Sprachliche Barriere als Vorwand? Bayern-Leihgabe tritt nach Problemen unter Thomas Tuchel gegen Ex-Trainer nach

Bryan Zaragoza glänzt mit guten Leistungen

In dieser Saison ist Zaragoza an CA Osasuna verliehen, wo er mit guten Leistungen derzeit auf sich aufmerksam macht. Sechs Scorerpunkte (ein Tor, fünf Vorlagen) sammelte er in 13 Spielen. Sein Vertrag beim FC Bayern München ist noch bis 2019 datiert.

Zaragoza hat sich mit der spanischen Nationalmannschaft in der Nations League für das Viertelfinale qualifiziert - die Iberer belegten in Gruppe A4 vor Dänemark, Serbien und der Schweiz Rang eins. Mit Osasuna empfängt er am kommenden Sonntag in LaLiga den FC Villarreal.