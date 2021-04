1. FC Köln - 1. FSV Mainz 05 2:3: Späte Niederlage im Kellerduell: Kölns Gisdol vor dem Aus

Das war es wohl für Markus Gisdol: Köln verliert gegen Mainz in letzter Minute 2:3 und rutscht auf Rang 17 ab.

Markus Gisdol trottete nach seinem wohl letzten Spiel als Trainer des 1. FC Köln mit hängendem Kopf über den Rasen, Sportdirektor Horst Heldt war da schon längst in der Kabine verschwunden: Nach dem bitteren 2:3 (1:1) in letzter Minute gegen den FSV Mainz 05 herrschte beim 1. FC Köln eine Stimmung wie nach einem Abstieg. Mehrere Spieler lagen lange auf dem Rasen, Jonas Hector hockte enttäuscht an der Bande.

Gisdol gab sich nach der Last-Minute-Niederlage dennoch kämpferisch. "Wir haben noch sechs Spiele und können noch viel regeln. Es ist noch alles möglich", sagte der FC-Coach bei Sky.

Über seine eigene Zukunft wollte er nicht spekulieren: "Das beurteile zum Schluss ja nicht ich. Ich bin Trainer dieser Mannschaft und versuche, mit der Mannschaft alles zu geben."

Dennoch hat der FC nun schon drei Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz, der siebte Abstieg der Vereinsgeschichte droht. Leandro Barreiro (90.+2) sorgte in der Nachspielzeit für den K.o. "Ich rechne ehrlich gesagt mit gar nichts, ich bin mit den Gedanken bei meiner Mannschaft. Die Jungs sind sehr betrübt", sagte Gisdol.

1. FC Köln: K.o. in der Nachspielzeit

Mainz klettert dagegen weiter nach oben, das fünftbeste Team der Rückrunde belegt mittlerweile den 14. Platz. "Von so einem Tor träumt man immer", sagte Matchwinner Barreiro. Jean-Paul Boetius (11.) und Karim Onisiwo (65.) erzielten die weiteren Treffer für die Rheinhessen, die in dieser Form gute Karten haben, den Abstieg zu verhindern. Ondrej Duda (43.) per Handelfmeter und Ellyes Skhiri (61.) hatten das Spiel zwischenzeitlich für den FC gedreht.

Für Gisdol, der seinen Posten in dieser Saison schon mehrfach in brenzligen Situationen gerettet hatte, dürfte es wohl nicht weitergehen. Kölns Sportgeschäftsführer Heldt hatte im Vorfeld einen Sieg gefordert und Gisdol eine Jobgarantie nur für das Mainz-Spiel ausgesprochen.

Als mögliche Nachfolger werden bereits Friedhelm Funkel und Thorsten Fink gehandelt. Auch der frühere Erfolgstrainer Peter Stöger ist im Sommer zu haben, der Österreich hat am Samstag angekündigt, Austria Wien zu verlassen. Denkbar ist zudem, dass der FC zunächst einen "Feuerwehrmann" für den Rest der Saison verpflichtet und sich parallel Gedanken über eine dauerhafte Lösung macht.

Am Sonntag begann der FC durchaus engagiert, geriet aber gleich mit der ersten Mainzer Chance in Rückstand. Köln wehrte sich jedoch und ging sogar in Führung. Nach dem 2:2 drückte Köln noch einmal auf das 3:2. "Es war ein Hin und her, wir haben große Chancen vergeben. Natürlich haben wir da auf Sieg gespielt", sagt Gisdol. Dann aber schlug Barreiro in der Nachspielzeit zu - und brachte den FC-Trainer wohl um seinen Job.

wird geladen

1. FC Köln - FSV Mainz 05: Die Aufstellungen

Köln: Timo Horn - Ehizibue (46. Jakobs), Mere (78. Bornauw), Czichos, Katterbach (46. Jannes Horn) - Skhiri, Hector - Wolf, Duda (69. Rexhbecaj), Kainz - Andersson (76. Arokodare). - Trainer: Gisdol

Mainz: Zentner - St. Juste, Bell, Niakhate - da Costa, Kohr, Mwene - Barreiro (90.+7 Alexander Hack), Boetius (78. Latza) - Burkardt (55. Szalai), Onisiwo (79. Quaison). - Trainer: Svensson