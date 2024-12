"Keiner, der herausragende Leistungen zeigt": Weltmeister kritisiert Harry Kane vom FC Bayern München trotz außergewöhnlicher Torquote

Lukas Podolski: "Er macht einfach das weiter, was er vorher schon gemacht hat."

Er ergänzte mit Blick auf Kanes aktuellen Klub: "Bayern hat immer Top-Stürmer. Erst Lewandowski, jetzt Kane. Er macht einfach das weiter, was er vorher schon bei Tottenham und in Englands Nationalmannschaft gemacht hat."

Englands Nationalmannschaftskapitän hat nach seinem Wechsel in die Bundesliga im Sommer 2023 bei den Bayern 64 Tore in 64 Pflichtspielen für den Klub in allen Wettbewerben erzielt.

Kane fällt aktuell mit einem Muskelfaserriss verletzt aus. 2025 will er endlich den ersten Titel seiner langen Karriere mit dem FC Bayern holen. Bei diesem Vorhaben sieht es für ihn gut aus, denn die Münchner liegen in der Bundesliga mit sechs Punkten Vorsprung an der Tabellenspitze.