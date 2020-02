Borussia Dortmund - SC Freiburg 1:0: BVB bleibt Bayern nach Arbeitssieg auf den Fersen

Borussia Dortmund hat sein Heimspiel am 24. Spieltag gegen den SC Freiburg mit 1:0 (1:0) gewonnen und bleibt Spitzenreiter Bayern München im Kampf um die Meisterschaft damit weiter auf den Fersen.

In der Tabelle bleibt Dortmund mit 48 Punkten erst einmal Dritter, Freiburg (33) bleibt auf Rang neun.

Mit dem zuletzt erkrankten Haaland nur auf der Bank rückte beim BVB Hazard in die Spitze, Brandt übernahm den Part in der offensiven Dreierreihe. Freiburg verteidigte im 5-4-1 mit Petersen als zentraler Spitze und stand in der Anfangsphase extrem tief, mit kaum Druck auf den Ballführenden. Der BVB mit viel Ballbesitz aber wenig Tempo auf der Suche nach der Lücke am gegnerischen Strafraum.

Erst nach dem Gegentor wachten die Gäste auf und waren bei zunehmend widrigen Bedingungen mit Regen und starken Windböen nahezu gleichwertig, auch weil Dortmund nicht auf die frühe Entscheidung drängte. So kamen die Breisgauer zu ersten Ballbesitzphasen und Abschlüssen, die Bürki aber vor keine großen Probleme stellten. Dortmund zwar weiter mit mehr Ballbesitz, die Offensiven kamen aber fast nie in Temposituationen.

Favre brachte zur Pause Akanji für Hummels, die Gastgeber kontrollierten die Partie nun wieder deutlicher. Als Haaland eine halbe Stunde vor Schluss in die Partie kam, spielte Freiburg jedoch wieder frecher nach vorn und wollte den Ausgleich - Bürki kratzte unter anderem einen Freistoß von Grifo aus dem Winkel. Im Spiel war nun deutlich mehr Dramatik, da sich dem BVB gegen offensivere Gäste - Petersen vergab per Kopf die beste Chance (74.) - nun auch Konterchancen boten.

In der Schlussphase brachte Freiburg offensiv aber nur noch wenig zustande. Der BVB konterte mehrfach, spielte die Situationen aber selten zu Ende und musste so bis zum Ende zittern. Hakimis Abschluss touchierte kurz vor Schluss die Latte, auch Freiburg wurde noch einmal gefährlich. Ein Tor fiel aber nicht mehr, am Ende stand ein mühsamer Arbeitssieg für den Titelaspiranten.

BVB - SC Freiburg: Noten und Einzelkritiken zu Borussia Dortmund © getty 1/15 Borussia Dortmund musste sich den Heimsieg gegen Freiburg hart erarbeiten. Freiburg machte die Räume extrem eng und die Gastgeber konnten sich nur wenige klare Chancen erspielen. Auch Joker Haaland half da nicht. Die Einzelkritik der BVB-Spieler. © getty 2/15 ROMAN BÜRKI: Der Schweizer spielte eine fast blitzsaubere Partie. Nur bei einem weiten Schlag nicht präzise, aber insgesamt ein guter Auftritt. Note: 3. © getty 3/15 LUKASZ PISZCZEK: Der Pole wirkte irgendwie etwas müde. Ein eklatanter Fehlpass wurde nicht bestraft. Rettete dafür einmal in höchster Not auf der Linie. Note: 4. © getty 4/15 MATS HUMMELS: Sein bekanntes Risiko im Aufbau führte einmal zu etwas Chaos, aber fiel nicht weiter ins Gewicht. Musste zur Pause mit einem Brummschädel angeschlagen vom Feld. Note: 3,5. © getty 5/15 DAN-AXEL ZAGADOU: Defensiv heute der stärkste Borusse. Behielt im Dortmunder Schmuddelwetter stets die Ruhe und Übersicht. Weiter in einer sehr guten Form. Note: 2,5. © getty 6/15 ACHRAF HAKIMI: In der ersten halben Stunde warf er häufiger den Turbo an. Danach tauchte er aber etwas ab. War dadurch in diesem Spiel kein Faktor. Note: 3,5. © getty 7/15 AXEL WITSEL: Der Belgier war deutlich sicherer als Nebenmann Can im zentralen Mittelfeld. Er konnte aber auch keine spielerischen Akzente setzen. Note: 3,5. © getty 8/15 EMRE CAN: Einige Unsicherheiten im Passspiel waren beim Neuzugang dieses Mal zu bemerken. Seine enorme Präsenz glich die spielerischen Fehler teilweise aus, aber zu oft nicht. Note: 4,5. © getty 9/15 RAPHAEL GUERREIRO: Ein Spiel ohne Höhen und Tiefen. Der Portugiese fiel nicht weiter auf und passte sich dem eher durchschnittlichen Niveau seiner Kollegen an. Note: 3,5. © getty 10/15 JULIAN BRANDT: Die Rolle weiter vorgezogen liegt ihm nach wie vor nicht. Erst nach einer Stunde mit einer nennenswerten Szene. Kurz danach für Haaland ausgewechselt. Note: 4,5. © getty 11/15 JADON SANCHO: Musste bei der frühen Führung nur den Fuß hinhalten. Verpasste ein zweites Tor kurz nach dem Seitenwechsel nur knapp. Agilster und bester Dortmunder. Note: 2,5. © getty 12/15 THORGAN HAZARD: Mit großartiger Vorarbeit vor dem 1:0. Später bei einer Großchance einfach zu zögerlich. Nach Sancho offensiv aber der auffälligste BVB-Akteur. Note: 3,5. © getty 13/15 MANUEL AKANJI: Ersetzte mit dem Seitenwechsel Mats Hummels im Abwehrzentrum. Das machte er absolut solide und organisierte die Defensive gut. Note: 3. © getty 14/15 ERLING HAALAND: Bekam noch gut 30 Minuten Einsatzzeit. Mehr als ein Distanzschuss bei einem Konter kam nicht dabei herum. Note: 4. © getty 15/15 GIO REYNA: Kam zehn Minuten vor dem Ende für Hazard ins Spiel. Ohne nennenswerte Aktion. Keine Bewertung.

BVB - SC Freiburg: Die Aufstellungen

Dortmund: Bürki - Piszczek, Hummels (46. Akanji), Zagadou - Hakimi, Witsel, Can, Guerreiro - Brandt (63. Haaland), Hazard (80. Reyna), Sancho. - Trainer: Favre

Freiburg: Schwolow - Gulde, Lienhart, Heintz (86. Schlotterbeck) - Schmid, Haberer (46. Keitel), Höfler, Günter - Sallai (70. Höler), Petersen, Grifo. - Trainer: Streich

Die Daten des Spiels Borussia Dortmund gegen Sport-Club Freiburg

Tore: 1:0 Sancho (15.)

Dortmund kassierte erstmals seit September in zwei Pflichtspielen in Folge kein Gegentor.

Jadon Sancho ist der einzige Spieler in Europas Top-5-Ligen, der in dieser Saison jeweils 17 Tore und Assists auf dem Konto hat. Das macht dann 34 Torbeteiligungen in 33 Pflichtspielen.

Dortmund traf auch im 37. BL-Heimspiel in Folge und baute damit den Vereinsrekord weiter aus.

Thorgan Hazard gab seinen 11. Pflichtspiel-Assist und stellte damit bereits seinen persönlichen Bestwert aus der Vorsaison ein. Beim BVB hat nur Sancho mehr Assists (17).

Der Star des Spiels: Jadon Sancho (Borussia Dortmund)

Musste bei seinem Treffer nur ins leere Tor einschieben, war aber auch darüber hinaus der auffälligste Offensivakteur in Schwarz-Gelb mit den besten Ideen im Kombinationsspiel. Aber auch er in seinen Aktionen nicht so konsequent wie zuletzt so oft.

Der Flop des Spiels: Nils Petersen (SC Freiburg)

Als zentrale Spitze in Halbzeit eins ein Totalausfall (kein Torschuss, sieben Ballaktionen). Als Freiburg in Halbzeit zwei offensiver spielte, fiel er endlich auf. Muss den Kopfball bei seiner Großchance besser platzieren.

Der Schiedsrichter: Robert Hartmann

Hatte auf dem Platz keine großen Schwierigkeiten, die erste Gelbe Karte gab es erst nach über eine Stunde. Unterbrach die Partie in Halbzeit eins aufgrund von Schmähgesängen aus der Südtribüne und ließ per Stadiondurchsage erklären, notfalls sogar abzubrechen - richtig!