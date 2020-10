1. FC Köln - FC Bayern München 1:2: Pflichtsieg im zweiten Gang - Bayern übernimmt Tabellenführung

Der FC Bayern München hat sein Auswärtsspiel am 6. Bundesliga-Spieltag beim 1. FC Köln mit 2:1 (2:0) gewonnen. Dadurch übernahm der Rekordmeister erst einmal die Tabellenführung, RB Leipzig kann im Topspiel am Abend bei Borussia Mönchengladbach (Liveticker) aber noch nachziehen.

Köln bleibt dagegen weiter ohne Sieg und steht mit zwei Punkten auf Relegationsrang 16. Das Team wartet seit nunmehr 16 Spielen in der Liga auf einen Sieg (10 Niederlagen, 6 Remis). Am Freitag geht es auswärts gegen Werder Bremen.

Bei den Bayern stellte Müller den Vereinsrekord von Torwartlegende Oliver Kahn ein: Im 357. Bundesligaspiel feierte er seinen 260. Sieg. "Wir waren zu aufreizend, zu lässig im Spiel nach vorne", war der 31-Jährige aber nicht zufrieden. Deshalb sei es in der Schlussphase eng geworden, "obwohl die Leidenschaft da war". Gnabry sah es ähnlich: "Wir haben den Gegner wieder reingeholt ins Spiel, es war nicht unser bester Auftritt." Am kommenden Samstag wartet in der Liga das Spitzenspiel bei Borussia Dortmund.

1. FC Köln - Bayern München: Die Analyse

Nach dem 2:1 in der Champions League bei Lok Moskau baute Flick seine Startelf auf sechs Positionen um, unter anderem rückten Sarr, Martinez und Gnabry in die Startelf. Lewandowski war erst gar nicht mitgereist, für ihn stürmte Choupo-Moting. Thomas Gisdol brachte Özcan und Limnios für Ehizibue und Rexhbecaj.

Der Effzeh-Schlachtplan ging in der ersten Halbzeit weitgehend auf: Mit großer Disziplin und guter Raumaufteilung griffen die Kölner erst in der eigenen Hälfte an, ließen die bayerische Innenverteidigung im Spielaufbau agieren und stellten die Anspielstationen vorne zu. In den ersten zehn Minuten hatten die Hausherren sogar mehr Offensivaktionen, die Bayern stellten sich jedoch schnell auf die Steilpässe hinter die eigenen Außenverteidiger ein.

Umgekehrt hatten die Bayern spielerisch sehr lange wenig zu bieten: Sane und Gnabry rochierten zwar, hatten aber kaum Aktionen und kamen nicht ins Eins-gegen-eins. Es fehlte an Tempo, Kombinationen und Ideen aus dem Mittelfeld, oft blieb nur der lange Pass von Boateng oder Süle. Das Resultat war eine erste Halbzeit fast komplett ohne Höhepunkte: Der Führungstreffer resultierte aus einem Handspiel von Wolf im eigenen Strafraum, Gnabry stellte mit dem einzigen Konter der ersten 45 Minuten die Weichen endgültig auf Sieg.

1. FC Köln - FC Bayern München: Die FCB-Spieler in der Einzelkritik © imago images/Poolfoto 1/16 Der FC Bayern hat sein Auswärtsspiel beim 1. FC Köln knapp mit 2:1 gewonnen. Mit Ruhm bekleckern konnten sich dabei nur wenige Akteure, Eigenwerbung von Leroy Sane blieb aus. SPOX hat die Noten. © imago images / Poolfoto 2/16 MANUEL NEUER | Tor | Ein weitestgehend ruhiger Samstagnachmittag in der Domstadt. Musste in der Schlussphase trotzdem einmal hinter sich greifen, ohne Schuld am Gegentor zu tragen. Note: 3,5. © imago images / Poolfoto 3/16 BENJAMIN PAVARD | Abwehr | Bekam es vornehmlich mit dem fleißigen, auffälligen Jakobs zu tun, der ihm ein ums andere Mal entwischte. Nach vorne eher zurückhaltend. Note: 4. © imago images / Poolfoto 4/16 NIKLAS SÜLE | Abwehr | Hatte im Abwehrzentrum alles im Griff und verbuchte die meisten klärenden Aktionen (6). Ein insgesamt gewohnt souveräner Auftritt von Süle. Note: 3. © imago images / Poolfoto 5/16 JEROME BOATENG | Abwehr | Rückte für Alaba in die Startelf und hatte – ähnlich wie Pendant Süle – keinerlei Probleme. Einzig seine sonst gefürchteten Diagonalbälle vermochte Boateng diesmal nicht an den Mann zu bringen. Note: 3,5. © imago images / Poolfoto 6/16 BOUNA SARR | Abwehr | In der Bundesliga zum zweiten Mal von Beginn an dabei, allerdings erstmals als Linksverteidiger. Machte seine Sache ordentlich, jedoch offenbarte sich, dass das Flanken mit links nicht zu seinen Stärken zählt. Note: 3,5. © imago images / Poolfoto 7/16 JOSHUA KIMMICH | Mittelfeld | Sehr präsent, sehr organisiert auf der Sechs. Leitete mit tollem Ballgewinn und sehenswertem Pass das 2:0 durch Gnabry ein. Note: 2. © imago images / Poolfoto 8/16 JAVI MARTINEZ | Mittelfeld | Gab in Köln den Goretzka-Ersatz. Unauffällig und unaufgeregt unterwegs. Bester Zweikämpfer aufseiten der Bayern (71,4 Prozent). Note: 3. © imago images / Poolfoto 9/16 SERGE GNABRY | Mittelfeld | War in Sachen Abschluss der auffälligste Münchner. Holte den Elfer zum 1:0 heraus, das 2:0 besorgte er nach schöner Einzelleistung selbst. Kurz nach der Pause mit guter Kopfballchance, die von Horn vereitelt wurde. Note: 2,5. © imago images / Poolfoto 10/16 THOMAS MÜLLER | Mittelfeld | Sehr umtriebig, war Müller beinahe überall zu finden. Im Vorfeld des 2:0 mit gutem Laufweg, zudem sicher vom Punkt (13.). Note: 2. © imago images / Poolfoto 11/16 LEROY SANE | Mittelfeld | Kehrte nach Verletzung zurück ins erste Glied, nahm aber keinen entscheidenden Einfluss aufs Geschehen. Hatte nach 63 Minuten Feierabend. Note: 4. © imago images / Poolfoto 12/16 ERIC MAXIM CHOUPO-MOTING | Angriff | Vertrat den daheimgebliebenen Lewandowski und blieb seiner bislang enttäuschenden Karriere-Torausbeute in Müngersdorf treu. Note: 4. © getty 13/16 JOSHUA ZIRKZEE (ab der 63. Minute) | Angriff | Fast eine halbe Stunde im Einsatz, jedoch ohne Durchschlagskraft. Note: 4. © getty 14/16 DOUGLAS COSTA (ab der 63. Minute) | Mittelfeld | Kam für Sane, brachte aber nicht den erhofften Schwung. Note: 4. © getty 15/16 DAVID ALABA (ab der 79. Minute) | Mittelfeld | Bekam eine Pause verordnet und half am Ende mit, die drei Punkte über die Zeit zu retten. Keine Bewertung. © imago images / Sven Simon 16/16 MARC ROCA (ab der 90. Minute) | Mittelfeld | Schnupperte erstmals für einige Sekunden Bundesligaluft. Keine Bewertung.

Bayern kam konsequenter aus der Pause und drückte auf die endgültige Entscheidung, Horn parierte einen Kopfball von Gnabry (50.). Dieser Schwung verpuffte aber, Gisdol wechselte dann offensiv und schob sein Team weiter nach vorn. Wenn sich die eine oder andere Halbchance bot, spielten die Kölner diese aber selten konsequent zu Ende. Es wurde am Ende aber nochmal spannend: Jakobs setzte einen Kopfball knapp neben den langen Pfosten (71.), bevor Drexler mit einen Schuss aus der Distanz doch noch verkürzen konnte. Die Geißböcke warfen danach alles nach vorn, Bayern brachte die Führung aber über die Zeit.

Für die Bayern war es vor dem anstehenden Champions-League-Spiel gegen Red Bull Salzburg (Di., 21 Uhr) ein Pflichtsieg mit ein paar bangen Minuten in der Schlussphase, Köln kann gerade mit der eigenen Defensivleistung insgesamt zufrieden sein.

1. FC Köln - FC Bayern München: Die Aufstellungen

Köln: Timo Horn - Wolf, Bornauw, Czichos, Jannes Horn (59. Katterbach) - Skhiri (59. Drexler), Salih Özcan - Limnios (59. Thielmann), Duda, Jakobs - Andersson (79. Arokodare). - Trainer: Gisdol

München: Neuer - Pavard, Süle, Jerome Boateng, Sarr - Kimmich, Martinez (79. Alaba) - Thomas Müller - Leroy Sane (63. Douglas Costa), Choupo-Moting (63. Zirkzee), Gnabry. - Trainer: Flick

Die Daten des Spiels 1. FC Köln gegen FC Bayern München

Tore: 0:1 Müller (13./HE), 0:2 Gnabry (45.+1), 1:2 Drexler (82.)

Thomas Müller feiert seinen 260. Sieg in der Bundesliga (im 357.Spiel) und stellt damit den Bayern-Vereinsrekord von Oliver Kahn ein.

5 Torschüsse vor der Pause wären für die Bayern der tiefste Wert für eine 1. Halbzeit in der BL seit März (damals 2 gegen Augsburg, am Ende 2:0). Nach 90 Minuten waren es 7 Torschüsse - Köln kam auf derer 9.

Die Bayern trafen nun in ihren letzten 32 Pflichtspielen immer, seit dem 0:0 gegen Leipzig im Februar.

Die Bayern verwandelten alle ihre letzten 14 Pflichtspielelfmeter (seit März 2019).

Bayern erzielte bereits 24 Tore in dieser BL-Saison, das ist neuer Rekord nach 6 Spieltagen.

Der Star des Spiels: Joshua Kimmich (FC Bayern)

So wirklich ragte keiner kein Spieler heraus. Kimmich hatte die meisten Ballaktionen, sortierte wie üblich als Antreiber im Mittelfeld und hatte großen Anteil am 2:0: Zunächst grätschte er Skhiri im Mittelfeld ab, ging dann mit Ball nach vorn und bediente Gnabry mit einem feinen Pass auf der rechten Seite.

Der Flop des Spiels: Ellyes Skhiri (1. FC Köln)

Offensiv ohne Wirkung, in der ersten Halbzeit mit mehreren Ungenauigkeiten und Fehlpässen. Verlor zudem den Ball vor dem Konter zum 0:2. Musste nach einer Stunde für Drexler runter.

Der Schiedsrichter: Frank Willenborg

Bei den Zweikämpfen nicht immer mit klarer Linie, die Gelben Karten in der Anfangsphase für die Bayern waren aber korrekt. Den Elfmeter für die Bayern kann man geben, weil Wolf seinen Arm nicht schnell genug wegziehen konnte.