Vertragsverlängerungen beim FC Bayern München? Zukunft von Duo hängt wohl an speziellem Faktor

Zu den Spielern, mit denen die Bayern neben Jamal Musiala verlängern möchten, zählen vor allem Joshua Kimmich und Alphonso Davies. Laut Sport Bild würden beide gerne in München bleiben.

Dies sei dem Verein bewusst, jetzt gehe es daher nur noch ums Geld, heißt es. Bei Kimmich hätten die Bayern gerne sein Gehalt von 20 Millionen Euro brutto reduziert, aber das scheint nun nicht mehr besonders realistisch.

Was Davies betrifft, so sind die Bayern immer noch nicht bereit, die Forderungen seines Beraters zu erfüllen. Der will offenbar ein Jahresgehalt von 16 Millionen Euro sowie 15 Millionen für die Unterschrift seines Klienten sehen.