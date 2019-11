Champions League live: Diese Spiele laufen heute im TV, Livestream und Liveticker

Die Gruppenphase der Champions-League-Saison 2019/20 geht langsam in die heiße Phase. Heute steht der 4. Spieltag an. Wir informieren Euch, welche Spiele anstehen und wo Ihr diese im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Champions League heute live: Diese Partien finden statt

Der 4. Spieltag der Champions-League-Gruppenphase ist für viele Mannschaften richtungsweisend. Für den BVB geht es zu Hause gegen Inter darum, die Chancen auf einen Einzug in das Achtelfinale zu wahren. RB Leipzig will dahingegen beim Auswärtsspiel in St. Petersburg einen großen Schritt in Richtung K.o.-Phase machen.

Termin Heim Gast DE AT 05.11., 18.55 Uhr FC Barcelona Slavia Prag DAZN DAZN 05.11., 18.55 Uhr Zenit St. Petersburg RB Leipzig Sky DAZN 05.11., 21 Uhr FC Liverpool KRC Genk DAZN DAZN 05.11., 21 Uhr SSC Napoli RB Salzburg DAZN DAZN 05.11., 21 Uhr FC Valencia OSC Lille DAZN DAZN 05.11., 21 Uhr Olympique Lyon Benfica Lissabon DAZN DAZN 05.11., 21 Uhr FC Chelsea Ajax Amsterdam DAZN DAZN 05.11., 21 Uhr Borussia Dortmund Inter Mailand DAZN Sky

Die meisten Champions-League-Saisons in Folge mit einem Treffer © getty 1/17 Lionel Messi hat mal wieder einen Rekord aufgestellt. Durch sein Tor gegen Slavia Prag ist er der erste Spieler überhaupt, der in 15 CL-Saisons in Folge ein Tor erzielt. Die Verfolger sind ihm aber auf den Fersen. SPOX zeigt die längsten Torserien. © getty 2/17 Platz 15: Ruud van Nistelrooy - 8 Saisons (Zeitraum: 2001/02 - 2008/09) © getty 3/17 Platz 15: Wayne Rooney - 8 Saisons (Zeitraum: 2006/07 - 2013/14) © getty 4/17 Platz 10: Robert Lewandowski - 9 Saisons (2011/12 - 2019/20) © getty 5/17 Platz 10: Luis Figo - 9 Saisons (Zeitraum: 1997/98 - 2005/06) © getty 6/17 Platz 10: Lucho Gonzalez - 9 Saisons (Zeitraum: 2005/06 - 2013/14) © getty 7/17 Platz 10: Sergio Aguero - 9 Saisons (Zeitraum: 2011/12 - 2019/20) © getty 8/17 Platz 10: Zlatan Ibrahimovic - 9 Saisons (Zeitraum: 2007/08 - 2015/16) © getty 9/17 Platz 7: Thomas Müller - 10 Saisons (Zeitraum: 2008/09 - 2017/18) © getty 10/17 Platz 7: Robin van Persie - 10 Saisons (2004/05 - 2013/14) © getty 11/17 Platz 7: Thierry Henry - 10 Saisons (Zeitraum: 1999/2000 - 2008/09) © getty 12/17 Platz 5: Ryan Giggs - 11 Saisons (Zeitraum: 1996/1997 - 2006/07) © getty 13/17 Platz 5: Didier Drogba - 12 Saisons (Zeitraum: 2003/04 - 2014/15) © getty 14/17 Platz 2: Raul - 14 Saisons (Zeitraum: 1997/98 - 2010/11) © getty 15/17 Platz 2: Karim Benzema - 14 Saisons (Zeitraum: 2005/06 - 2018/19) © getty 16/17 Platz 2: Cristiano Ronaldo - 14 Saisons (Zeitraum: 2006/07 - 2019/20) © getty 17/17 Platz 1: Lionel Messi - 15 Saisons (Zeitraum: 2005/06 - 2019/20)

Champions League heute live im TV und Livestream sehen

In dieser Saison teilen sich erneut Sky und DAZN die Übertragungsrechte für alle Partien der UEFA Champions League. Sky darf dienstags und mittwochs jeweils eine Partie live und exklusiv in voller Länge zeigen sowie an beiden Tagen die Konferenzschaltung.

Die Rechte für alle restlichen Einzelspiele liegen exklusiv bei DAZN, so zum Beispiel auch das Heimspiel des BVB gegen Inter.

Neben den über 100 Partien der Champions League zeigt DAZN auch die komplette Europa-League-Saison, die Freitags- und Montagsspiele der Bundesliga sowie das Beste aus Serie A, LaLiga, Ligue 1 und MLS. Der Streaming-Dienst hat zudem auch NBA, NFL, NHL, MLB, Tennis, Boxen, UFC, Darts, Beachvolleyball und vieles mehr im Angebot.

DAZN könnt Ihr die ersten vier Wochen kostenfrei testen, danach kostet der Dienst 11,99 Euro im Monat und ist monatlich wieder kündbar. Darüber hinaus besteht auch die Möglichkeit, ein Jahres-Abo in Höhe von 119,99 Euro abzuschließen.

Champions League heute live im Liveticker

Wer keine Möglichkeit hat, auf die Livebilder von DAZN oder Sky zurückzugreifen, ist bei SPOX bestens aufgehoben. Wir bieten Euch zu jedem Spiel einen Einzelticker sowie einen Konferenzticker an.

Hier geht es zum Liveticker-Kalender!

Chamoions League: Die Gruppen vom BVB und RB Leipzig

Gruppe F:

# Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Pkt. 1 FC Barcelona 3 2 1 0 4:2 2 7 2 Inter Mailand 3 1 1 1 4:3 1 4 3 Borussia Dortmund 3 1 1 1 2:2 0 4 4 Slavia Prag 3 0 1 2 2:5 -3 1

Gruppe G: