Wechsel von Jonathan Tah zum FC Bayern München? "Halte ich für ausgeschlossen"

Didi Hamann: Jonathan Tah hatte Glück

Für Hamann ist dieses Hin und Her einer der Hauptgründe, warum ein Wechsel 2025 eher nicht zustande kommen wird. Für einen Spieler sei dieses Szenario "das Schlimmste, was es gibt." Tah habe im Nachhinein Glück gehabt, dass man ihm seinen offenen Wechselwunsch in Leverkusen nicht übel genommen habe. "Bei einem anderen Verein wäre das wahrscheinlich nicht so einfach gewesen", so der 51-Jährige.

Der Innenverteidiger selbst hatte jüngst betont, sich über seine Zukunftsplanung noch keine Gedanken gemacht zu haben. "Ich lasse mir damit sehr viel Zeit. Ich verstehe, dass da gerade viel spekuliert wird. Für mich ist klar, dass ich meine Entscheidung irgendwann im nächsten Jahr treffen werde."