird die Begegnung Martin Groß.

Zudem stellt Sky einen Livestream zum Spiel bereit. Dieser ist entweder über SkyGo oder SkyTicket abrufbar.

Champions League, Achtelfinale: Die Rückspiele im Überblick

