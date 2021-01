FC Bayern München stoppt Negativtrend: Fortschritte beim Sprechen und Steilpässe-Verhindern

Nach zwei Niederlagen am Stück hat der FC Bayern München gegen den SC Freiburg wieder gewonnen (die Highlights im Video). In einigen Bereichen verbesserte sich die Mannschaft von Trainer Hansi Flick, in anderen hat sie weiterhin Nachholbedarf. Ein Überblick.

Es fehlten in der Nachspielzeit nur wenigen Zentimeter und es wäre nicht Schnee, sondern der Ball ins Tor von Keeper Manuel Neuer gefallen. Es fehlten nur wenige Zentimeter und der FC Bayern hätten gegen den SC Freiburg den Ausgleich kassiert, wäre zum dritten Mal in Folge sieglos geblieben und damit noch tiefer in die Krise geschlittert. Nils Petersen traf aber nur die Latte - von wo der aufliegende Schnee langsam ins Tor rieselte.

Nach den Niederlagen in der Bundesliga gegen Borussia Mönchengladbach und im DFB-Pokal bei Holstein Kiel gewann der FC Bayern also dank der Treffer von Robert Lewandowski und Thomas Müller mit 2:1, stoppte somit den Negativtrend und baute den Vorsprung an der Tabellenspitze sogar auf vier Punkte aus.

"Ich bin zufrieden mit dem Ergebnis und auch dem Ansatz, wie die Mannschaft gespielt hat", sagte Trainer Hansi Flick, der gerade seine erste ernsthafte Krise als Trainer des FC Bayern zu moderieren hat. "Wir sind auf einem guten Weg." Wo verbesserte sich seine Mannschaft gegen Freiburg? Und wo hat sie weiterhin Nachholbedarf?

FC Bayern: Wo sich die Mannschaft gegen Freiburg verbesserte

Tiefensicherung

Die Sichtbedingungen waren gegen Freiburg aufgrund des permanenten Schneefalls zwar ähnlich bescheiden wie in Kiel, diesmal verloren die Verteidiger des FC Bayern bei Steilpässen aber keine Gegenspieler hinter ihren Rücken aus den Augen. Anders als beim zwischenzeitlichen 1:1 in Kiel und etlichen Toren in den vorangegangenen Spielen wurde Neuer gegen Freiburg von keinem in die Tiefe geschickten Angreifer bezwungen - ja nicht einmal geprüft.

Verantwortlich dafür war keine Systemveränderung, sondern eine ordentliche Ausführung des gewohnten Systems. Kein einziger Spieler habe trotz der zahlreichen Negativerlebnisse eine Abkehr von der hochstehenden Viererkette gefordert, verkündete Flick vor dem Anpfiff ein kleines bisschen stolz. "Es ist zweitrangig, ob ich zehn Meter vor oder hinter der Mittellinie stehe", hatte er schon bei der Pressekonferenz am Freitag erklärt. "Entscheidend ist, dass wir mehr Druck auf den Ball bringen."

Im Vergleich zu den vergangenen Spielen gelang das der Mannschaft gegen Freiburg deutlich besser. Das Pressing griff zumeist frühzeitig, weshalb die Viererkette in keine entsprechenden Situationen kam. "Wir haben es in der Defensive ganz gut gemacht", lobte Flick anschließend.

FC Bayern München schlägt SC Freiburg: Der FCB in der Einzelkritik © getty 1/17 Dem blamablen Pokal-Aus gegen Holstein Kiel getrotzt, die Tabellenführung in der Bundesliga ausgebaut: Der FC Bayern schlägt den SC Freiburg am 16. Spieltag knapp mit 2:1. Die Noten und Einzelkritiken der FCB-Spieler. © getty 2/17 MANUEL NEUER: Bekam eine Stunde nichts zu parieren, musste nach einem schlecht verteidigten Eckball aber plötzlich hinter sich greifen, weil Petersen den Ball per Kopf über die Linie drückte. Gegentore sind für ihn ja mittlerweile Routine. Note: 3,5. © getty 3/17 BENJAMIN PAVARD: Der in Hälfte eins unsicherste Spieler einer etwas sichereren Viererkette, hatte Probleme in Sachen Zuordnung. Leitete mit einem schönen Chip auf Gnabry zumindest das frühe 1:0 mit ein. Nach der Pause defensiv etwas stärker. Note: 3,5. © getty 4/17 JEROME BOATENG: Wirkte stabiler als zuletzt und ließ sich von dem hohen Pressing der Freiburger nicht aus der Ruhe bringen. Kam allerdings kaum in brenzlige Zweikampfsituationen. Beim Gegentor nicht involviert. Note: 3. © getty 5/17 DAVID ALABA: Der Spieler mit den meisten Ballaktionen auf dem Feld. Schaltete sich wie gewohnt häufig ins Offensivspiel ein, auch weil er defensiv - ähnlich wie Boateng - kaum gefordert wurde. Am Gegentor ebenfalls schuldlos. Note: 3. © getty 6/17 ALPHONSO DAVIES: Lange sah es nach einem fehlerfreien Auftritt des Kanadiers aus, der die erste Halbzeit mit einer Passquote von 100 Prozent beendete und offensiv viel Dampf machte. Dann pennte Davies aber bei der Ecke, die zum Ausgleich führte. Note: 4. © getty 7/17 JOSHUA KIMMICH (bis 75.): Seine Wirkung auf das Bayern-Spiel hielt sich vergleichsweise eher in Grenzen. Kimmich forderte zwar oft den Ball, bekam von den hellwachen Freiburgern aber immer schnell Druck. Defensiv nahezu tadellos. Note: 3,5. © getty 8/17 LEON GORETZKA (bis 86.): Bekam - ähnlich wie Kimmich - viele aussichtsreiche Passwege schnell von den Freiburgern zugestellt und hatte daher Probleme, offensiv gefährlich in Erscheinung zu treten. Arbeitete im Spiel gegen den Ball aber gut. Note: 3. © getty 9/17 SERGE GNABRY (bis 28.): Leitete den Führungstreffer durch Lewandowski ein, trat ansonsten aber kaum in Erscheinung. Nach nicht einmal einer halben Stunde war Gnabrys Arbeitstag aufgrund von Oberschenkelproblemen beendet. Note: 3. © getty 10/17 THOMAS MÜLLER (bis 86.): Geniales Zuspiel auf Lewandowski, das die frühe Führung ermöglichte. Ansonsten oft unglücklich, bis ihm der Ball in der 74. Minute im Strafraum vor die Füße fiel und er präzise zum 2:1 verwandelte. Bayerns Matchwinner. Note: 2. © getty 11/17 KINGSLEY COMAN (bis 75.): Der einmal mehr auffälligste Flügelspieler der Bayern (drei Torschussvorlagen), dem aber weniger gelang als in den vergangenen Wochen. Immerhin: Coman leitete das 2:1 per Flanke ein. Note: 3. © getty 12/17 ROBERT LEWANDOWSKI (bis 86.): Bewies seinen Torriecher, als der Ball ihm nach sieben Minuten auf dem Silbertablett serviert wurde. In der Folge eher unauffällig. Erstaunlich: Der Pole gewann nur knapp 30 Prozent seiner Zweikämpfe. Note: 2,5. © getty 13/17 LEROY SANE (ab 28.): Ersetzte Gnabry, verpasste aber die Chance, Selbstvertrauen zu tanken. Sane wirkte nicht richtig eingebunden, ihm misslangen viele Aktionen. Zumindest arbeitete er gut zurück und stocherte den Ball vor dem 2:1 zu Müller. Note: 3. © getty 14/17 CORENTIN TOLISSO (ab 75.): Kam in der Schlussphase für Kimmich. Spielte seinen Stiefel solide herunter. Keine Bewertung. © getty 15/17 JAMAL MUSIALA (ab 75.): Durfte anstelle von Coman noch eine gute Viertelstunde mitwirken, trat jedoch nicht mehr nennenswert in Erscheinung. Keine Bewertung. © getty 16/17 JAVI MARTINEZ (ab 86.): Kam kurz vor dem Ende für Goretzka. Keine Bewertung. © getty 17/17 ERIC MAXIM CHOUPO-MOTING (ab 87.): In den Schlussminuten anstelle von Lewandowski dabei. Keine Bewertung.

Kombinationsspiel

Leon Goretzka sprach nach dem Spiel tatsächlich von "Leichtigkeit". Einem Wort, das man beim seit Wochen eher schwerfällig daherkommenden FC Bayern lange nicht mehr gehört hatte. "Wir hatten Situationen, wo die Leichtigkeit da war und wir uns gut durchkombiniert haben", sagte Goretzka.

Gemeint haben könnte er zum Beispiel Lewandowskis Treffer zum 1:0 (7.), dem laut Flick ein "hervorragendes" Zusammenspiel von Serge Gnabry und Thomas Müller vorausgegangen war. Einen Hauch von Leichtigkeit umwehten aber auch Lewandowskis Lattenschuss (59.) und Thomas Müllers von Leroy Sane stark vorbereitetes 2:1 (74.).

Der bisher meist enttäuschende, zuletzt aber verbesserte Neuzugang war Mitte der ersten Halbzeit für den angeschlagenen Serge Gnabry (Flick gab direkt nach Abpfiff Entwarnung) eingewechselt worden und hatte eine ordentliche Leistung gezeigt. "In letzter Zeit war er etwas verkrampft, aber heute hat er ein super Spiel gemacht", lobte Goretzka, meinte damit aber wohl vor allem sein Defensivverhalten.

Von einem super Spiel und der aus der Triple-Saison gewohnten Dauer-Leichtigkeit war der FC Bayern gegen Freiburg zwar noch entfernt, die Mannschaft präsentierte sich jedoch tatsächlich kombinationsfreudiger, kreativer und zielstrebiger als zuletzt. Flick reichte das aber noch nicht: "Wir wollen wieder noch dominanter spielen."

© getty

Kommunikation

Weil die Spieler des FC Bayern bei der Niederlage in Kiel auf dem Platz zu wenig miteinander gesprochen hatten, wurde nach dem Spiel umso mehr über das Sprechen gesprochen. "Im Moment hat man den Eindruck, dass man eher mich hört", klagte Flick gut hörbar und äußerte gleichzeitig den Wunsch, dass sich das zügig ändern solle.

Gegen Freiburg war Flick vom Seitenrand aus zwar auch das eine oder andere Mal zu hören, das schon. Vor allem aber war Müller zu hören, der die Kritik des Trainers als vermeintlicher Mannschafts-Lautsprecher wohl persönlich genommen hatte. Müller redete wie zu besten Rabauken-Zeiten eigentlich permanent, aber auch Neuer, David Alaba und Joshua Kimmich verbesserten ihren Worte/Minute-Schnitt.

Zufrieden sprach Flick nach Abpfiff: "Genau so stelle ich mir das vor. Es gab ein gutes Coaching zwischen den Spielern." Dabei hörte man ihn bestens, aber dabei wollte er auch gehört werden.