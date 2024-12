FC Bayern München, News und Gerüchte - "Die besten Trainer müssen manchmal die besten Diebe sein": Co-Trainer Aaron Danks verrät Grund für Standard-Stärke des FCB

© imago images

FC Bayern München, News: Co-Trainer Aaron Danks erklärt neu gefundene Standard-Stärke des FCB

Mit dem 1:0 von Dayot Upamecano nach einem Eckball gegen Heidenheim am Wochenende schoss der FC Bayern das neunte Standard-Tor in der laufenden Bundesligasaison. Kein anderer Erstligist hat mehr.

Co-Trainer Aaron Danks hat in einem Bild-Interview nun das Geheimnis der Standard-Stärke der Münchner gelüftet und dabei das legendäre "Robbery"-Duo bestehend aus Arjen Robben und Franck Ribéry erwähnt. "Wir gucken uns auch alte Sachen an - wir haben uns auch alte Freistöße und Ecken von Robben und Ribéry angeschaut. Wir erforschen so viele Optionen, wie es geht." Doch damit hört es nicht auf, als Vorlage werden auch andere europäische Vereine und ihre Eckball- bzw. Freistoß-Varianten analysiert. "Die besten Trainer müssen manchmal die besten Diebe sein. Wir schauen uns viel in Europa um."

Auch Sportvorstand Max Eberl weiß, dass die Standard-Stärke der Bayern nichts mit Zufall zu tun hat. "Seit Beginn der Saison versuchen wir immer wieder, uns Dinge zu überlegen. Aaron Danks macht das wirklich herausragend. Er schaut sich ganz viel in Europa an und versucht, Dinge für uns zu adaptieren", sagte er etwa nach dem Heidenheim-Spiel.

Der FC Bayern führt die Bundesliga weiterhin ungeschlagen vor Eintracht Frankfurt an. Der Vorsprung beträgt sechs Zähler.