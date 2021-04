Bayer 04 Leverkusen - Eintracht Frankfurt 3:1: SGE patzt in Leverkusen - Kampf um CL-Plätze spitzt sich zu

Zweite Niederlage binnen drei Spielen: Eintracht Frankfurt droht die Champions League noch zu entgleiten, nach dem 1:3 bei Bayer Leverkusen spüren die Hessen den heißen Atem von Borussia Dortmund.

Adi Hütter schenkte seinem Gegenüber Hannes Wolf eine knappe Gratulation. Die vermaledeite Serie von Eintracht Frankfurt bei Bayer Leverkusen fand auch im siebten Anlauf kein Ende, die Hessen müssen auf der Zielgeraden einer bärenstarken Saison nach dem 1:3 (0:0) bei der Werkself zunehmend um ihre erstmalige Champions-League-Qualifikation der Vereinsgeschichte zittern.

"Es gab Phasen, die gar nicht schlecht aussahen. Aber wir haben zu viele Räume gelassen. Da haben sie uns immer wieder wehgetan", sagte Frankfurts zum Saisonende scheidender Sportvorstand Fredi Bobic bei Sky: "Wir sind jetzt nur noch einen Punkt vor Dortmund, machen uns aber nicht in die Hose deswegen. Wir wollen die letzten drei Spiele gegen Mainz, auf Schalke und gegen Freiburg gewinnen. Wir müssen nur auf uns schauen." SGE-Verteidiger Martin Hinteregger ließ durchblicken, dass der "Druck spürbar" gewesen sei, fügte aber an: "Wir können zulegen - und werden das machen."

Für Leverkusen trafen Leon Bailey (70.), der kurz zuvor eingewechselte Lucas Alario (80.) und Kerem Demirbay (90.+1). SGE-Torjäger Andre Silva (90.+1) verkürzte zwischenzeitlich mit seinem 25. Saisontreffer. Das Saisonziel Champions League dürfte für die Werkself drei Spieltage vor Schluss mit sechs Punkten Rückstand auf Frankfurt kaum mehr erreichbar sein, derzeit belegt die Mannschaft von Trainer Hannes Wolf den Conference-League-Platz sechs.

Kevin Trapp bestritt seine 200. Bundesliga-Partie

Bayer, das kurzfristig ohne Sven Bender (Sprunggelenksprobleme) auskommen musste, wurde schnell gefährlich. SGE-Keeper Kevin Trapp, der seine 200. Bundesliga-Partie bestritt, wehrte erst einen Distanzschuss von Patrik Schick nach vorne ab. Beim Nachschuss von Bailey war der 30-Jährige wieder schnell oben und wehrte glänzend zur Ecke ab (4.).

Silva vergab für die Eintracht ebenfalls eine Riesenchance (6.). Das von Bayers Leih-Trainer Wolf als "sehr intensiv" angekündigte Spiel setzte sich zunächst fort, vor allem von seiner Elf. Nach schönem Querpass von Schick war Trapp gegen den freistehenden Karim Bellarabi am kurzen Pfosten mit Fußabwehr zur Stelle (9.).

Sekunden danach machten außerhalb der BayArena Leverkusener Anhänger mit lauten Gesängen auf sich aufmerksam. Nach einem mitreißenden Beginn flachte die Begegnung bis Mitte der ersten Halbzeit ab.

Dann vergab Leverkusens Edmond Tapsoba nach einer Ecke per Kopf (28.), Jungstar Florian Wirtz prüfte erneut den hervorragend aufgelegten Trapp (35.). Leverkusen-Keeper Lukas Hradecky hatte zuvor gegen Erik Durm die Oberhand behalten (33.). Kurz vor der Pause zeichnete sich Trapp mit einer Flugeinlage gegen Demirbay erneut aus und avancierte zum besten Frankfurter gegen starke Leverkusener.

Nach der Pause wurde Frankfurt aktiver und verpasste durch Daichi Kamada (47.) und Filip Kostic den Führungstreffer. Der auffällige Bellarabi ließ für Leverkusen seine zweite Großchance fahrlässig liegen (53.). Bailey machte es besser und brach den Bann.

Bayer Leverkusen - Eintracht Frankfurt: Die Trainer-Stimmen

Hannes Wolf (Trainer Bayer Leverkusen): "Wir freuen uns über das Spiel und über den Sieg. Wir hatten was gutzumachen aus der ersten Halbzeit in München. Die Mannschaft war heute voll da. Wir hatten aber auch Glück, weil Frankfurt auch Chancen hatte. Wir haben richtig gearbeitet und gut Fußball gespielt gegen einen sehr guten Gegner. Wir hatten eine sehr gute Struktur und waren insgesamt auf einem sehr hohen Niveau."

Adi Hütter (Trainer Eintracht Frankfurt): "Die Niederlage war über 90 Minuten gesehen verdient. Leverkusen hatte die weit besseren Torchancen in der ersten Halbzeit. In der zweiten Halbzeit hatten sie nicht mehr so viele Chancen, aber dann bekommen wir ein naives Tor. Wir haben noch alles probiert, aber es hat nicht gereicht."

Bayer Leverkusen - Eintracht Frankfurt: Die Aufstellungen

Leverkusen: Hradecky - Tah, Dragovic, Tapsoba, Sinkgraven - Palacios, Demirbay - Bellarabi (61. Diaby), Wirtz (85. Amiri), Bailey (85. Wendell) - Schick (77. Alario)

Frankfurt: Trapp - Ilsanker (83. Tuta), Hinteregger, Ndicka - Sow, Hasebe (76. Jovic) - Durm (77. Chandler), Kostic - Kamada (83. Zuber), Barkok (77. Younes) - Silva