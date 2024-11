Wegen Jupp Heynckes: Thomas Müller wäre offenbar beinahe bei anderem Bundesligisten gelandet

Thomas Müller stand laut Aussage seines ehemaligen Jugendtrainers Hermann Gerland mehrmals in seiner Karriere vor einem Abschied vom FC Bayern München.

So hätten in der Vergangenheit mehrere Vereine aus der Bundesliga ihr Interesse an einer Verpflichtung des Offensivspielers bekundet, einmal sei es dabei sogar richtig konkret geworden.

"Nicht nur ich habe in Thomas etwas gesehen, sondern auch Jupp Heynckes, der ihn mit nach Leverkusen nehmen wollte", erklärte Gerland im Interview mit Sport1. "Andreas Rettig wollte Thomas nach Augsburg holen, und Rangnick wollte ihn nach Hoffenheim holen." Mit der TSG seien die Verhandlungen weit gewesen, Gerland habe aber letztlich eingegriffen und einen Wechsel verhindert. "Ich habe zu Uli Hoeneß gesagt: 'Thomas bleibt hier!' Da gab es einige Streitgespräche."