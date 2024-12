"Uli Hoeneß rief mich an": FC Bayern München kassierte Korb von Stürmer-Legende des FC Liverpool

Liverpool-Legende Ian Rush hat verraten, dass er dem FC Bayern München einen Korb gegeben hat. Auch ein Anruf des damaligen Managers Uli Hoeneß stimmte ihn nicht um.

"Ich hatte während meiner Zeit in Italien tatsächlich ein Angebot vom FC Bayern München. Uli Hoeneß rief mich an und fragte, ob ich zu den Bayern wechseln will", sagte der heute 63-Jährige im Interview mit dem kicker.

Ein Transfer kam letztlich jedoch nicht zustande. "Damals spielte dort schon mein walisischer Landsmann Mark Hughes, und Hoeneß wollte, dass ich dazukomme und wir das neue Bayern-Sturmduo bilden - das klang für mich schon verlockend. Letztendlich bin ich dann aber doch wieder zum FC Liverpool zurückgekehrt", führte Rush aus.

Rush war 1986 für umgerechnet fünf Millionen Euro von Liverpool zu Juventus Turin gewechselt, absolvierte die erste Saison aber per Leihe bei den Reds.

1988 folgte für drei Millionen Euro die Rückkehr an die Anfield Road, wo er acht weitere Jahre blieb. Die Bayern sicherten sich 1987/88 hingegen die Dienste von Jürgen Wegmann, der für eine Million Euro von Schalke 04 kam.