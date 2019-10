Champions League: Dieses Spiel zeigt Sky heute live und exklusiv

Der zweite Spieltag der Champions League steht an. Sky hat dazu wie immer eine Begegnung live und exklusiv im Programm. Wir zeigen Euch, welche Partie das ist und auf welchem Wege Ihr diese verfolgen könnt.

Champions League: Der 2. Spieltag in der Übersicht

Am Mittwoch stehen aus deutscher Sicht hochkarätige Partien auf dem Plan. Die Bayern müssen bei Vorjahres-Finalist Tottenham Hotspur ran. Bayer Leverkusen gastiert bei Juventus Turin um Cristiano Ronaldo.

Die Spiele am heutigen Dienstag:

Datum Uhrzeit Partie Übertragung in DE Übertragung in AT 1. Oktober 18.55 Uhr Real Madrid vs. Klub Brügge DAZN DAZN 1. Oktober 18.55 Uhr Atalanta Bergamo vs. Schachtjor Donezk DAZN DAZN 1. Oktober 21 Uhr Galatasaray vs. Paris Saint-Germain DAZN DAZN 1. Oktober 21 Uhr Tottenham Hotspur vs. FC Bayern München DAZN DAZN 1. Oktober 21 Uhr Roter Stern Belgrad vs. Olympiakos Piräus DAZN DAZN 1. Oktober 21 Uhr Manchester City vs. Dinamo Zagreb DAZN DAZN 1. Oktober 21 Uhr Juventus Turin vs. Bayer Leverkusen Sky Sky 1. Oktober 21 Uhr Lokomotive Moskau vs. Atletico Madrid DAZN DAZN

Champions League: Dieses Spiel zeigt Sky heute live

Sky und DAZN teilen sich die Rechte an der Champions League. Der Pay-TV-Sender darf dabei je ein Spiel pro Tag live und exklsuiv zeigen. Welches das ist, darf Sky auswählen. Für Dienstag, den 1. Oktober hat sich Sky für die Partie zwischen Juventus Turin und Bayer Leverkusen entschieden. Auch bei Sky AT ist das Gastspiel der Werkelf bei den Bianconeri zu sehen.

Ab 21 Uhr meldet sich für Sky Kommentator Martin Groß live aus dem Juventus Stadium in Turin. Zudem besteht die Möglichkeit, die Partie in Ausschnitten in der Konferenz zu verfolgen. Außerdem können Sky-Abonnenten das Einzelspiel sowie die Konferenz via Livestream sehen. Dieser kann entweder auf SkyGo oder Sky-Ticket abgerufen werden.

Die anderen sieben Spiele laufen live und in exklusiv voller Länge auf DAZN. Jetzt den Gratis-Monat sichern und unter anderem Tottenham Hotspur gegen FC Bayern München live sehen.

Champions League live auf Sky: Juventus Turin gegen Bayer Leverkusen

Für Bayer Leverkusen steht beim ersten Auswärtsspiel der Champions-League-Saison bereits viel auf dem Spiel. Nach der 1:2-Niederlage zum Auftakt gegen Lokomotive Moskau braucht die Werkself gegen Juventus dringend Punkte.

Bei Juve drückt auf der Rechtsverteidiger-Position der Schuh. Mattia de Sciglio und Danilo fallen aus. Deswegen muss Juan Cuadrado hinten rechts ran. Zudem fehlt Innenverteidiger Giorgio Chiellini wegen einer Kreuzbandverletzung langfristig.

Juventus Turin: Szczesny - Cuadrado, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro - Khedira, Pjanic, Matuidi - Ramsey - Higuain, Cristiano Ronaldo

Szczesny - Cuadrado, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro - Khedira, Pjanic, Matuidi - Ramsey - Higuain, Cristiano Ronaldo Bayer Leverkusen: Hradecky - Dragovic, S. Bender, Wendell - Aranguiz, Baumgartlinger - L. Bender, Havertz, Amiri, Volland - Alario

Champions League: Gruppe D mit Bayer Leverkusen und Juventus Turin in der Übersicht