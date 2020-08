FC Bayern München - Hansi Flicks Umstellungen vor dem Spiel gegen Chelsea: Schreie aus der Peripherie

Trainer Hansi Flick hat seine Startelf für das anstehende Achtelfinal-Rückspiel der Champions League gegen den FC Chelsea (Hinspiel 3:0) wohl gefunden: Beim 1:0-Testspielsieg gegen Olympique Marseille (VIDEO: Die Highlights des Spiels) spielte Joshua Kimmich als Rechtsverteidiger und Thiago stattdessen im zentralen Mittelfeld.

Seit der Verletzung von Benjamin Pavard, die den eigentlich unersetzlichen Rechtsverteidiger auf jeden Fall das Achtelfinal-Rückspiel der Champions League gegen den FC Chelsea und bei erfolgreicher Qualifikation womöglich auch das Final-Turnier kostet, geht es beim FC Bayern eigentlich nur um eine Frage: Belässt Trainer Hansi Flick Joshua Kimmich trotzdem auf seiner Lieblingsposition im zentralen Mittelfeld oder beordert er ihn wieder auf die einst jahrelang von ihm ausgefüllte Position des Rechtsverteidigers?

Gar nicht diskutiert wurde auf Grund von Absurdität dagegen eine dritte Möglichkeit. Und zwar, Kimmich ganz aus der Mannschaft zu nehmen - doch genau dieser Eindruck wurde kurz vor Anpfiff des Testspiels gegen Olympique Marseille, dem einzigen des FC Bayern vor der Fortsetzung der Champions League, vermittelt. Wie immer verteilte ein Mitarbeiter der Presseabteilung die Aufstellungszettel und darauf standen auf Seiten des FC Bayern sonderbarere Weise nur zehn Namen und keiner davon lautete "Joshua Kimmich".

Tatsächlich? Nein, es handle sich dabei nur um einen Fehler, hieß es entschuldigend. Und wenige Minuten später gab es dann auch schon korrigierte Zettel mit elf Namen, von denen einer "Joshua Kimmich" lautete. Natürlich spielte Kimmich und er spielte mangels Alternativen wie erwartet als Rechtsverteidiger.

Joshua Kimmich: Defensiv unterfordert, offensiv aktiv

Letztmals getan hat er das am 18. Dezember vergangenen Jahres bei einem 3:1-Sieg beim SC Freiburg. Anschließend avancierte er zum zentralen Element im Spiel des FC Bayern. Mit klugen Pässen, lauten Kommandos und unbändigem Siegeswillen führte er seine Mannschaft zum Double aus Meistertitel und DFB-Pokal-Sieg. Ob er es in der Zwischenzeit wohl verlernt hatte, Rechtsverteidiger zu spielen?

Es lief gerade die 4. Minute des Spiels gegen Marseille und da durfte man durchaus berechtigte Sorge haben. Der Ball landete im rechten Seitenaus und als Rechtsverteidiger ist es Kimmichs natürliche Aufgabe, ihn wieder ins Spiel zu werfen. Fast so, als hätte er noch nie in seinem Leben einen Einwurf ausgeführt, warf er den Ball direkt zum Gegner. Ab diesem Zeitpunkt stabilisierte sich Kimmich aber. "Ich bin zufrieden mit ihm", sagte Flick nach dem Spiel. "Jo hat offensiv Impulse gesetzt und seine Seite zugemacht."

Im Defensivspiel wurde Kimmich spätestens ab Serge Gnabrys Treffer zum 1:0 (19.) von einem äußerst ideenlosen und zaghaften Marseille jedoch kaum gefordert. Und so fungierte er eher als risikosuchender Rechtsdruckmacher, denn als absichernder Rechtsverteidiger und leistete sich dabei den einen oder anderen Fehlpass zu viel - was gegen Marseille ungestraft blieb, gegen das deutlich offensivstärkere Chelsea aber gefährlich werden könnte.

Kimmich war gegen Marseille jedenfalls in fast jeden Angriff involviert und das belegt auch sein Aktionsradius-Mittelpunkt in der realtaktischen Aufstellung: Der lag sogar vor denen der beiden zentralen Mittelfeldspielern Thiago und Leon Goretzka.

Härtetest gegen Marseille: Die Bayern in der Einzelkritik © imago images / poolfoto 1/23 Der FC Bayern hat seine Generalprobe für den Restart der Champions League erfolgreich gestaltet. Beim 1:0 gegen Olympique Marseille wussten zwei Spieler besonders zu überzeugen. Ein Flügelflitzer fiel deutlich ab. © imago images / Poolfoto 2/23 Manuel Neuer: Nicht zu beurteilen, da OM während seiner Arbeitszeit (bis 61.) keinen Schuss aufs Tor zustande brachte (auch keine Flanke). Sorgte einmal unnötig für erhöhten Puls, als er den Ball in ein etwas enges Fenster spielte. Note: 3,5. © imago images / Poolfoto 3/23 Joshua Kimmich: Begann rechts hinten für den verhinderten Benjamin Pavard und gefiel durch gutes Stellungsspiel und viel Zug nach vorne. Gewann drei seiner vier Zweikämpfe und schlug starke Diagonalbälle. Nach einer guten Stunde ausgewechselt. Note: 2. © imago images / Poolfoto 4/23 Jerome Boateng: Hatte in seinem Kerngebiet fast nichts zu tun und packte dennoch eine sehenswerte Grätsche aus, als es galt, einen Alleingang von Dario Benedetto jäh zu beenden. Eine Bank. Nach einer Stunde machte er Platz für Niklas Süle. Note: 2,5. © imago images / Poolfoto 5/23 David Alaba: Seine Diagonalpässe und die Spieleröffnung und überhaupt ... eine Augenweide. Bereitet das Tor von Serge Gnabry vor. 94 Prozent Passquote. Zur Halbzeit gegen Lucas Hernandez ausgetauscht. Note: 1,5. © imago images / Poolfoto 6/23 Alphonso Davies: Leistete sich früh ein unnötiges Foul gegen Florian Thauvin. Stark in der Vorwärtsbewegung, Zuspiele und Flanke eher durchwachsen. Nach einer guten Stunde ausgewechselt. Note: 3,5. © imago images / Poolfoto 7/23 Leon Goretzka: Blieb komplett unauffällig gegen OM, was weder positiv noch negativ zu verstehen ist. Immerhin: Bestritt die meisten Luftduelle aller Akteure (4) und gewann den Großteil (3). Zur Halbzeit durch Corentin Tolisso ersetzt. Note: 3,5. © imago images / Poolfoto 8/23 Thiago: Sehr umtriebig und extrem defensiv- und zweikampffreudig. Packte eine super Grätsche aus. Hatte die mit Abstand meisten Ballaktionen aller Feldspieler (88). Nach einer guten Stunde ausgewechselt. Note: 2,5. © imago images / Poolfoto 9/23 Serge Gnabry: Tolles Solo vor dem 1:0 und überhaupt sehr agil und bester Offensivspieler der Bayern. Sehr konsequent und entschlossen in seinen wenigen direkten Duellen. Nach einer guten Stunde ausgewechselt. Note: 2. © imago images / Poolfoto 10/23 Thomas Müller: Wie immer bemüht, aber nicht mit nennenswerter Durchschlagskraft. Sehenswerter Lupfer im Kimmich-Style kurz vor der Pause, dann ausgewechselt. Note: 4. © imago images / Poolfoto 11/23 Ivan Perisic: Schwacher Auftritt des Kroaten. Unnötige Ballverluste, keine Ideen, überhaupt wenig Konstruktives im Offensivspiel (0 Torschussbeteiligungen). Wurde nach der Pause durch Kingsley Coman ersetzt. Note: 4,5. © imago images / Poolfoto 12/23 Robert Lewandowski: Musste von allen Bayern-Spielern am meisten ackern, nämlich fast 75 Minuten lang. Hing etwas in der Luft und gewann nur einen von neun Zweikämpfen. Ein guter Torabschluss. Note: 4. © imago images / Poolfoto 13/23 Bright Arrey-Mbi: Kam zur 62. Minute für Davies und wirkte etwas ungestüm, was bei einem 17-Jährigen nicht verwundern sollte. Stand Coman bisweilen auf den Füßen. Note: 4. © imago images / Poolfoto 14/23 Kingsley Coman: Machte deutlich mehr Dampf als Perisic und zeigte viel mehr Zug zum Tor. Deutlich besser eingebunden ins Spiel als der Kroate und mit drei Torabschlüssen. Note: 3. © imago images / Poolfoto 15/23 Coutinho: Fügte sich gut ein in den zweiten 45 Minuten. Ein gefährlicher Torschuss, gute Standards. Deutlich mehr Aktionen und Spielanteile als "Vorgänger" Müller. Note: 2,5. © imago images / Poolfoto 16/23 Michael Cuisance: Ersetzte den bärenstarken Gnabry nach einer Stunde und wollte gerne etwas bewegen. Suchte zweimal den Abschluss, wirkte aber hin und wieder zu egoistisch. Note: 3,5. © imago images / Poolfoto 17/23 Lucas Hernandez: Ersetzte Alaba und machte zunächst keinen guten Eindruck, als er sich vom Ex-Hannoveraner Sakai düpieren ließ. Anschließend aber souverän und Herr der Lage. 58 von 59 Pässen fanden einen Mitspieler. Note: 3. © imago images / Poolfoto 18/23 Javi Martinez: Hat Glück, dass die Frisur nicht in die Bewertung einfließt. Ansonsten die personifizierte Unauffälligkeit. Gute Passquote bei allerdings maximaler Risikovermeidung. Note: 3,5. © imago images / Poolfoto 19/23 Alvaro Odiozola: Ersetzte Kimmich ab der 62. und hatte freilich nicht dessen Einfluss aufs Offensivspiel. Legte einen Torschuss auf und verhinderte mit guter Grätsche einen womöglich sehr gefährlichen OM-Konter. Note: 3,5. © imago images / Poolfoto 20/23 Niklas Süle: Feierte sein Comeback nach seinem Kreuzbandriss im vergangenen Oktober. Wurde nicht gefordert und ließ dementsprechend auch nichts anbrennen. Wirkte sehr fit. Note: 3. © imago images / Poolfoto 21/23 Corentin Tolisso: Spielpraxis und eine gewisse Selbstverständlichkeit gehen dem Franzosen logischerweise noch ab. Ersetzte den blassen Goretzka und war sehr bemüht. 61 Ballaktionen in 45 Minuten sind eine Menge. Etliche Ungenauigkeiten. Note: 3,5. © imago images / Sven Simon 22/23 Sven Ulreich: Hatte wie Neuer exakt gar nichts zu tun. Elf Ballaktionen, acht Pässe, 100 Prozent Passquote. Nicht sehr aufregend. Note: 3,5. © imago images / Poolfoto 23/23 Joshua Zirkzee: Kam erst zur 74. für Lewandowski und hing wie der Torjäger zuvor auch in der Luft. Lediglich sechs Ballaktionen für den Niederländer. Keine Bewertung.

Hansi Flick lobt Leon Goretzka und Thiago

Bis sich Pavard verletzte, hatte Goretzka im zentralen Mittelfeld noch wunderbar mit Kimmich harmoniert. Gegen Marseille spielte er nun an der Seite von Thiago, der weite Teile der Nach-Corona-Bundesligazeit wegen einer Leistenoperation verpasst hatte und den Klub nach dem Champions-League-Final-Turnier verlassen will. Das Zusammenspiel zwischen den beiden funktionierte zwar nicht überragend, aber mindestens solide.

"Sie haben es sehr, sehr gut gemacht", lobte Flick, benutzte dabei aber womöglich mindestens ein "sehr" zu viel. "Sie haben ihre Positionen sehr, sehr gut gehalten und waren anspielbar, als es eng wurde." Wobei man auch dazusagen muss: Wirklich eng wurde es kaum. Wie bei Kimmich muss man auch die Beurteilung ihrer Leistungen ob des schwachen Gegners mit Vorsicht genießen.

Was Goretzka und Thiago wie die ganze Mannschaft tatsächlich tadellos umsetzte, war das intensive Pressing. Trotz der sengenden Hitze jagten die Spieler des FC Bayern in der gegnerischen Hälfte jeden Ball, Goretzka und Thiago lobte Flick explizit für deren Balleroberungen.

Vor allem Edeltechniker Thiago, dem Flick eine "hervorragende Form" attestierte, tat sich in dieser Hinsicht hervor: Er bestritt die meisten Zweikämpfe aller Spieler des FC Bayern und gewann starke knapp 67 Prozent davon. Auch seine sechs Tacklings waren Bestwert auf Seiten des FC Bayern. Als er in der 13. Minute spektakulär einen Ball abgrätschte, lobte David Alaba lautstark: "Gut so, Thiago!"

Joshua Kimmichs Schreie aus der Spielfeldperipherie

Im engen und leeren Stadion am FC Bayern Campus waren die Kommandos der Spieler noch besser vernehmbar als bei den Geisterspielen in den großen Arenen ohnehin schon. So konnte man sich beispielsweise vergewissern, dass Kimmich seine Rolle als lautstarker Führungsspieler unabhängig von seiner Positionierung auf dem Platz und somit auch in der Spielfeldperipherie ausfüllt. "Weiter, weiter, weiter, Männer!", schrie er Anfang der zweiten Halbzeit.

Wie für alle anderen Spieler, die nicht schon zur Pause ausgewechselt wurden, ging es für Kimmich selbst kurz danach aber nicht mehr weiter. Für ihn ins Spiel kam Alvaro Odriozola, außer Pavard der einzige Rechtsverteidiger im Kader des FC Bayern. Bei seinen wenigen Pflichtspieleinsätzen seit seiner Ankunft im vergangenen Winter von Real Madrid empfahl er sich aber nicht für Auftritte in der entscheidenden Phase der Champions League.

Und auch während seiner halben Stunde gegen Marseille blieb Odriozola eher unauffällig. In Erscheinung trat er eigentlich nur, wenn er von der Seitenauslinie wieder mal mehr oder weniger verzweifelt "Niki!", "Coco!" oder "Javi!" schrie, sobald die ebenfalls eingewechselten Süle, Tolisso oder Martinez im Zentrum am Ball waren und ihn mal wieder übersahen.

Kimmich saß zu diesem Zeitpunkt wenige Meter entfernt auf der Tribüne und durfte sich sicher sein, am kommenden Samstag gegen Chelsea wieder als Rechtsverteidiger auflaufen zu müssen.