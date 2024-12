FC Bayern München vs. 1. FC Heidenheim, Bundesliga heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt die Begegnung im TV und Livestream?

Am 13. Spieltag der Bundesliga trifft am heutigen Samstag, dem 07. Dezember, Tabellenführer FC Bayern München auf den 1. FC Heidenheim. Anpfiff in der Münchner Allianz Arena ist um 15.30 Uhr.

Nach dem bitteren Pokal-aus gegen Bayer Leverkusen wollen die Bayern gegen Heidenheim Widergutmachung betreiben und im Bundesliga-Alltag auf die Siegerstraße zurückkehren. Um dieses Ziel zu erreichen, muss sich der Rekordmeister jedoch zunächst gegen den Tabellen-16. aus Heidenheim durchsetzen. Ob das gelingt, wird sich am Samstag ab 15.30 Uhr zeigen. Doch wo ist das Spiel zu sehen?

SPOX verrät Euch alle Infos zur Übertragung im TV und Livestream.