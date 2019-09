Champions League, 1. Spieltag: So läuft die Übertragung

Am Dienstag und Mittwoch steht der 1. Spieltag der Champions-League-Gruppenphase auf dem Programm und viele Fans stellen sich die Frage, wo sie die Spiele ihres Lieblingsteams im TV und Livestream sehen können. Hier bei SPOX gibt es die Antwort.

Champions League 2019: Der 1. Spieltag in der Übersicht

Unterschiedlicher könnte das Auftaktprogramm aus deutscher Sicht kaum sein: Während der FC Bayern und Bayer Leverkusen vor Pflichtaufgaben gegen Roter Stern Belgrad und Lokomotive Moskau stehen, wird es für den BVB gegen den FC Barcelona und RB Leipzig bei Benfica Lissabon ungleich schwerer.

Termin Heim Auswärts 17. September, 18.55 Uhr Inter Mailand Slavia Prag 17. September, 18.55 Uhr Olympique Lyon Zenit St. Petersburg 17. September, 21 Uhr SSC Neapel FC Liverpool 17. September, 21 Uhr RB Salzburg KRC Genk 17. September, 21 Uhr Borussia Dortmund FC Barcelona 17. September, 21 Uhr Benfica Lissabon RB Leipzig 17. September, 21 Uhr FC Chelsea FC Valencia 17. September, 21 Uhr Ajax Amsterdam Lille OSC 18. September, 18.55 Uhr Club Brügge Galatasaray Istanbul 18. September, 18.55 Uhr Olympiakos Piräus Tottenham Hotspur 18. September, 21 Uhr Paris Saint-Germian Real Madrid 18. September, 21 Uhr Bayern München Roter Stern Belgrad 18. September, 21 Uhr Schachtar Donezk Manchester City 18. September, 21 Uhr Dinamo Zagreb Atalanta Bergamo 18. September, 21 Uhr Atletico Madrid Juventus Turin 18. September, 21 Uhr Bayer Leverkusen Lokomotive Moskau

Champions League: Der 1. Spieltag live im TV und Livestream

Der Streamingdienst DAZN sowie der Pay-TV-Sender Sky kümmern sich um die Übertragung der Königsklasse. Am 1. Spieltag sieht die Aufteilung folgendermaßen aus: Sky zeigt die Spiele Borussia Dortmund gegen den FC Barcelona und FC Bayern gegen Roter Stern Belgrad live und exklusiv, wohingegen DAZN alle weiteren 14 Spiele exklusiv als Einzelspiel überträgt.

Zusätzlich sind alle Spiele bei Sky in der Konferenz zu sehen. Der Pay-TV-Sender stellt seinen Abonnenten außerdem einen Livestream für alle mobilen Endgeräte zur Verfügung.

Hier nochmals die vier deutschen Spiele samt Übertragung im Überblick:

Termin Heim Auswärts Übertragung 17. September, 21 Uhr Borussia Dortmund FC Barcelona Sky 17. September, 21 Uhr Benfica Lissabon RB Leipzig DAZN 18. September, 21 Uhr FC Bayern Roter Stern Belgrad Sky 18. September, 21 Uhr Bayer Leverkusen Lokomotive Moskau DAZN

Champions League: So sind die Übertragungsrechte aufgeteilt

Die insgesamt 134 Spiele der Champions League sind nach einem komplexen Schema aufgeteilt und allesamt auf DAZN oder Sky zu sehen. Die wichtigsten Daten sind folgende:

DAZN überträgt insgesamt 110 Spiele, davon 104 Spiele exklusiv in voller Länge.

überträgt insgesamt 110 Spiele, davon 104 Spiele exklusiv in voller Länge. Sky besitzt die Rechte an 34 Einzelspielen, davon sind 28 Spiele exklusiv.

besitzt die Rechte an 34 Einzelspielen, davon sind 28 Spiele exklusiv. Sky bietet an jedem Spieltag eine Konferenz mit allen parallel stattfinden Spielen an.

bietet an jedem Spieltag eine Konferenz mit allen parallel stattfinden Spielen an. Die Highlights aller Spiele sind sowohl auf Sky als auch auf DAZN verfügbar.

als auch auf verfügbar. Der UEFA Super Cup, die Champions-League-Halbfinals und das Champions-League-Finale werden von Sky und DAZN parallel übertragen.

Champions League 2019/20: Alle Termine im Überblick

Die Gruppenphase startet am 17. September und endet am 11. Dezember. Im Februar geht es dann mit der K.o.-Runde weiter, abgeschlossen mit dem großen Finale am 30. Mai im Atatürk-Stadion in Istanbul.

Gruppe, 1. Spieltag: 17./18. September

Gruppe, 2. Spieltag: 1./2. Oktober

Gruppe, 3. Spieltag: 22./23. Oktober

Gruppe, 4. Spieltag: 5./6. November

Gruppe, 5. Spieltag: 26./27. November

Gruppe, 6. Spieltag: 10./11. Dezember

Achtelfinale, Hinspiele: 18./19./25./26. Februar

Viertelfinale, Hinspiele: 7./8. April

Halbfinale, Hinspiele: 28./29. April

Halbfinale, Rückspiele: 5./6. Mai

Finale: 30. Mai

Champions-League: Die Rekordsieger in der Königsklasse

Bezieht man den Vorgängerwettbewerb der Champions League mit ein, stand der FC Bayern bereits zehn Mal im Endspiel des wichtigsten Vereinswettbewerbs Europas. In fünf Fällen ging der FCB als Sieger vom Feld, letztmals im Jahr 2013 durch ein 2:1 gegen den BVB.