Champions League: Mögliche Szenarien in Zeiten der Corona-Krise - wie geht es weiter?

Auch die Champions League ist nicht von der Corona-Krise verschont geblieben. Der zweite Teil der Achtelfinal-Rückspiele musste wegen des Virus bis auf Weiteres verschoben werden. Doch wie geht es nun weiter? SPOX zeigt mögliche Szenarien auf.

Champions League nach Coronakrise: Die möglichen Szenarien

1. Szenario: Der Fußball-Betrieb kann Angang April wieder aufgenommen werden

Viele der führenden Fußball-Verbände haben den Spielbetrieb zunächst lediglich bis Angang/Mitte April ausgesetzt. Würde sich bis dahin die Lage rund um das Virus erholen, könnte die Saison fortgesetzt werden. Hierbei würde es zwar terminbezogen zu einigen Engpässen kommen, die Spielzeit würde aber beendet werden. Aufgrund der stetig steigenden Zahlen von Infizierten und Toten innerhalb von Europa ist dieses Szenario aber äußerst unwahrscheinlich.

Atalanta Bergamo im Champions-League-Viertelfinale: Zehn Fakten zum Überraschungsteams © imago images 1/21 Atalanta Bergamo ist die Überraschung der aktuellen Champions-League-Saison. Nach zwei Torspektakeln setzte sich der Serie-A-Klub im Achtelfinale gegen Valencia durch. Zehn kuriose Fakten zum No-Name unter den CL-Viertelfinalisten. © getty 2/21 ZUSAMMENGEWÜRFELTE TORMASCHINE: 87 Tore hat Atalantas Offensiv-Maschine in dieser Saison wettbewerbsübergreifend erzielt. Kurios: Keines davon schoss ein Italiener. © getty 3/21 TORHÜTER-SCHRECK ATALANTA: Bergamo trat in dieser CL-Saison gegen sieben Torhüter an. Gegen sechs davon schoss die Offensive mindestens ein Tor. Der einzige Keeper, der gegen Atalanta zu null spielte, war Kyle Walker von Manchester City. © getty 4/21 Der Rechtsverteidiger wurde im Gruppenspiel eingewechselt und ins Tor gestellt, nachdem sich Citys Stammtorhüter Ederson verletzt hatte und dessen Ersatzmann Claudio Bravo mit Rot vom Platz geflogen war. Walker stand jedoch "nur" zwei Minuten im Kasten. © getty 5/21 GROẞES FAN-HERZ: Der Abend in Valencia "hätte einer der schönsten in unserer Geschichte sein sollen", teilten die Atalanta-Ultras der Curva Nord auf ihren Social-Media-Kanälen mit und bedauerten damit den Ausschluss von Zuschauern im CL-Rückspiel. © getty 6/21 Statt sich aber zu beklagen, spendeten die Atalanta-Fans die gesparten Reise- und Ticketkosten in Höhe von 40.000 Euro wegen des grassierenden Coronavirus' an ein örtliches Krankenhaus. © getty 7/21 "In diesen Wochen gibt es in unserer Stadt und unserer Provinz Helden, die sich der Situation stellen, die mit unzureichenden Mitteln und in beschwerlichsten Schichten arbeiten für die Gesundheit von ALLEN", schrieben die Ultras. © getty 8/21 MYTHISCH: Der Name des Vereins stammt aus der griechischen Mythologie, in der Atalanta eine jungfräuliche Jägerin war. Einer der Spitznamen der Mannschaft lautet La Dea (Die Göttin). © getty 9/21 TORMASCHINE ILICIC: Josip Ilicic traf im Rückspiel gegen Valencia vierfach. Mit 32 Jahren ist er noch vor Zlatan Ibrahimovic der älteste Spieler in der CL-Geschichte, dem dieses Kunststück gelang. So viel Torhunger hatte er vor ein paar Jahren nicht. © getty 10/21 Zudem ist Ilicic auch der älteste Spieler, dem auswärts ein Hattrick gelang. Auch dieser Rekord gehörte vorher Zlatan Ibrahimovic. Ilicic ist bei seinem Kunststück mit 32 Jahren und 41 Tagen exakt drei Wochen älter als der Schwede gewesen. © getty 11/21 Nach seinem Wechsel von Florenz nach Bergamo im Jahr 2017 wurde der Slowene im Team "Oma" genannt, weil er ständig über Müdigkeit klagte. "Es gibt zwei Dinge, die ich hasse: Aufwärmen und Fantasy Football", sagte Ilicic einst in einem Interview. © getty 12/21 HISTORISCHES VORBILD: Ilicic tritt mit seinem Viererpack in historische Fußstapfen. Der letzte Spieler, dem in der Champions League vier Tore in einem Spiel für einen italienischen Verein gelangen, war Andriy Shevchenko. © getty 13/21 Shevchenko erzielte im November 2005 für den AC Mailand im Gruppenspiel gegen Fenerbahce beim 4:0-Sieg alle vier Tore. Am Ende der Saison wurde der Ukrainer mit neun Treffern Torschützenkönig der Champions League. © getty 14/21 GUTES VORZEICHEN: Atalanta Bergamo ist mittlerweile seit fünf Spielen in der Champions League ohne Niederlage. Eine solche Serie gelang einem italienischen Team zuletzt vor zehn Jahren. © getty 15/21 Damals verlor Inter Mailand sogar sechs Spiele in Folge nicht – und setzte sich am Ende der Saison die europäische Krone auf. Dank Doppelpacker Diego Milito holte Inter mit einem 2:0-Sieg im Finale gegen den FC Bayern den Henkelpott. © getty 16/21 TREFFSICHER: Kein italienisches Team hat bisher öfter in einem Hin- und Rückspiel der Champions League getroffen als Atalanta Bergamo. Mit acht Toren gegen den FC Valencia stellten sie einen neuen Rekord auf. © getty 17/21 Fünf der acht Treffer gelangen Ilicic. Der Slowene traf sowohl im Hin-, als auch im Rückspiel. Hans Hateboer traf zweifach im Hinspiel. Den letzten der acht Treffer gegen den FC Valencia markierte der Schweizer Remo Freuler. © getty 18/21 ANFÄNGERGLÜCK: Atalanta gelang als Champions-League-Debütant direkt in der Premierensaison der Einzug ins Viertelfinale. Der letzte Königsklassen-Neuling, dem so ein Lauf gelang, war Leicester City in der Saison 2016/17. © getty 19/21 Der Sensationsmeister aus England wurde sogar Gruppensieger und konnte im Achtelfinale den FC Sevilla nach Hause schicken. Gegen Atletico Madrid war nach einem 1:2 nach Hin- und Rückspiel aber im Viertelfinale Schluss. © getty 20/21 Ein solches Debüt aus italienischer Sicht liegt sogar bereits 20 Jahre zurück. In der Saison 1999/2000 gelang Lazio bei der Erstteilnahme der Einzug ins Viertelfinale. Dort strich man aber gegen den FC Valencia die Segel. © getty 21/21 EXPORTSCHLAGER: Linksverteidiger Robin Gosens ist neben Oliver Bierhoff der einzige Deutsche, der in der Champions League für ein italienisches Team getroffen hat. Bierhoff schoss in 16 Spielen für den AC Mailand vier Tore.

2. Szenario: Der Fußball-Betrieb wird zu einem späteren Zeitpunkt wieder aufgenommen

Die erneute Aufnahme des Spielbetriebs zu einem späteren Zeitpunkt ist dagegen wahrscheinlicher. Hierfür müsste zwar die Europameisterschaft 2020 (12. Juni - 12. Juli) verschoben werden, Berichten des ZDF zufolge plant dies die UEFA aber ohnehin. Am Dienstag (17. März) beim Krisentreffen der Klubs, Ligen und Verbände, könnte hierzu schon eine Entscheidung fallen.

3. Szenario: Die aktuelle Champions-League-Saison wird abgesagt

Bei diesem Szenario würde die Champions-League-Saison 2029/20 abgesagt und die restlichen Spiele nicht mehr ausgetragen werden. Demnach gäbe es auch keinen Champions-League-Sieger 2020. So gesehen wäre das das DEL-Szenario der Königsklasse. Die deutsche Eishockey-Liga hatte im Zuge der Corona-Krise ihre Saison vor Beginn der Playoffs abgebrochen und darauf verzichtet, einen Meister für die Spielzeit 2019/20 zu ermitteln.

4. Szenario: Final-Four

Wie die spanische Zeitung As am Sonntag berichtete, könnte die UEFA aber auch ein sogenanntes "Final-Four"-Format in Erwägung ziehen. Demnach könnten beide Halbfinals statt mit Hin- und Rückspiel in je einer Partie kurz vor dem für den 30. Mai geplanten Endspiel der Königsklasse ebenfalls in Istanbul ausgetragen werden. Fraglich ist allerdings, ob angesichts der Coronavirus-Pandemie überhaupt die restlichen Achtelfinals und dann noch die folgenden Viertelfinalspiele ausgetragen werden können.

Champions League, Achtelfinale: Hinspiele

Datum Heimteam Auswärtsteam Ergebnis 18. Februar Borussia Dortmund Paris St.-Germain 2:1 18. Februar Atletico Madrid FC Liverpool 1:0 19. Februar Tottenham Hotspur RB Leipzig 0:1 19. Februar Atalanta Bergamo FC Valencia 4:1 25. Februar FC Chelsea FC Bayern München 0:3 25. Februar SSC Neapel FC Barcelona 1:1 26. Februar Real Madrid Manchester City 1:2 26. Februar Olympique Lyon Juventus 1:0

Champions League, Achtelfinale: Rückspiele