TSG Hoffenheim - 1. FSV Mainz 05 1:2: M05 verlässt Abstiegsplätze

Der FSV Mainz 05 hat nach seiner starken Aufholjagd der vergangenen Wochen ein wichtiges Etappenziel im Kampf gegen den Abstieg erreicht. Die Rheinhessen gewannen am 26. Spieltag der Bundesliga 2:1 (2:1) bei der TSG Hoffenheim und stehen damit erstmals seit November (8. Spieltag) nicht mehr auf einem Abstiegsplatz.

Robert Glatzel nach 27 Sekunden und Dominik Kohr (41.) trafen für die Mainzer, die nur eine Niederlage in den vergangenen sieben Partien kassiert haben. In der Rückrunde hat die Mannschaft von Trainer Bo Svensson bereits 17 Punkte geholt. Für die TSG war nur Ihlas Bebou erfolgreich (39.).

Der Mainzer Sportvorstand Martin Schmidt zeigte sich bei DAZN hochzufrieden darüber, "mit so einem Sieg in die Länderspielpause zu gehen und eine gute Phase zu beenden. Der einzige Makel ist, dass es solange offen war". Ein Sonderlob hatte der Schweizer dabei für seinen Wunschtrainer Svensson übrig: "Von Spiel zu Spiel sieht man mehr von uns. Er hat den Spielern das Selbstbewusstsein gegeben. Wir haben als Verein gezeigt, dass wieder Leben drin ist."

Svensson hatte vor dem Anpfiff bei DAZN auf die Frage geantwortet, wie wichtig der Sprung von den Abstiegsrängen sei: "Das spielt keine Rolle, dafür sind es noch zu viele Spiele." In den kommenden drei Partien nach der Länderspielpause treffen die Mainzer auf die direkten Konkurrenten Arminia Bielefeld, 1. FC Köln und Hertha BSC.

Beim Geisterspiel in Sinsheim waren erst ein paar Sekunden gespielt, als sich der von Bayern München ausgeliehene TSG-Verteidiger Chris Richards einen haarsträubenden Fehler leistete. Glatzel ließ sich bei seinem Startelf-Debüt für den FSV nicht lange bitten und erzielte sein zweites Saisontor.

Nur zwei Minuten später hatte Glatzel den zweiten Treffer auf dem Fuß, der aus Cardiff ausgeliehene Angreifer scheiterte aber am Hoffenheimer Torwart Oliver Baumann. Auch der folgende Eckball wurde gefährlich, Jeremiah St. Juste verfehlte das Tor per Kopf nur knapp (4.).

Mainz 05: Danny Da Costa verletzt ausgewechselt

Die Hoffenheimer, bei denen Benjamin Hübner, Ermin Bicakcic, Dennis Geiger, Havard Nordtveit, Konstantinos Stafylidis und Mijat Gacinovic fehlten, hatten trotz ihres völlig verschlafenen Starts früh die Chance zum Ausgleich, die Bebou nicht nutzen konnte (7.).

In 18. Minute waren es dann erneut die starken Gäste, die sich eine große Möglichkeit herausspielten. Jonathan Burkhardt scheiterte nach Vorarbeit von Glatzel an Baumann. Kurz darauf musste der Mainzer Außenspieler Danny da Costa mit einer Oberschenkelverletzung vom Platz. Die Leihgabe von Eintracht Frankfurt wurde durch Daniel Brosinski ersetzt.

Der Wechsel änderte nichts daran, dass die Mainzer auch nach einer halben Stunde klar überlegen waren. Der TSG-Treffer durch Bebou fiel mehr oder weniger aus dem Nichts. Dass Kohr den FSV per Kopf umgehend wieder in Führung brachte, war überaus verdient.

Zu Beginn des zweiten Durchgangs wurden die Gastgeber aktiver. Die beste Gelegenheit vergab aber der Mainzer St. Juste, der Baumann nicht überwinden konnte (53.). Dennoch ließen sich die Mainzer in der Folge immer stärker in die Defensive drängen. In der 75. Minute hatte der eingewechselte Robin Quaison die Vorentscheidung auf dem Fuß.

TSG Hoffenheim - FSV Mainz 05: Die Trainer-Stimmen

Sebastian Hoeneß (Trainer TSG Hoffenheim): "Wird sind denkbar schlecht ins Spiel gekommen. Das ist für mich aktuell nicht zu erklären. Wir haben unser schlechtestes Saisonspiel abgeliefert. Nach so einem Spiel hat man keinerlei Argumente in Richtung Europa."

Bo Svensson (Trainer FSV Mainz 05): "Wir sind mit dem Tor gut reingekommen. Wir haben viel investiert, ein sehr gutes Spiel gemacht und verdient gewonnen. Die Mannschaftsleistung über 90 Minuten war stark. Wir haben viele richtige Lösungen gefunden."

TSG Hoffenheim - FSV Mainz 05: Die Aufstellungen

Hoffenheim: Baumann - Vogt, Grillitsch, Richards (75. Rutter) - Kaderabek, Rudy (64. Dabbur), Samassekou (76. Posch), John (64. Skov) - Baumgartner, Bebou, Kramaric. - Trainer: Hoeneß

Mainz: Zentner - St. Juste, Bell, Niakhate - da Costa (20. Brosinski), Kohr, Mwene - Barreiro, Boetius (82. Stöger) - Burkardt (64. Quaison), Glatzel (64. Onisiwo). - Trainer: Svensson