Fußball-Fans können in Zukunft die Champions League und Bundesliga live sehen. Möglich macht das die neue Business-Lösung von DAZN für Kneipen, Sportbars und Restaurants.

Champions League und Bundesliga live in Sportsbars, Kneipen und Restaurants sehen

Ab sofort bietet DAZN eine eigene Business-Lösung für Sportsbars, Kneipen und Restaurants an - DAZN For Business.

Darin enthalten ist die DAZN-TV-Box, die lediglich mit dem Internet verbunden oder per HDMI-Kabel an den entsprechenden Fernseher angeschlossen werden muss. Dort ist dann die neue DAZN For Business App vorprogrammiert, über die Gastronomen aus dem speziell zugeschnittenen Livesport-Programm auswählen können. Hier gibt es alle weiteren Informationen!

Dadurch laufen in den entsprechenden Sportsbars, Kneipen und Restaurants ab kommender Saison die meisten Spiele der UEFA Champions League oder auch Partien aus internationalen Top-Ligen wie der italienischen Serie A, französischen Ligue 1 oder der spanischen Primera Division live.

Hinzu kommen alle Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga.

Zudem sind Live-Events aus Tennis, Darts oder der amerikanischen Profiliga NBA Teil der Ausstrahlungen auf DAZN.

"Zusammen Sport zu schauen vermittelt ein einzigartiges Gemeinschaftsgefühl, das wir alle hoffentlich bald wieder erleben können. Mit DAZN For Business bringen wir unsere innovative Streaming-Technologie auch in die Gastronomie, sodass alle Inhaber von Kneipen, Bars oder Restaurants ihren Gästen den besten Live-Sport zu sehr fairen Konditionen anbieten können", wird Thomas de Buhr, Executive Vice President DAZN DACH, zitiert.

© getty In Sportsbars läuft ab kommender Saison DAZN.

Champions League und Europa League live auf DAZN

Ab der Saison 2021/22 wird die Champions League fast exklusiv auf DAZN zu sehen sein. Der Streaming-Dienst hat sich für die kommenden drei Jahre den Großteil der Rechte für die Königsklasse gesichert und zeigt in der kommenden Saison 121 der 137 Spiele von der Qualifikation bis zum Finale exklusiv.

Darunter laufen auch die Konferenzen an den Spieltagen der Gruppenphase und in der K.o.-Phase live auf DAZN.

Lediglich die Rechte am Top-Spiel am Dienstagabend hält Amazon Prime exklusiv.