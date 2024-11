"Rekordzahlen" und "Bestmarke" beim FC Bayern München: Herbert Hainer mit großen Versprechungen vor JHV

"Wir werden wirtschaftlich einmal mehr Rekordzahlen präsentieren, dazu eine weitere Bestmarke, was den Zuwachs an neuen Mitgliedern betrifft, wobei wir schon jetzt mit weit über 360.000 der größte Sportverein der Welt sind", sagte Hainer der Mediengruppe Münchner Merkur tz.

Der "Parteitag" des Rekordmeisters werde wie angekündigt "dem Andenken an Franz Beckenbauer gewidmet sein", ergänzte der 70-Jährige: "Sein Todestag jährt sich im Januar zum ersten Mal. Er fehlt uns. Ohne ihn wäre der Klub nicht das, was er heute ist."

Der FC Bayern 2024 ist aus Hainers Sicht kerngesund und personell in bester Verfassung. Mit der einstimmigen Wiederwahl von Jan-Christian Dreesen zum Vorstandschef durch den Aufsichtsrat am Montag sei der deutsche Rekordmeister an der Spitze "erstklassig aufgestellt". Dreesen sei "der Richtige", um mit seinen Vorstandskollegen Michael Diederich (Finanzen) und Max Eberl (Sport) "die anstehenden Herausforderungen anzugehen und die hochgesteckten Ziele des FC Bayern zu erreichen".