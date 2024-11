Als Geschenk für den Klub: Fans von Bayern München wollen Stadionhymne einsingen

FC Bayern: Stadionhymne soll am 7. Dezember in der Allianz Arena eingesungen werden

In einem weiteren Facebook-Post kündigte die Gruppe an, nach dem Bundesligaspiel gegen den 1. FC Heidenheim am 7. Dezember die Stadionhymne als Südkurve einzusingen. Es soll ein Lied aus der Fankurve werden, "das professionell und stilvoll vertont wird." Alle seien nach Abpfiff willkommen, am Einsingen teilzunehmen. Eine zusätzliche Eintrittskarte werde nicht benötigt.

Als Vorbild hat sich der Club Nr. 12 andere bekannte Vereine aus Europa genommen, allen voran den FC Liverpool, dessen Fans dafür bekannt sind, vor Heimspielen im Anfield Stadium die Hymne "You'll never walk alone" zu singen. Doch im Post wurden auch andere Vereine mit ihren Hymnen erwähnt, darunter AS Rom mit "Roma Roma Roma", der VfL Bochum mit "Tief im Westen" und Hertha BSC mit "Nur nach Hause".