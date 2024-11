Nackenschlag für Real Madrid und den FC Bayern? Spitzenklub soll wohl Favorit auf Transfer von Florian Wirtz sein

Florian Wirtz hat bei Leverkusen noch Vertrag bis 2027

Wirtz ist bei Bayer Leverkusen noch bis zum 30. Juni 2027 gebunden, ein aufnehmender Verein müsste also wohl eine Ablösesumme im dreistelligen Millionenbereich zahlen. Mit der Werkself feierte der 21-Jährige im vergangenen Jahr das Double aus deutscher Meisterschaft und DFB-Pokal.

Auch in dieser Saison gehört Wirtz bei B04 zu den absoluten Leistungsträgern. In 17 Pflichtspielen erzielte er wettbewerbsübergreifend sieben Tore und gab zwei Assists.

In der Bundesliga sind Wirtz und Leverkusen am kommenden Samstag um 15.30 Uhr zuhause gegen den 1. FC Heidenheim gefordert. Anschließend geht es drei Tage später in der Champions League gegen RB Salzburg zur Sache.