FC Bayern: Franz Beckenbauers Rückennummer "5" wird nicht mehr vergeben

Per Akklamation und im Beisein von Beckenbauers Frau Heidi und seines Sohnes Joel nahmen die Mitglieder der Münchner bei der Jahreshauptversammlung einen entsprechenden Vorschlag von Präsident Herbert Hainer an. Der "Kaiser" war am 7. Januar verstorben.

"In diesem Jahr", sagte der sichtlich bewegte Hainer, habe der FC Bayern "die größte Persönlichkeit seiner Geschichte" verloren. "Lieber Franz", ergänzte er, "du fehlst uns. Du hast dem FC Bayern die Strahlkraft verliehen, die bis heute nachwirkt. Was uns aber bleibt und uns vereint, ist die Erinnerung an dich." Zuvor hatte ein kurzer Filmbeitrag für minutenlange Standing Ovations in der Halle gesorgt.

Die Rückennummer 5 hatten beim FC Bayern nach dem Karriereende von Beckenbauer unter anderem Klaus Augenthaler, Patrik Andersson oder Mats Hummels getragen. Der Letzte war der Franzose Benjamin Pavard, der im Sommer 2023 zu Inter Mailand gewechselt war.

