Vincent Kompany gilt als Riesen-Fan: Schnappt sich der FCB ein Talent von Borussia Dortmund?

FCB nicht der einzige Interessent: Auch Newcastle United soll Julien Duranville ins Visier genommen haben

Neben dem FC Bayern ist dem FootballTransfers-Bericht zufolge auch Premier-League-Klub Newcastle United an Duranvilles Diensten interessiert. Auf der Insel wird er angeblich als möglicher künftiger Ersatz von Anthony Gordon gehandelt. Auch Newcastle-Trainer Eddie Howe lasse sich von Duranvilles Verletzungshistorie nicht im Geringsten davon abhalten, ihn zu den Magpies lotsen zu wollen.

In der laufenden Saison kommt Duranville beim BVB noch nicht wirklich in die Gänge. Dabei muss aber auch betont werden, dass das Supertalent aufgrund einer Oberschenkelverletzung bereits acht Pflichtspiele verpasst hat. Beim 4:0-Sieg gegen den SC Freiburg am Samstag feierte Duranville seine Rückkehr auf den Rasen. In nur 109 Spielminuten gelang ihm bereits ein Treffer für die Schwarzgelben.