Wer ist Jonah Kusi-Asare? Juwel des FC Bayern gegen Heidenheim erstmals im Profikader

Jonah Kusi-Asare: Gleiche Rückennummer wie Harry Kane

"Ich bin ein großer und physisch starker Spieler, fühle mich im Zentrum sehr wohl und suche gerne den Abschluss. In meinem Spiel hilft mir meine Kopfballstärke und die Fähigkeit, mit beiden Füßen abschließen zu können", beschrieb Kusi-Asare seine Stärken bei seinem Bayern-Einstand. Im Frühjahr fehlte er nach einer Knöchelverletzung mehrere Monate, dennoch schaffte er im Sommer bereits den Sprung von der U19 in die U23. Bei den Junioren war er mit der Nummer neun aufgelaufen - also dem Äquivalent zu Harry Kane bei den Profis.

Genau diesen Harry Kane könnte er gegen Heidenheim vielleicht ersetzen: Der Engländer fällt mit einer Muskelverletzung aus, ein weiterer klassischer Stoßstürmer ist bei den Profis aktuell nicht vorhanden.

Seine Torgefährlichkeit stellte Kusi-Asare in der laufenden Saison bereits unter Beweis: In der UEFA Youth League schoss er für die Bayern zwei Tore in fünf Spielen, in der Regionalliga Bayern kommt er auf drei Scorerpunkte in sieben Einsätzen. Beim 1:1 gegen die SpVgg Bayreuth am 22. November gelang ihm sein ersten Treffer.