"Gibt einige Bereiche des Trainerdaseins, die mir gut gefallen": Thomas Müller vom FC Bayern spricht über seine Zukunft

Thomas Müller: FC Bayern und DFB buhlen um seine Dienste

Ganz abgeneigt von einem Job als Trainer ist Müller jedenfalls nicht. "Es gibt sicherlich einige Bereiche des Trainerdaseins, die mir auch gut gefallen." Aber: Im Moment sei es zu früh zu wissen, ob Trainer "mal was für mich ist".

Ohnehin habe er mit dem FC Bayern in dieser Saison noch ein großes Ziel: das Champions-League-Finale, das am 30. Mai 2025 in München stattfindet. Er sei zwar "kein Träumer, aber es ist natürlich reizvoll", sagte Müller: "Ich würde aber auch ins Champions-League-Finale wollen, wenn es nicht in München wäre."

Sowohl die Bayern als auch der Deutsche Fußball-Bund (DFB) würden Müller nach dessen Karriereende gerne in anderer Funktion einbinden, heißt es. Auch Anfragen als TV-Experte sollen dem Ur-Bayer vorliegen.