Champions League: Juventus Turin gegen Atletico Madrid heute live im TV, Livestream und Liveticker

Zwei europäische Topvereine treffen in der Champions League aufeinander: Juventus Turin und Atletico Madrid stehen sich heute gegenüber. Wie Ihr das Spiel heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Juventus gegen Atletico: Austragungsort, Anstoßzeit, Schiedsrichter

Das Topspiel der Gruppe D findet im Turiner Allianz Stadium statt. Der Nachfolger des Stadio delle Alpi fasst insgesamt 41.507 Zuschauer und ist seit 2011 die Heimstätte des italienischen Rekordmeisters.

Um 21 Uhr wird der englische Schiedsrichter Anthony Taylor die Partie anpfeifen. Der Engländer pfiff im vergangenen Jahr die 0:4-Niederlage von Atletico bei Borussia Dortmund.

Juventus Turin - Atletico Madrid: So seht Ihr das Spiel im TV und Livestream

Der Streamingdienst DAZN und der Pay-TV-Sender Sky teilen sich in der Saison 2019/20 die Übertragungsrechte an der Champions League. Dabei zeigt DAZN über 100 Spiele der Königsklasse live und exklusiv in voller Länge, so auch das Spiel zwischen Juventus Turin und Atletico Madrid. Kommentator Carsten Fuß und Experte Benny Lauth begleiten Euch ab 21 Uhr durch die Partie.

Zudem könnt Ihr nach Abpfiff der Partie auch die Highlights des Spiels auf DAZN sehen. Solltet Ihr die Partie verpasst haben und sie in Gänze sehen wollen, ist dies im Re-Live ebenfalls möglich. Neben über 100 Spielen der Champions League gibt es auf DAZN auch die Europa League, La Liga, die Serie A, Ligue 1 und unter anderem alle Freitagsspiele der Bundesliga zu sehen.

Monatlich kostet ein DAZN-Abo 11,99 Euro. Solltet Ihr Euch für ein Jahresabonnement entscheiden, kostet das 119,99 Euro.

Eine Live-Übertragung des kompletten Spiels zwischen Juventus Turin und Atletico Madrid im TV findet nicht statt. Die wichtigsten Szenen des Spiels könnt Ihr in der Sky-Konferenz sehen.

Juventus gegen Atletico: Die Champions League im Liveticker

Falls Ihr nicht auf das Angebot von DAZN zurückgreifen solltet, könnt Ihr Euch im SPOX-Liveticker über das Spiel zwischen Juventus und Atletico auf dem Laufenden halten. Wer lieber einen Überblick über alle Spiele behalten will, kann dies im Konferenzticker tun.

Champions League: Die Tabelle der Gruppe D

Mit einem Sieg wäre der italienische Meister sicher Gruppensieger und somit im Achtelfinale gesetzt. Atletico braucht drei Punkte für die vorzeitige Qualifikation für das Achtelfinale. Bayer Leverkusen ist gegen Lokomotiv Moskau gefordert und muss auf einen Sieg der Turiner hoffen.