Champions League, Achtelfinale im TV und Livestream: Welche Spiele zeigen DAZN und Sky?

Im Achtelfinale der Champions-League-Saison 2019/20 sind mit Bayern München, Borussia Dortmund und RB Leipzig noch drei Bundesliga-Teams vertreten. Wo Ihr das Achtelfinale live im TV und Livestream sehen könnt und welche Spiele auf DAZN und bei Sky laufen, verraten wir Euch hier.

Der FC Bayern trifft in der ersten Runde der K.o.-Phase auf den FC Chelsea, es kommt damit zur Revanche für das verlorene "Finale dahoam" im Jahr 2012. RB Leipzig bekommt es mit Tottenham Hotspur zu tun, Borussia Dortmund trifft auf Paris Saint-Germain und Ex-BVB-Trainer Thomas Tuchel.

CL-Achtelfinale: Die Paarungen

Gruppenzweiter Gruppensieger FC Chelsea FC Bayern SSC Neapel FC Barcelona Olympique Lyon Juventus Turin Real Madrid Manchester City Atalanta Bergamo FC Valencia Atletico Madrid FC Liverpool Borussia Dortmund Paris Saint-Germain Tottenham Hotspur RB Leipzig

Champions League: Wann findet das Achtelfinale statt?

Die Hinspiele des Champions-League-Achtelfinals werden am 18. und 19. bzw. 25. und 26. Februar 2020 ausgetragen. Am 10./11. und 17./18. März steigen die Rückspiele. Es finden also an jedem Dienstag und Mittwoch jeweils nur zwei Partien statt.

Alle Achtelfinalspiele starten jeweils um 21 Uhr.

Champions League: Das Achtelfinale im TV und Livestream

Die Übertragung der Champions-League-Saison 19/20 teilen sich wie schon im Vorjahr der Streamingdienst DAZN und der Pay-TV-Sender Sky. Ab dem Achtelfinale greift eine spezielle Picking-Regel: DAZN und Sky zeigen pro Tag jeweils ein Spiel live und in voller Länge.

So wird ausgewählt:

Achtelfinal-Hinspiele:

Da mit Bayern, Dortmund und Leipzig noch drei deutsche Teams im Rennen sind, hat Sky den ersten Pick. DAZN zeigt die Hinspiele der anderen deutschen Teams live und exklusiv in voller Länge, am verbleibenden vierten Spieltag wählt erneut zunächst Sky.

Achtelfinal-Rückspiele:

Sky zeigt alle Spiele deutscher Mannschaften exklusiv und hat auch am verbleibenden vierten Spieltag die erste Wahl.

Alle übrigen Spiele zeigt dafür DAZN live, exklusiv und in voller Länge. Sky zeigt aber weiterhin eine Spieltagskonferenz aller gleichzeitig stattfindenden Partien.

Champions League - Power-Ranking zum Achtelfinale: Bayern, City und Barca nur in Lauerstellung © getty 1/33 Am Montag wird in Nyon das Achtelfinale der Champions League ausgelost: Mit Bayern, Dortmund und Leipzig sind noch drei Bundesligisten im Rennen. Ganz oben steht aber ein Team aus England. Hier ist das Power-Ranking vor der K.o.-Phase. © getty 2/33 Platz 16: Atalanta Bergamo - 2. Platz in Gruppe C (7 Punkte, 8:12 Tore) - Mögliche Gegner: PSG, FC Bayern, FC Liverpool, FC Barcelona, RB Leipzig, FC Valencia. © getty 3/33 Die einzige wirkliche Überraschungsmannschaft im CL-Achtelfinale ist auch der große Außenseiter. Offensiv ist Atalanta mit den Stürmern Muriel und Zapata brandgefährlich, defensiv jedoch enorm anfällig. © getty 4/33 Platz 15: FC Valencia - 1. Platz in Gruppe H (11 Punkte, 9:7 Tore) - Mögliche Gegner: Tottenham Hotspur, Atalanta Bergamo, SSC Neapel, Borussia Dortmund, Olympique Lyon. © getty 5/33 Valencia spielt keineswegs eine überragende Saison. In der Primera Division rangiert der Klub im oberen Tabellenmittelfeld, in der CL zitterte er sich auf Kosten von Ajax ins Achtelfinale. Die Schwachstelle ist die anfällige Defensive. © getty 6/33 Platz 14: Olympique Lyon - 2. Platz in Gruppe G (8 Punkte, 9:8 Tore) - Mögliche Gegner: FC Bayern, Manchester City, Juventus Turin, FC Liverpool, FC Barcelona, RB Leipzig, FC Valencia. © getty 7/33 In der Ligue hat Lyon die Spitzengruppe schon enteilen lassen – vor allem bei den Spielen gegen die anderen Top-Teams gab es für Lyon bisher nichts zu holen. In der Offensive hängt viel von der Tagesform von Depay und Dembele ab. © getty 8/33 Platz 13: SSC Napoli - 2. Platz in Gruppe E (12 Punkte, 11:4 Tore) - Mögliche Gegner: Paris Saint-Germain, FC Bayern, Manchester City, FC Liverpool, FC Barcelona, RB Leipzig, FC Valencia. © getty 9/33 Kurz nachdem Napoli das CL-Achtelfinale erreicht hat, trennte sich der Klub von Ancelotti. Es soll Differenzen zwischen Trainer und Mannschaft gegeben haben. Das erste Spiel unter Nachfolger Gattuso ging gegen Parma mit 1:2 verloren. © getty 10/33 Platz 12: Tottenham Hotspur - 2. Platz in Gruppe B (10 Punkte, 18:14 Tore) - Mögliche Gegner: PSG, Juventus Turin, FC Barcelona, RB Leipzig, FC Valencia. © getty 11/33 In der vergangenen Saison wurde Trainer Pochettino noch gefeiert, nach einem schwachen Saisonstart aber entlassen. Mit seinem Nachfolger Mourinho läuft es besser. Der Härtetest beim FC Bayern ging aber verloren, genau wie das PL-Spitzenspiel gegen United © getty 12/33 Platz 11: FC Chelsea - 2. Platz in Gruppe H (11 Punkte, 11:9 Tore) - Mögliche Gegner: PSG, FC Bayern, Juventus Turin, FC Barcelona, RB Leipzig, FC Valencia. © getty 13/33 Trainer Lampard setzt auf viele junge Talente, was zwangsläufig zu Formschwankungen führt. Nach einem stabilen Herbst ist Chelsea aktuell in der Krise, verlor vier der vergangenen fünf PL-Spiele. Bis es im Februar ernst wird, bleibt aber noch Zeit. © getty 14/33 Platz 10: RB Leipzig - 1. Platz in Gruppe G (11 Punkte, 10:8 Tore) - Mögliche Gegner: Real Madrid, Tottenham Hotspur, Atalanta Bergamo, Atletico Madrid, SSC Napoli, FC Chelsea. © getty 15/33 Nach sechs Siegen in Folge seit diesem Spieltag Buli-Tabellenführer und auch schon vorzeitig für das CL-Achtelfinale qualifiziert gewesen - das ist aber Neuland für den jungen Klub. In blendender Verfassung ist Werner: 16 Tore in 15 Buli-Spielen. © getty 16/33 Platz 9: Borussia Dortmund - 2. Platz in Gruppe F (10 Punkte, 8:8 Tore) - Mögliche Gegner: PSG, Manchester City, Juventus Turin, FC Liverpool, FC Barcelona, FC Valencia. © getty 17/33 Ende November stand Trainer Favre kurz vor dem Aus, nach einer Systemumstellung zu einem 3-4-3 und vier Pflichtspielsiegen in Folge läuft es für Dortmund aber wieder. Was aber dazugesagt werden muss: Die letzten Gegner waren keine wirklichen Prüfsteine. © getty 18/33 Platz 8: Atletico Madrid - 2. Platz in Gruppe D (10 Punkte, 8:5 Tore) - Mögliche Gegner: PSG, FC Bayern, Manchester City, FC Liverpool, RB Leipzig. © getty 19/33 Auch in dieser Saison ist Atletico ein extrem unangenehm zu bespielender Gegner, vor allem defensiv überzeugt die Mannschaft. Simeone hat es auch nach dem Abgang von Griezmann wieder geschafft, eine schlagfertige Truppe zu formen. © getty 20/33 Platz 7: Real Madrid - 2. Platz in Gruppe A (11 Punkte, 14:8 Tore) - Mögliche Gegner: FC Bayern, Manchester City, Juventus Turin, FC Liverpool, RB Leipzig. © getty 21/33 In der Primera Division liefert sich Real einen Zweikampf mit dem ewigen Rivalen Barca, in der CL-Gruppenphase reichte es nur zu Platz zwei hinter PSG. Zuletzt feierte Real drei Pflichtspielsiege in Folge. Vorne hängt viel an Top-Torjäger Benzema. © getty 22/33 Platz 6: FC Bayern München - 1. Platz in Gruppe B (24 Punkte, 24:5 Tore) - Mögliche Gegner: Real Madrid, Atalanta Bergamo, Atletico Madrid, SSC Neapel, Olympique Lyon, FC Chelsea. © getty 23/33 Seit dem Trainerwechsel von Kovac zu Flick läuft es beim FC Bayern wieder besser: Die Mannschaft steht defensiv stabiler und spielt offensiv durchdachter. Aktuell scheint sogar Königstransfer Coutinho in Form zu kommen. © getty 24/33 Platz 5: Manchester City - 1. Platz in Gruppe C (14 Punkte, 16:4 Tore) - Mögliche Gegner: Real Madrid, Atalanta Bergamo, Atletico Madrid, SSC Neapel, Borussia Dortmund, Olympique Lyon. © getty 25/33 Nachdem City in der PL zuletzt patzte, gab es am Wochenende eine Machtdemonstration gegen Arsenal. Der Rückstand auf Liverpool beträgt trotzdem 14 Punkte. Das fast schon verlorene Titelrennen sorgt aber für volle Konzentration auf die CL-Ambitionen. © getty 26/33 Platz 4: FC Barcelona - 1. Platz in Gruppe F (14 Punkte, 9:4 Tore) - Mögliche Gegner: Tottenham Hotspur, Atalanta Bergamo, SSC Neapel, Olympique Lyon, FC Chelsea. © getty 27/33 Nach einem etwas holprigen Saisonstart kam Barcelona zuletzt immer besser in Fahrt. Auf wettbewerbsübergreifend sieben Siege in Folge (unter anderem mit einer B-Elf gegen Inter) folgte am Wochenende mal wieder einen Punktverlust (2:2 in San Sebastian). © getty 28/33 Platz 3: Paris Saint-Germain - 1. Platz in Gruppe A (16 Punkte, 17:2 Tore) - Mögliche Gegner: Tottenham Hotspur, Atalanta Bergamo, Atletico Madrid, SSC Neapel, Borussia Dortmund, FC Chelsea. © getty 29/33 Bei PSG ist alles wie immer: In der heimischen Ligue 1 marschieren die Pariser an der Spitze davon, doch es fehlen die wirklich herausfordernden Gegner. Einen solchen gab es in der CL-Gruppenphase mit Real – und der wurde in die Schranken gewiesen © getty 30/33 Platz 2: Juventus Turin - 1. Platz in Gruppe D (16 Punkte, 12:4 Tore) - Mögliche Gegner: Real Madrid, Tottenham Hotspur, Atletico Madrid, Borussia Dortmund, Olympique Lyon, FC Chelsea. © getty 31/33 In der Liga liefert sich Juventus einen spannenden Zweikampf mit Inter. Nach zwei Punktverlusten in Folge gab es mit einem 3:1-Sieg gegen Udinese am Wochenende wieder ein Ausrufezeichen. Doppelt genetzt hat dabei CL-Experte Ronaldo. © getty 32/33 Platz 1: FC Liverpool - 1. Platz in Gruppe E (13 Punkte, 13:8 Tore) - Mögliche Gegner: Real Madrid, Atalanta Bergamo, Atletico Madrid, SSC Neapel, Borussia Dortmund, Olympique Lyon. © getty 33/33 Titelverteidiger Liverpool scheint im Moment unaufhaltsam. In der Premier League beträgt der Vorsprung auf den Zweiten Leicester bereits zehn Punkte, in der CL gewann Klopps Mannschaft das entscheidende Gruppenspiel in Salzburg letztlich souverän.

Champions-League-Achtelfinale: Welche Spiele zeigen DAZN und Sky?

Am Dienstag, den 17. Dezember 2019, wurde bekanntgegeben, welche Achtelfinalpartien in Deutschland auf welcher Plattform laufen. Dabei entschied sich Sky dafür, das Auswärtsspiel der Bayern an erster Stelle auszuwählen.

Die Aufteilung der Hinspiele ist in Deutschland und Österreich identisch.

Die Achtelfinal-Hinspiele in Deutschland und Österreich

Datum Heimteam Auswärtsteam Übertragung 18. Februar Borussia Dortmund Paris St.-Germain DAZN 18. Februar Atletico Madrid FC Liverpool Sky 19. Februar Tottenham Hotspur RB Leipzig DAZN 19. Februar Atalanta Bergamo FC Valencia Sky 25. Februar FC Chelsea FC Bayern München Sky 25. Februar SSC Neapel FC Barcelona DAZN 26. Februar Real Madrid Manchester City Sky 26. Februar Olympique Lyon Juventus DAZN

DAZN zeigt damit die Hinspiele der deutschen Teilnehmer Borussia Dortmund und RB Leipzig. Zudem gibt es den Titelverteidiger aus Liverpool und Juventus mit Cristiano Ronaldo auf der Streaming-Plattform.

Die Achtelfinal-Rückspiele in Deutschland

Sky überträgt alle drei Partien mit den deutschen Teams und dazu die Begegnung zwischen Manchester City und Real Madrid.

Datum Heimteam Auswärtsteam Übertragung 10. März RB Leipzig Tottenham Hotspur Sky 10. März FC Valencia Atalanta Bergamo DAZN 11. März Paris Saint-Germain Borussia Dortmund Sky 11. März FC Liverpool Atletico Madrid DAZN 17. März Manchester City Real Madrid Sky 17. März Juventus Olympique Lyon DAZN 18. März FC Bayern München FC Chelsea Sky 18. März FC Barcelona Olympique Lyon DAZN



Achtung: Wie die Aufteilung der Rückspiele in Österreich aussieht, entscheidet sich erst, nachdem alle Hinspiele absolviert sind.

Champions League: Der Terminkalender