FC Bayern München, News und Gerüchte: Vincent Kompany als X-Faktor bei Zukunfts-Entscheidung von Alphonso Davies?

© getty

FC Bayern München, News: Istvan Kovacs pfeift CL-Kracher gegen PSG

Istvan Kovacs wird am Dienstag den Champions-League-Kracher zwischen dem FC Bayern und Paris Saint-Germain pfeifen. Für Fans des deutschen Rekordmeisters ist das durchaus Grund zur Freude. Der Rumäne hat nämlich bereits zwei Begegnungen des FC Bayern in der Königsklasse gepfiffen. Beide dieser Partien gewann der FCB in der Spielzeit 2020/21 mit 2:1 - zum einen gegen Lazio Rom im Achtelfinale und zum anderen gegen Lokomotive Moskau in der Gruppenphase.

In der laufenden Saison hat der 40-Jährige die Bayern noch nicht gepfiffen, dafür aber mit Borussia Dortmund einen anderen Bundesligisten. Kovacs leitete das Gruppenspiel zwischen Real Madrid und dem BVB, das die Königlichen mit 5:2 für sich entschieden.

Der FC Bayern steht in der Champions League nach zwei Niederlagen in vier Spielen unter Zugzwang, will man direkt das Achtelfinale erreichen. In der Tabelle reicht es momentan nur für Platz 18, PSG ist mit vier Punkten aus vier Spielern aber sogar noch schwächer.