Benfica Lissabon - FC Bayern München 4:0: Sane-Show in Lissabon! Bayern feiert spätes Schützenfest

Der FC Bayern hat auch das dritte Champions-League-Spiel dieser Saison gewonnen. In Abwesenheit des kranken Trainers Julian Nagelsmann setzten sich die Münchner dank einer starken Schlussoffensive bei Benfica Lissabon mit 4:0 (0:0) durch.

Nagelsmann litt unter einem grippalen Infekt und wurde am Spielfeldrand von seinem Assistenten Dino Toppmöller ersetzt. Zunächst stand es lange 0:0, ehe Leroy Sane (70. und 84.), Everton (80., Eigentor) und Robert Lewandowski (82.) für ein deutliches 4:0 sorgten.

"Es hat sehr viel Spaß gemacht in ungewohnter Rolle", sagte Toppmöller, stellte aber auch klar: "Wenn Julian nicht da ist, ist es nicht so, dass ich der Chef bin und meine eigenhändigen Entscheidungen treffe. Ich habe nicht den großen Zampano gemacht."

Die Mannschaft habe es "sensationell gut gemacht", lobte der Assistent - vor allem nach dem Seitenwechsel. "Die zweite Halbzeit war überragend. Es war ein toller Abend für uns", sagte Kapitän Manuel Neuer, der die Münchner in seinem 100. Champions-League-Spiel mit zwei starken Paraden beim Stande von 0:0 vor einem Rückstand bewahrt hatte. "Manu", sagte Toppmöller, "hat mal wieder gezeigt, warum er der beste Keeper ist."

In der Champions-League-Gruppe E rangiert der FC Bayern damit verlustpunktfrei auf Platz eins, das zweitplatzierte Benfica hat bereits fünf Punkte Rückstand. Die Ausbeute von neun Punkten und plus zwölf Toren ist der beste Start in eine Champions-League-Saison der Klubgeschichte und der geteilt beste Start eines Klubs überhaupt im Wettbewerb.

Benfica Lissabon - FC Bayern München: Die Analyse

Nagelsmann ließ Toppmöller die Startelf auf drei Positionen ändern und brachte damit die bewährten Strukturen der vergangenen Wochen durcheinander. In Abwesenheit des verletzten Linksverteidigers Davies übernahm Pavard auf der rechten Seite die Aufgabe des stürmenden Außenverteidigers, tat das aber deutlich weniger durchschlagskräftig.

Gefährlich wurde es eher über links, wo der neu in die Mannschaft gerückte Coman mit überraschenden Aktionen immer wieder individuell glänzte. In der Mitte rochierten Startelfdebütant Sabitzer, Müller, Sane und Lewandowski auf engstem Raum und standen sich dabei gelegentlich im Weg. Generell war den Münchnern die fehlende Abstimmung in diesem asymmetrischen System mit neuer Besetzung anzumerken.

Anders als beim 5:1 am Sonntag in Leverkusen erspielte sich der FC Bayern trotz deutlich mehr Spielanteilen zunächst kaum zwingende Torchancen. Die beste der ersten Halbzeit hatten die Gastgeber: Neuer parierte glänzend gegen den quirligen Nunez (38.), der bei Benficas schnellen Kontern wiederholt für Gefahr sorgte.

Nach zwei Aluminiumtreffern durch Pavard (47.) und Müller (49.) kurz nach der Pause ließ der FC Bayern wieder nach. Toppmöller reagierte erst in der 66. Minute und brachte mit Gnabry eine neue Offensivkraft. Anschließend ging es Schlag auf Schlag: Innerhalb von nur 14 Minuten schoss der FC Bayern vier Tore.

Bayern-Noten: Sane nicht zu stoppen - ein Startelfdebütant hat's schwer © imago 1/17 Der FC Bayern München hat Benfica Lissabon am dritten Spieltag der Champions League am Ende doch deutlich 4:0 besiegt. Drei Spieler verdienten sich richtig gute Noten. Ein Startelfdebütant entäuschte. Die Einzelkritiken. © getty 2/17 MANUEL NEUER: Dreimal musste er zur Stelle sein, immer war er da und entschärfte so etwa auch die gefährliche Aktion von Benficas rotzfrechen Darwin Nunez. Guter Auftritt des Kapitäns. Note: 2. © getty 3/17 BENJAMIN PAVARD: Stand als nomineller Rechtsverteidiger fast auf einer Höhe wie Flügelangreifer Coman auf der anderen Seite. Es dauerte jedoch bis in die zweite Halbzeit, bis er auf sich aufmerksam machte. Sein Schuss traf das Aluminium. Note: 3,5. © imago 4/17 NIKLAS SÜLE: Muss sein Alter Ego Sülinho zwar in München vergessen haben, aber erledigte seine Kernkompetenz als Verteidiger tadellos. Fleißigster Balldieb der Bayern. Note: 3. © getty 5/17 DAYOT UPAMECANO: Eine Unkonzentriertheit in der ersten Halbzeit blieb ebenso wie sein verlorenes Laufduell gegen Roman Yaremchuk ohne Folgen. Insgesamt aber problemlos und solide. Note: 3,5. © imago 6/17 Gab in Bayerns anfänglicher 3-1-4-2-Formation mit dem Ball den linken Innenverteidiger und stand daher insgesamt defensiver als Pavard. Jedoch liefen die meisten Angriffe über seine Seite. Spielte die meisten Pässe aller Bayern, sehr aktiv. Note: 3. © imago 7/17 JOSHUA KIMMICH: Nicht ganz so oft am Ball wie sonst, aber immer noch mit den meisten Spielaktionen und mit dem schönen Pass auf Gnabry vor dem 2:0. Note: 3. © getty 8/17 MARCEL SABITZER: Sollte bei seinem FCB-Startelfdebüt bei Ballbesitz offensiver spielen als Kimmich und diesen in der Defensive unterstützen. Schaffte es jedoch nicht, gegen Benficas enge und hohe Deckung, das Angriffsspiel anzukurbeln. Note: 4,5. © imago 9/17 KINGSLEY COMAN: Der Flügelstürmer zeigte bei seinem Startelfdebüt nach seiner Herz-OP das gesamte Repertoire seines Könnens. Stets bemüht, seine Mitspieler zu Torgelegenheiten zu bringen. Erfrischender Auftritt. Note: 2. © getty 10/17 THOMAS MÜLLER: Wirkte ein bisschen überspielt, auch wegen ihm fand Bayern auf engem Raum in der ersten Halbzeit eher wenige Lösungen. Kam dann aber mit mehr Energie aus der Pause. Pech, dass Coman vor seinem Treffer im Abseits stand. Note: 4. © getty 11/17 LEROY SANE: Schon in der ersten Halbzeit auffälligster Bayer, erlöste er seine Mannschaft mit seinem herrlichen Freistoßtreffer. Legte dann Lewandowskis Tor vor und machte das 4:0. Seine Formkurve ist seit Wochen stabil im oberen Bereich. Note: 1,5. © getty 12/17 ROBERT LEWANDOWSKI: Seine erste dicke Chance ging direkt auf den Keeper. Sein vermeintliches erstes Tor wurde völlig zu Recht aberkannt wegen Handspiels. Schwerer Abend für ihn, doch am Ende noch mit seinem Tor. Note: 3,5. © getty 13/17 SERGE GNABRY: Kam nach 64 Minuten für Rechtsverteidiger Pavard - als zunächst sehr offensiver Rechtsverteidiger. Erst als Stanisic kam, durfte er auch nominell nach vorne - und zwang Everton prompt zum Eigentor. Note: 2. © getty 14/17 JOSIP STANISIC: Ersetzte für die letzten 15 Minuten Müller, wodurch Gnabry weiter nach vorne rücken durfte. Zog vorm 3:0 Otamendi aus der Verteidigung. Auch am 4:0 beteiligt. Ohne Bewertung. © getty 15/17 JAMAL MUSIALA: Ersetzte in der Schlussphase Kingsley Coman. Ohne Bewertung. © imago 16/17 CORENTIN TOLISSO: Kam für Sabitzer. Ohne Bewertung. © getty 17/17 OMAR RICHARDS: Durfte auch noch mitspielen. Ohne Bewertung.

Benfica Lissabon - FC Bayern München: Die Aufstellungen

Benfica: Vlachodimos - Verissimo, Otamendi, Vertonghen - Joao Mario (81. Taarabt), Weigl - Almeida (40. Goncalves), Grimaldo - Rafa (81. Pizzi), Jaremtschuk (76. Everton), Nunez (81. Ramos)

Benfica Lissabon - FC Bayern München: Die Daten des Spiels

Tore: 0:1 Sane (70.), 0:2 Everton (80., Eigentor), 0:3 Lewandowski (82.), 0:4 Sane (84.)

Der Star des Spiels: Leroy Sane (FC Bayern)

Sane hatte zunächst zwar Probleme in seiner etwas zentraleren Rolle, bemühte sich aber von Beginn an. In der Schlussphase belohnte er sich mit einem Doppelpack und einem Assist. Erwähnenswert ist sein traumhaftes Freistoßtor zum 1:0.

Der Flop des Spiels: Nicolas Otamendi (Benfica Lissabon)

Benficas Abwehrchef musste mitansehen, wie seine Defensive in der Schlussphase auseinanderfiel. Mit seinem Foul verursachte Otamendi den Freistoß, den Sane zum 1:0 verwandelte. Seine Passquote von nur knapp 67 Prozent war eine der schlechtesten aller eingesetzten Spieler.

Der Schiedsrichter: Ovidiu Hategan (Rumänien)

Mit einigen Zweikampfbewertungen provozierte Hategan zwar Pfiffe der Benfica-Fans, im Großen und Ganzen machte er aber ein ordentliches Spiel. Zurecht verwehrte er zwei vermeintlichen Bayern-Toren die Anerkennung: Lewandowskis wegen eines Handspiels, Müllers wegen einer Abseitsstellung.