Atletico Madrid gegen FC Liverpool heute live im TV, Livestream und Liveticker

Zum Auftakt des Achtelfinals der Champions League empfängt Atletico Madrid den FC Liverpool. Wo ihr das erste K.o.-Spiel des amtierenden Titelverteidigers im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, verraten wir euch.

Schau Dir das Achtelfinal-Hinspiel zwischen dem BVB und PSG heute im exklusiven Livestream auf DAZN an. Hier geht's zum kostenfreien Probemonat!

Artikel und Videos zum Thema Erlebe die Champions League live auf DAZN. Hol Dir Deinen Gratismonat!

Atletico Madrid gegen FC Liverpool: Datum, Uhrzeit, Ort

Das erste Aufeinandertreffen der Spanier und der Englänger findet am heutigen Dienstag, dem 18. Februar 2020, um 21 Uhr statt. Gespielt wird dabei im Estadio Metrapolitano in Madrid, das Platz für 68.456 Zuschauer bietet.

Atletico Madrid vs. FC Liverpool im TV und Livestream

Im Free-TV werden Klopp und Co. - so wie alle Champions-League-Achtelfinal-Spiele in dieser Saison - nicht zu sehen sein. Die Übertragungsrechte für die Champions League teilen sich in dieser Spielzeit der Pay-TV-Sender Sky sowie der Streamingdienst DAZN.

Die Partie zwischen den Rojiblancos und den Reds wird live und exklusiv von Sky übertragen. Der Sender bietet seinen Kunden zudem auch einen Livestream an, der via SkyGo genutzt werden kann. Interessierte, die nicht über ein Sky-Abo verfügen, können per SkyTicket einen Tagespass erwerben.

DAZN überträgt derweil das Spiel Borussia Dortmund (BVB) gegen Paris Saint-Germain (PSG), dieses läuft parallel zum Duell Madrid gegen Liverpool live und exklusiv beim Streaming-Anbietet.

DAZN kostet pro Monat 11,99 Euro, im Jahresabo sogar nur 119,99 Euro. Zuvor könnt Ihr das Programm hier zudem einen Monat lang kostenlos testen.

Atletico Madrid - FC Liverpool im Liveticker

Wer am Dienstagabend keinen Zugang zu einem Bewegtbild hat, der kann auf den Liveticker von uns zurückgreifen. SPOX begleitet praktisch alle wichtigten Ereignisse des Sports live, darunter also natürlich auch alle Champions-League-Achtelfinals.

Zum Liveticker des Spiels Madrid gegen Liverpool gelang ihr hier, die gesamte Liveticker-Übersicht könnt ihr hier einsehen.

Champions League: Die Achtelfinal-Hinspiele in der Übersicht

Atletico vs. Liverpool und BVB vs. PSG markieren den Auftakt der Hinspiele im Champions-League-Achtelfinale. Einen Tag später treffen Bergamo und Valencia sowie Tottenham und Leipzig aufeinander, die restlichen Spiele finden eine Woche später statt.

Datum Uhrzeit Heim Gast Übertragung 18. Februar 2020 21 Uhr Atletico Madrid FC Liverpool Sky 18. Februar 2020 21 Uhr Borussia Dortmund Paris Saint-Germain DAZN 19. Februar 2020 21 Uhr Atalanta Bergamo FC Valencia DAZN 19. Februar 2020 21 Uhr Tottenham Hotspur RB Leipzig Sky 25. Februar 2020 21 Uhr FC Chelsea FC Bayern München Sky 25. Februar 2020 21 Uhr SSC Neapel FC Barcelona DAZN 26. Februar 2020 21 Uhr Olympique Lyon Juventus Turin Sky 26. Februar 2020 21 Uhr Real Madrid Manchester City DAZN

Champions League: Die vergangenen Sieger

Die Reds sind der amtierende Titelverteidiger in der Champions League. Atletico schaffte es 2016 ins große Endspiel, unterlag Real Madrid dort allerdings dramatisch im Elfmeterschießen.