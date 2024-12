Historisches Design in Rot und Weiß! Neues Heimtrikot des FC Bayern München wird offenbar spektakulär

FC Bayern München: Mitglieder haben einen großen Wunsch

Von den Bayern-Fans gab es zuletzt Kritik an der Gestaltung der aktuellen Trikots. Auf der Jahreshauptversammlung am Sonntag äußerten gleich mehrere Mitglieder den Wunsch, zu den Vereinsfarben Rot und Weiß zurückzukehren. Diesem Wunsch würde man mit dem neuen Dress für die kommende Saison in jedem Fall entsprechen, während Bayerns aktuelles Heimtrikot komplett rot ist.

"Wir haben zugehört, die Botschaft verstanden", betonte Vorstandsmitglied Michael Diederich auf der JHV am Sonntag in Richtung der Fans.

Für Bayern steht das nächste Spiel am Dienstag an, wenn man in der Champions League auf Shakhtar Donezk trifft. Danach geht es vor Weihnachten noch in der Bundesliga gegen Mainz (auswärts, 14. Dezember) und Leipzig (zuhause, 20. Dezember).