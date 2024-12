Toni Kroos sieht Bayern-Schwächen gegen große Gegner und warnt vor Musiala-Problem

In seinem Podcast Einfach mal Luppen warnt Toni Kroos den FC Bayern vor einer Musiala-Abhängigkeit.

In großen Spielen habe Bayern diese Saison noch Probleme, und wenn jemand diese lösen könnte, dann wäre es Jamal Musiala.

"Ich finde es schon extrem, wie abhängig Bayern von ihm ist - jetzt schon. Vor allem gegen gute Gegner", so Kroos in seinem Podcast Einfach mal Luppen über Musiala beim FC Bayern. "Man kann gerne abhängig von einem Spieler sein. Aber es ist überraschend, wie abhängig sie von Jamal sind, überhaupt Chancen zu kreieren", merkte der ehemalige deutsche Nationalspieler an und ergänzte: "Weil er der ist, der individuell etwas löst, eine Überzahl herstellt und eine gefährliche Situation kreiert, für sich selbst oder einen anderen. Und wie wenig das der Fall ist, wenn er nicht auf dem Platz ist oder nicht sein bestes Spiel macht."