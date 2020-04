Real gegen den BVB - Der Torfall von Madrid 1998: "Noch nie hätte ein Tor einem Spiel so gut getan"

Eigentlich sollte es ein ganz normales Champions-League-Spiel. werden. Zumindest so normal, wie ein Halbfinale eben sein kann. Doch an diesem Abend am 1. April 1998 war im Santiago Bernabeu alles anders: Wegen des legendären Torfalls von Madrid wurde die Begegnung zwischen Real und Borussia Dortmund erst 76 Minuten später als geplant angepfiffen. Marcel Reif und Günther Jauch schrieben TV-Geschichte.

Dieser Artikel wurde erstmals am 6. November 2012 veröffentlicht.

Da saß er nun und wusste nicht, was er tun sollte. Eigentlich wollte Marcel Reif beginnen, das Spiel zwischen Real Madrid und Borussia Dortmund zu kommentieren. Kein Spiel wie jedes andere für Reif: "Komischerweise hatte ich vorher noch nie eine Partie im Bernabeu-Stadion erlebt. Das war etwas Besonderes."

Stattdessen erzählte der damals 47-Jährige irgendwas über Katalonien oder den Zentralismus in Spanien - über alles eben, nur nichts über Fußball. Wie er selbst im Nachhinein sagt, war er dabei, "medialen Selbstmord" zu begehen.

Deswegen schaltete RTL Moderator Günther Jauch dazu - und was dieser im Zusammenspiel mit Reif dann 76 Minuten lang fabrizierte, ging in die TV-Geschichte ein. Was heutzutage oft vergessen wird, wenn man sich an den 1.4.1998 erinnert: Es war das Halbfinale der Champions League!

Auch die Mannschaft von Borussia Dortmund wollte Geschichte schreiben und gegen die Königlichen ins Finale der Königsklasse einziehen. Für den amtierenden Titelträger also eine enorm wichtige Partie.

Und dann saßen um 20.50 Uhr alle Mann in der Kabine und wussten ebenso wenig wie auch Kommentator Reif, was denn eigentlich los war.

Borussia Dortmund: Nur fünf CL-Sieger in der Startelf

Aber was war passiert? Der Reihe nach: Um 20.44 Uhr ist alles angerichtet. Die Spieler stehen bereits auf dem Rasen. Mit der Mannschaft, die knapp ein Jahr davor im Münchner Olympiastadion den Titel gewann, hat die Elf, die Trainer Nevio Scala auf den Platz schickt, nicht mehr viel zu tun.

Nur noch fünf Spieler aus dem Finale 1997 gegen Juventus (3:1) sind in der Startformation. Kein Jürgen Kohler, kein Matthias Sammer, kein Andreas Möller - das Verletzungspech des Titelverteidigers geht mit einem großen Qualitätsverlust einher.

In den Reihen der Königlichen dagegen stehen Namen wie Roberto Carlos, Raul oder Clarence Seedorf. Lars Ricken, der in der Startelf der Borussen steht, blickt im Interview mit Bundesliga.de auf die Kräfteverhältnisse zurück: "Ich kann mich noch daran erinnern, dass ich Clarence Seedorf ganz schön hinterher gehechelt bin."

Kurzum: Real Madrid ist der haushohe Favorit. Trotzdem oder gerade deswegen: Die Spieler sind heiß.

Real-Fans reißen Schutz-Zaun ein - Tor fällt

Auch die Fans sind heiß. Wohl etwas zu sehr: Die Anhänger von Real Madrid drücken zu stark gegen den Schutz-Zaun. Dieser stürzt ein und reißt das daran befestigte Tor mit sich.

Eigentlich, so würde der Laie denken, dürfte es in einem Stadion wie dem Santiago Bernabeu, in einer Stadt wie Madrid, kein Problem sein, wenn mal ein Tor zu Bruch geht. Da müsste doch schnell Ersatz beschafft sein. Doch an diesem Abend ist alles anders.

Die Lösung des Problems nimmt mehr Zeit in Anspruch als gedacht. Nach etwa fünf Minuten schickt Schiedsrichter Mario van der Ende aus den Niederlanden die beiden Mannschaften zurück in die Kabine.

Lars Ricken: "Minute um Minute vergeht"

Ricken erinnert sich an das Warten in den Katakomben: "Die Anspannung war schon vorher sehr hoch, und dann sitzt du plötzlich eine Stunde lang in der Kabine und fragst dich, wann du endlich spielen kannst. Du hörst, es sei ein Tor umgefallen und denkst, dann wird halt schnell ein neues aufgestellt. Und dann vergeht Minute um Minute. Unglaublich!"

Tatsächlich vergeht die Zeit langsam. Auch für Marcel Reif, dem mittlerweile Günther Jauch zugeschaltet ist, damit beide gemeinsam die Zeit überbrücken können. Die beiden befinden sich in einer ihnen so unbekannten Lage: "Auch für den Sender war die Situation sehr unappetitlich. Es wusste beispielsweise niemand, ob Werbung gezeigt werden darf. Es war auch nicht möglich, ein Ersatzprogramm zu senden, da niemand wusste, ob und wann es weitergeht", sagt Reif im Rückblick auf die Ereignisse.

Also müssen Reif und Jauch improvisieren. Sie kommentieren alles, was sich auf dem Spielfeld tut. Da schneiden etwa Ordner das Netz durch und tragen das Tor - 20 Minuten nachdem es umfiel - aus dem Innenraum des Stadions.

Torfall: Reif und Jauch mit Galgenhumor

Doch der Ersatz lässt auf sich warten. Und so überbrücken Reif und Jauch die Zeit mit Galgenhumor. Und Analysen mit Augenzwinkern: "Noch nie hätte ein Tor einem Spiel so gut getan", stellt etwa Reif fest, während Jauch den Zuschauern, die erst später eingeschaltet haben, erklärt: "Das erste Tor ist schon gefallen!"

Teilweise wird es völlig absurd, wie Reif im Rückblick gegenüber der Welt sagt: "Jauch bat mich, doch davon zu berichten, wie ich am Morgen dieses Tages mein Ikea-Regal aufgebaut hatte und welche handwerklichen Weisheiten ich daraus auf den Torfall ableiten könne. Ich machte tatsächlich artig Meldung, und erzählte zwölf Millionen Menschen zur besten Sendezeit, dass mein neues Regal nicht in meinen Keller passt - das ist doch Irrsinn."

Erst nach 55 Minuten ist ein neues Tor im Stadion. Das stammt vom Trainingsgelände, das in einem anderen Stadtteil liegt. Es dauert noch einmal einige Minuten, bis die Spieler schließlich auf den Platz zurückkommen können.

Real Madrid: Diese Stars verpflichtete der verstorbene Ex-Präsident Lorenzo Sanz © getty 1/13 Von 1995 bis 2000 war Lorenzo Sanz Präsident von Real Madrid und feierte unter anderem zwei Champions-League-Siege. Am Samstag verstarb er, nachdem er wenige Tage zuvor am Coronavirus erkrankt war. Wir blicken auf seine größten Spielertransfers zurück. © getty 2/13 ROBERTO CARLOS (1996 für 6 Mio. Euro von Inter): Der Freistoßgott aus Brasilien war einer der ersten Sanz-Transfers. Carlos blieb elf Jahre und erlangte mit u.a. drei CL-Titeln Legenden-Status. © getty 3/13 PREDRAG MIJATOVIC (1996 für 14 Mio. Euro von Valencia): Die Valencia-Fans verzeihen Mijatovic bis heute den Wechsel nicht. 1998 machte sich der Montenegriner unsterblich, als er Real im CL-Finale gegen Juventus zum Sieg schoss. © getty 4/13 CLARENCE SEEDORF (1996 für 8,6 Mio. Euro von Sampdoria): Ein weiterer kluger Transfer von Sanz, auch wenn der niederländische Mittelfeldspieler sein Top-Level erst später erreichte. Wurde nach dem CL-Sieg 2000 für 20 Mio. an Inter verkauft. © getty 5/13 DAVOR SUKER (1996 für 11 Mio. Euro von Sevilla): Der Kroate bildete die Balkan-Doppelspitze mit Mijatovic und erzielte 49 Treffer in 111 Spielen. 1999 zog Suker weiter zu Arsenal, ehe er bei West Ham und 1860 München seine Karriere ausklingen ließ. © getty 6/13 BODO ILLGNER (1996 für 2 Mio. Euro vom 1. FC Köln): Mit Illgner holte Sanz den deutschen Weltmeister-Torwart von 1990. Illgner erwies sich als zuverlässiger Rückhalt, bekam nach dem CL-Finale 1998 aber schrittweise den Rang abgelaufen und ging 2001. © getty 7/13 CHRISTIAN PANUCCI (1997 für 4,1 Mio. Euro vom AC Mailand): Kam als solider Rechtsverteidiger aus Italien nach Spanien und gehörte dem CL-Siegerteam von 1998 an. Ein Jahr darauf zog es ihn zurück nach Mailand - zu Inter. © getty 8/13 FERNANDO MORIENTES (1997 ablösefrei von Real Zaragoza): Mit Morientes holte Sanz einen talentierten Angreifer zum Nulltarif, der schon bald an der Seite eines gewissen Raul erfolgreich auf Torejagd gehen sollte. Der Stürmer traf u.a. im CL-Finale 2000. © imago images 9/13 CHRISTIAN KAREMBEU (1997 für 12,5 Mio. Euro von Sampdoria): Nach Seedorf ein weiterer Mittelfeldspieler, der in Genua überzeugte und dem Ruf der Königlichen folgte. Fügte sich nahtlos in die Mannschaft ein, blieb aber auch nur drei Jahre. © getty 10/13 NICOLAS ANELKA (1999 für 35 Mio. Euro vom FC Arsenal): Der Königstransfer von Sanz, der nie einer wurde. Anelka kam überhaupt nicht bei Real zurecht und wurde nur ein Jahr später für fast die gleiche Summe von Sanz-Erbe Florentino Perez an PSG verkauft. © getty 11/13 MICHEL SALGADO (1999 für 6 Mio. Euro von Celta Vigo): Kam als Panucci-Nachfolger und avancierte wie Carlos zu einem Verteidiger für die Geschichtsbücher, weil er stets zuverlässig und offensivfreudig die rechte Seite beackerte. Verabschiedete sich 2009. © getty 12/13 IVAN HELGUERA (1999 für 2,5 Mio. Euro von Espanyol Barcelona): Sollte erst einmal nur den Kader auffüllen, blieb dann aber acht Jahre, weil er durch Abgänge in der Innenverteidigung wie den von Fernando Hierro häufiger spielte als gedacht. © getty 13/13 STEVE MCMANAMAN (1999 ablösefrei vom FC Liverpool): Noch so ein Gratis-Deal von Sanz, der den Madridistas viel Freude bereitete. Der Engländer avancierte mit seinen beherzten Auftritten zum Fanliebling und traf u.a. auch im CL-Finale 2000.

Jürgen Kohler und Matthias Sammer schmerzlich vermisst

Der Aufwärmeffekt ist natürlich mittlerweile schon komplett dahin. Um 22.01 Uhr - also mit 76 Minuten Verspätung (!) - pfeift der niederländische Referee das Hinspiel des Champions-League-Halbfinals an.

Das Spiel verläuft wie befürchtet: Dem BVB gelingt nicht das Wunder von Madrid. Ähnlich wie zwei Wochen zuvor Bayer Leverkusen (0:3) haben auch die Schwarz-Gelben keine Chance gegen den spanischen Meister.

Vor allem die starken Außenbahnen mit Christian Karembeu und Christian Panucci auf rechts und Roberto Carlos und Raul auf links stellen die Dortmunder Hintermannschaft immer wieder vor Probleme. Der verletzte Jürgen Kohler wird schmerzlich vermisst. Matthias Sammer hat sein letztes Spiel aufgrund einer schweren Knieverletzung bereits hinter sich. Letztlich sehen die 85.000 Zuschauer im Bernabeu einen ungefährdeten 2:0-Sieg der Hausherren.

Dabei spielte der BVB wegen der immensen Verspätung und der dadurch irregulären Bedingungen unter Protest. Der aber wurde nicht angenommen. Trotz der 0:2-Niederlage verzichtet Dortmund im Nachklapp der Partie darauf, Beschwerde bei der UEFA einzulegen.

Real gegen BVB: TV- statt Fußball-Geschichte

Der Traum von der Titelverteidigung war zwei Wochen später schließlich endgültig ausgeträumt. Vor heimischem Publikum kam der BVB nicht über ein 0:0 hinaus und verpasste damit den Einzug ins Finale. Und die Chance, Fußball-Geschichte zu schreiben. Bis heute hat es keine Mannschaft geschafft, den Titel im wichtigsten europäischen Teamwettbewerb zu verteidigen.

Stattdessen konnten Marcel Reif und Günther Jauch mit ihrem Improvisations-Entertainment aber TV-Geschichte schreiben. Über zwölf Millionen Zuschauer schalteten ein, als die beiden irgendwie versuchten, die Zeit zu überbrücken. Das eigentliche Spiel verfolgten dann nur noch etwa sechs Millionen.

Für Reif war der Abend eine Extremsituation: "Nach dem Spiel war ich sicher, dass sie uns aufhängen. Jauch war sicher, dass wir einen Preis bekommen." Und Jauch behielt Recht: Noch im gleichen Jahr bekam das Duo den Bayerischen Fernsehpreis, ein Jahr später wurden sie für den Grimme-Preis nominiert.