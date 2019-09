FC Bayern - Uli Hoeneß im Mixed-Zone-Interview: "Ter Stegen hat überhaupt keinen Anspruch, zu spielen"

Nach dem 3:0-Sieg des FC Bayern München am 1. Spieltag der Champions League gegen Roter Stern Belgrad hat sich Präsident Uli Hoeneß in der Mixed Zone den Fragen der Journalisten gestellt.

Hoeneß kritisierte Marc-Andre ter Stegen für dessen öffentliche Unmutsbekundung über seine Rolle als Ersatzkeeper in der deutschen Nationalmannschaft und den DFB für dessen Umgang mit Manuel Neuer. Zuvor hatte bereits Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge den DFB mit scharfen Worten für den Umgang mit Neuer kritisiert und mehr Dankbarkeit für den Weltmeister-Keeper gefordert.

Herr Hoeneß, der FC Bayern ist mit einem 3:0-Sieg gegen Roter Stern Belgrad in die Champions-League-Saison gestartet. Ihre Gedanken zum Spiel.

Hoeneß: Wir hätten früher das dritte Tor machen sollen. Dann wäre es einfacher gewesen. Die Belgrader waren körperlich sehr stark. Die haben nicht viel zugelassen. Am Ende können wir sehr zufrieden sein.

Bei wie viel Prozent sehen Sie den FC Bayern schon?

Hoeneß: Das weiß ich nicht, aber was ich sehr, sehr schlecht finde, sind die ewigen Unterbrechungen durch die Länderspiele. Jetzt gibt es ja schon drei bis Weihnachten. Das ist ein Wahnsinn und muss geändert werden. Jedes Mal, wenn die Mannschaften ein bisschen im Rhythmus sind, ist wieder so ein Länderspiel. Das kann so nicht weitergehen. In der besten Jahreszeit wird der Bundesliga dadurch die Attraktion genommen.

Haben Sie sich diesbezüglich schon mit Karl-Heinz Rummenigge ausgetauscht?

Hoeneß: Der Karl-Heinz ist da derselben Meinung. Wir werden da intervenieren.

FC Bayern München: Einzelkritik zum CL-Auftaktsieg gegen Roter Stern Belgrad © getty 1/15 Ohne viel Glanz hat sich der FC Bayern München zum Champions-League-Auftakt gegen Roter Stern Belgrad durchgesetzt. Beim 2:0-Sieg überzeugten Coman und Thiago als Freistoß-Schlitzohr und besonders ein Neuzugang wusste zu gefallen. Die Einzelkritiken. © imago images 2/15 MANUEL NEUER: Sorgte zu Beginn der Partie für einen kleinen Schreckmoment, als er einen Rückpass etwas wild verarbeitete und die Kugel zur Ecke auf den Oberrang dreschen musste. Ansonsten hatte der Nationalkeeper kaum etwas zu tun. Note: 3,5. © imago images 3/15 JOSHUA KIMMICH: Nach etlichen Spielen als Sechser wurde Kimmich gegen Belgrad zurückbeordert. War auf der rechten Außenbahn sehr engagiert, fand aber mit seinen zahlreichen Flanken nur selten einen Abnehmer. Note: 3,5. © getty 4/15 NIKLAS SÜLE: In der Defensive kaum gefordert, traute sich der lange Innenverteidiger ein ums andere Mal mit nach vorne und versuchte sich sogar an einem Kabinettstückchen in des Gegners Strafraum. Solide Partie von Süle. Note: 3. © getty 5/15 BENJAMIN PAVARD: Der Weltmeister rückte von der rechten Seite in die Abwehrzentrale. Auch er hatte mit den recht harmlosen Serben kaum Probleme. Note: 3. © imago images 6/15 LUCAS HERNANDEZ: Interpretierte die Rolle als Linksverteidiger diesmal viel offensiver und sorgte vor allem im ersten Durchgang immer wieder für Unruhe, vernachlässigte dabei aber nicht die Defensive. Hernandez' Zweikampfbilanz: 100 Prozent. Note: 2,5. © imago images 7/15 THIAGO: Gab den Mittelfeldmotor bei den Hausherren. Thiago verbuchte weit über 100 Ballaktionen und spielte dementsprechend die meisten Pässe. Hatte in der Nachspielzeit noch seinen großen Moment, als er Müller per Freistoß-Chip bediente. Note: 2,5. © getty 8/15 CORENTIN TOLISSO: Fand im Gegensatz zu seinen Mittelfeld-Kollegen kaum Bindung zum Spiel. Immerhin lesen sich seine Zahlen gut: 95 Prozent seiner Pässe fanden einen Mitspieler, zudem gewann der Franzose 75 Prozent der Zweikämpfe. Note: 3,5. © getty 9/15 PHILIPPE COUTINHO: Man merkte, dass er dem Spiel unbedingt seinen Stempel aufdrücken wollte. Wirkte sehr engagiert, wollte in der mancher Situation aber etwas zu viel. Hatte gleich dreimal mit Fernschüssen Pech, die jeweils über die Latte flogen. Note: 3. © getty 10/15 KINGSLEY COMAN: Brauchte ein paar Minuten, um sich zu finden, traf dann aber nach herrlicher Perisic-Flanke per Kopf. Gewann über die Hälfte seiner Zweikämpfe und wartete mit einer tollen Passquote von 93 Prozent auf. Note: 2,5. © imago images 11/15 ROBERT LEWANDOWSKI: Hatte am Anfang Schwierigkeiten, Lücken in der engen Belgrad-Abwehr zu finden. Setzte einen Freistoß über den Kasten, machte es aber kurz darauf besser, als er die Kugel zur Entscheidung ins Tor grätschte. Note: 3. © getty 12/15 IVAN PERISIC: War zunächst auf links etwas verloren, hatte aber einen ganz hellen Moment, als er sich mit einem Übersteiger vorbeiging und butterweich auf Coman flankte. Hatte zudem Pech, dass sein Abschluss nur die Latte küsste (65.). Note: 3. © imago images 13/15 JAVI MARTINEZ: Durfte nach einer gefühlten Ewigkeit mal wieder ran und reihte sich im Mittelfeld ein. Half dabei, den Sieg gegen den Underdog über die Runden zu bringen. Note: 3,5. © imago images 14/15 SERGE GNABRY: Diesmal nicht in der Startelf, kam Gnabry erst in der 65. Minute zum Zuge, nahm aber keinen großartigen Einfluss aufs Spiel. Note: 3.5. © imago images 15/15 THOMAS MÜLLER: Kam kurz vor Schluss und durfte noch jubeln, weil er einen Freistoß von Thiago im Fallen veredelte. Dürfte ihm Selbstbewusstsein geben. Note: Ohne Bewertung.

Nach der letzten Länderspielpause hat Marc-Andre ter Stegen öffentlich seinen Unmut über seine Rolle als Ersatzkeeper hinter Manuel Neuer bekundet. Finden Sie es fair, wie ter Stegen mit Neuer umgeht?

Hoeneß: Nein, das ist ein Witz. Aber ich finde auch die Münchner Presse nicht in Ordnung. Die westdeutsche Presse unterstützt den Marc extrem. So, als ob er schon 17 Weltmeisterschaften gewonnen hätte. Und von der süddeutschen Presse sehe ich gar keine Unterstützung für Manuel. Ich finde es unmöglich, dass man so ein Thema in die Öffentlichkeit bringt. Er hat überhaupt keinen Anspruch, dort zu spielen. Bei den Torleuten ist es etwas anderes als im Feld, da kann man nicht ständig hin und her wechseln. Die Hierarchie muss klar sein und die Hierarchie ist klar: Manuel Neuer ist die Nummer eins. Er ist über viele Jahre hinweg der beste Torwart der Welt gewesen. Er war verletzungsbedingt eine Zeit lang außer Gefecht, aber es war doch klar, dass nur er die Nummer eins sein kann, wenn er wieder die alte Form hat. Und die hat er jetzt. Ich hätte mir vom DFB mehr Unterstützung erwartet. Wir kriegen vom DFB ständig Theater. Zuerst die unmögliche Ausbootung von unseren drei Spielern und jetzt dasselbe mit Manuel Neuer. Es ist nicht in Ordnung, dass man es zulässt, dass ein Mitspieler in die Öffentlichkeit geht für ein Thema, das er nur mit dem Jogi Löw zu besprechen hat.

Nach der Ausbootung von Thomas Müller, Jerome Boateng und Mats Hummels haben Sie das Gespräch mit Bundestrainer Joachim Löw gesucht. Steht das jetzt wieder an?

Hoeneß: Wir haben eine klare Meinung und werden es uns in Zukunft nicht mehr gefallen lassen, dass unsere Spieler ohne Grund beschädigt werden. Ter Stegen ist ein sehr guter Torwart, aber Manuel Neuer ist viel besser und viel erfahrener. Da gibt es doch gar keine Diskussion für irgendjemanden auf der Welt daran zu zweifeln, dass Manuel Neuer bei uns in Deutschland im Tor steht. Und wenn ich dann höre, nur bis zur EM 2020: Der kann so lange spielen wie er gesund ist, weil er immer der beste sein wird. Da gibt es überhaupt keine Diskussion.

Sie sagen, dass Sie sich das "nicht mehr gefallen lassen werden". Welche Mittel haben Sie denn?

Hoeneß: Wir werden den Leuten [beim DFB] schon mal ein bisschen Feuer geben. Das können wir.