FC Bayern München trifft wohl endgültige Zukunfts-Entscheidung bei Leon Goretzka

Leon Goretzka lehnte Abgang im Sommer noch ab

Goretzka selbst soll sich nach Sky-Infos ebenfalls auf einen Wechsel im nächsten Sommer vorbereiten. Zwar hatte der 29-Jährige in der jüngeren Vergangenheit immer wieder betont, keine Gedanken an einen Vereinswechsel zu hegen, von den Münchner Verantwortlichen wurde allerdings wohl deutlich in Richtung des Spielers geäußert, in Zukunft nicht mehr mit ihm zu planen.

Goretzka will demnach wieder eine bedeutende Rolle bei einem Klub spielen - und Nationalspieler sein. Sein letztes Länderspiel absolvierte er im November 2023 bei der 0:2-Niederlage gegen Österreich, auch bei der Heim-EM fehlte er im Kader von Bundestrainer Julian Nagelsmann. Als potenzieller Abnehmer wird Manchester United gehandelt.

Goretzka stand in dieser Saison zehnmal für den FC Bayern München auf dem Rasen. Dabei erzielte er einen Treffer selbst, ein weiteres Tor legte er auf. Sein Vertrag an der Säbener Straße ist noch bis zum 30. Juni 2026 datiert.