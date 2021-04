BVB - Erling Haaland lässt bei Borussia Dortmund Chancen liegen: Probier's mal mit Gefühl

Bei 2:0-Sieg von Borussia Dortmund gegen den 1. FC Union Berlin ließ Erling Haaland mehrere gute Torchancen aus und verschoss einen Elfmeter. Zuletzt zeigte sich der 20-Jährige vor dem Kasten nicht mehr so enorm effektiv wie noch in seinem ersten Jahr beim BVB.

Es ist unklar, ob sich Erling Haaland nach dem 2:0-Sieg von Borussia Dortmund gegen den 1. FC Union Berlin über zwei Dinge ärgert oder nur wegen einer Sache grollt. "Wir haben uns klar zur Causa Haaland geäußert. Die Entscheidung wird nicht ohne Borussia Dortmund getroffen. Egal, wo wir am Ende landen, Erling wird weiter bei uns spielen", sagte BVB-Sportdirektor Michael Zorc vor der Partie bei Sky.

Nun steht für die Borussia am Samstag in Wolfsburg ein richtungsweisendes Spiel an, ob es mit der Champions League im kommenden Jahr noch etwas wird. Da will ja Haaland in jedem seiner Karrierejahre spielen, hat er einmal gesagt. Was er noch nicht gesagt hat: Ob er vielleicht auch eine Ausnahme machen würde, sollte der BVB tabellarisch nicht mehr von der Stelle kommen und die Königsklasse verpassen.

Da ein klares Bekenntnis zu seinem Verein fehlt, lässt sich nur spekulieren, inwiefern Haaland Zorcs unmissverständliche Ansage gegen den Strich geht. "Michael Zorc hat uns gegenüber klargemacht, dass der BVB Erling in diesem Sommer nicht verkaufen will", sagte Haalands Berater Mino Raiola die Tage bei Sport1. Der weniger handzahme Folgesatz lautete jedoch: "Diese Meinung respektiere ich, was aber nicht heißt, dass ich automatisch auch der gleichen Auffassung bin."

Klar ist: Bald haben beide Parteien zumindest in sportlicher Hinsicht Planungssicherheit, denn lange geht die Saison nicht mehr. Vier Punkte müssen die Westfalen gegenüber der viertplatzierten Eintracht aus Frankfurt aufholen. Weiterhin, denn die SGE legte am Dienstag vor, sodass der Dreier des BVB am Mittwochabend eminent wichtig war für dieses Saisonziel.

BVB-Noten gegen Union Berlin: Haalands Suche nach dem Gefühl - Jubilar ist überfordert © getty 1/16 Der BVB gewinnt gegen Union Berlin mit 2:0. Dabei bestätigte ein Youngster seinen Aufwärtstrend und auch Kapitän Reus überzeugte. Haaland muss derweil das Gefühl suchen und ein Jubilar ist überfordert. Die Noten und Einzelkritiken. © imago images 2/16 MARWIN HITZ: Bei Ingvartsens frühem Lattenkracher im Glück. Im zweiten Durchgang mit einer Riesenaktion bei Kruses Freistoßkracher, den Hitz noch an den Pfosten lenkt. Note: 2,5. © getty 3/16 LUKASZ PISZCZEK: Erst der zweite Startelf-Einsatz für den Routinier. Machte seine Sache auf der rechten Abwehrseite gegen Endo aber ordentlich. Großes Manko: Verlor zu viele Bälle (14), allein zwölf im ersten Durchgang. Note: 4,0. © getty 4/16 MANUEL AKANJI: Gutes Spiel des Schweizers, über den fast der komplette Spielaufbau der Dortmunder lief. Wieder mal mit den meisten Pässen (78) und Ballkontakten (92). Note: 2,5. © getty 5/16 MATS HUMMELS: Solider Auftritt des Abwehrchefs. Hummels hatte Union-Stürmer Musa gut im Griff. Versuchte oft, mit Diagonalpässen das kompakte Berliner Mittelfeld zu überlupfen. Note: 3,5. © imago images 6/16 RAPHAEL GUERREIRO: Beste Passquote, die aber lange nicht zum Gesamteindruck passte. Die erste Hälfte lief am Portugiesen vorbei. Im zweiten Durchgang mit mehr Drive. Tolle Vorarbeit für Reyna (64.) und dann mit dem erlösenden Treffer zum 2:0. Note: 3,0. © getty 7/16 EMRE CAN (bis 59.): Nach nur 12 Sekunden (!) mit einem Patzer, der das BVB-Spiel aufs falsche Gleis hätte heben können. Danach viele weitere schlampige Pässe. Cans 50. Spiel im BVB-Dress war kein rauschendes Jubiläum und endete zurecht früh. Note: 4,5. © getty 8/16 GIOVANNI REYNA (bis 76.): Weiter klar im Aufwärtstrend. Traute sich Distanzschüsse zu und legte wunderbar für Haaland auf (36.). Hatte nach der Pause gleich zwei Mal das 2:0 auf dem Fuß (50., 64.). Note: 2,5. © getty 9/16 JUDE BELLINGHAM (bis 90.): Zu eigensinnig, als er von Haaland in einen vielversprechenden Konter eingebunden wurde, aber selbst den Abschluss suchte. Ansonsten gewohnt engagiert und mit riesigem Laufpensum (11,5 km). Note: 3,0. © imago images 10/16 THORGAN HAZARD (bis 59.): Enorm viel unterwegs, viele gute Ansätze - aber doch ohne Ertrag. Der letzte Pass kam oft zu ungenau, sonst hätte er einen Assist aus dem Spiel mitgenommen. Note: 3,5. © getty 11/16 ERLING HAALAND: Beim Elfmeter und einer weiteren Großchance (36.) fand er in Union-Keeper Luthe seinen Meister. Auch nach der Pause versuchte er es erfolglos mit Gewalt. Vielleicht sollte er sein Repertoire mal um den Faktor Gefühl erweitern. Note: 4,0. © getty 12/16 MARCO REUS: Holte den Elfmeter raus und setzte bei Haalands Fehlschuss konsequent zum beruhigenden 1:0 nach (27.). Dazu guter Vorbereiter, wie etwa bei Reynas Großchance (50.). Note: 2,5. © getty 13/16 JADON SANCHO (ab 59.): Nach neun Spielen Zwangspause das lang ersehnte Comeback des Tempodribblers. Im 100. Bundesliga-Spiel mit der entscheidenden Balleroberung vor dem zweiten BVB-Treffer. Note: 3,0. © imago images 14/16 MAHMOUD DAHOUD (ab 59.): Kam nach gut einer Stunde für den überforderten Can. Brachte mehr Ruhe und Sicherheit in die Schaltzentrale. Note: 3,5. © getty 15/16 JULIAN BRANDT (ab 76.): In der Schlussviertelstunde für den erschöpften Reyna auf dem Feld. Großartige Ballannahme und Verarbeitung beim Konter und dem Assist zum 2:0. Ein Lichtblick in Brandts ansonsten trister BVB-Saison. Ohne Bewertung. © getty 16/16 REINIER (ab 90.): Kurzeinsatz in der Nachspielzeit, um die Uhr noch etwas runter laufen zu lassen. Ohne Einfluss aufs Spiel. Ohne Bewertung.

BVB-Torjäger Erling Haaland im Abschluss weniger effektiv

Womit sich Haaland nach diesem Spiel jedenfalls gewiss noch beschäftigen wird, sind seine sechs Torchancen, die allesamt nicht den Weg in den Kasten fanden. Die meisten davon waren hochkarätig, allen voran der Elfmeter, den Marco Reus schließlich im Nachgang zum 1:0 verwertete. Zwei von vier Strafstößen hat Haaland nun in der Bundesliga verschossen.

"Ja, das ist natürlich scheiße", sagte der Norweger am Wochenende gegenüber ESPN auf die Frage, wie er seine rund einen Monat und inklusive Nationalmannschaft sieben Pflichtspiele anhaltende Torflaute empfand. Am vergangenen Sonntag gegen Bremen brach er zwar den Bann und traf doppelt, doch im Abschluss war der 20-Jährige zuletzt nicht mehr so enorm effektiv wie noch in seinem ersten Jahr in Dortmund.

Diese Beobachtung muss man freilich ins Verhältnis setzen: Natürlich ist Haaland vor dem Tor immer noch ein Tier, allein im Jahr 2021 hat er 13 seiner 23 Bundesligatore geschossen. Er ist noch jung und eine etwas schwächere Phase vor dem Kasten sei ihm nach seiner Vielzahl an Treffern zugestanden. "Natürlich denken wir immer, dass Erling trifft, wie er will, und das in jedem Spiel. Aber er ist ein Mensch - und ein junger Spieler. Da gibt es immer Zeiten, in denen man nicht trifft. Das ist nicht unser Problem", sagte BVB-Interimstrainer Edin Terzic schon kürzlich.

Erling Haaland sollte es mal mit Gefühl versuchen

In den vergangenen Partien sah man bei dem Stürmer jedoch häufiger, dass er Chancen ausließ, die teils so hochkarätig waren, dass man dies Haaland gar nicht zugetraut hätte. Das Spielglück war dabei auch nicht immer auf seiner Seite, gegen Union nun fehlten bisweilen nur Zentimeter. "Wir sind es eben gewohnt, dass Erling die Dinger reinmacht. Deswegen waren einige heute vielleicht verwundert", erklärte Terzic am Mittwoch.

Was Haaland an seinem Abschluss noch dringend verbessern muss: Er sollte es einmal mit Gefühl probieren. In den meisten Fällen wählt er die brachiale Methode, die mit seiner physischen Wucht einhergeht, allerdings nicht immer der einzelnen Abschlusssituation gerecht wird. Seinem Repertoire etwas mehr Feinfühligkeit am Ball hinzuzufügen, nicht nur vor dem Tor, würde Haaland noch vollkommener machen.

Es passte selbstverständlich auch ins Bild, dass Haalands kurzzeitige Flaute just dann eintrat, nachdem sein Vater Alf-Inge mit Raiola medienwirksam durch die Gegend jettete und sie sich mit Topklubs trafen. Die Spekulationen schossen wild ins Kraut, auch häuften sich die Aussagen der Haaland-Entourage bezüglich seiner Zukunft - der Spieler selbst blieb dazu stumm.

Wann äußert sich Erling Haaland zu seiner Zukunft beim BVB?

An Haalands Einstellung gibt es dagegen nichts zu deuteln, auch wenn er in den vergangenen Spielen doch häufiger gestenreich gegenüber seinen Mitspielern monierte, wenn Zuspiele auf ihn nicht ankamen oder erst gar nicht versucht wurden. Der 20-Jährige beweist aber auch dann noch einen unnachahmlichen Willen, wenn es ihm an Effizienz mangelt. Dass er emotional stets voll dabei ist, zeigt sich bei ihm in Erfolg wie Misserfolg.

Das wird auch am Wochenende in Wolfsburg wieder der Fall sein. Dortmund spielt am Nachmittag, die Eintracht gastiert in Leverkusen zum Samstagabendspiel. Läuft es dumm für den BVB, könnte der Rückstand auf Platz vier wieder auf sieben Zähler anwachsen. Bei dann noch drei ausstehenden Spielen wäre das Verpassen der Champions League so gut wie besiegelt.

In diesem Fall wäre es spätestens angebracht, dass sich auch Haaland zu seinen Zukunftsabsichten äußert und die eindeutigen Aussagen der Dortmunder Verantwortlichen nicht nur allein für sich stehen. Allerdings: Das hat der im Vorjahr gleichermaßen umworbene Jadon Sancho auch nicht getan.

BVB: Erling Haaland und seine gesamten Leistungsdaten beim BVB