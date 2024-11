Nach Kritik von Harry Kane: Arsenal-Trainer Mikel Arteta schießt zurück

Absagen an die Nationalmannschaft: Harry Kane sprach von einer "Schande"

Saka war einer von zehn Spielern, die den Three Lions in den vergangenen beiden Wochen wegen gesundheitlicher Probleme absagten. Kapitän Kane nannte die Situation daraufhin "eine Schande" und meinte weiter: "Wenn ich ganz ehrlich bin, gefällt mir das gar nicht. Wie ich gerade gesagt habe, England kommt vor allem, vor jeder Vereinssituation." Die Nationalmannschaft sei "das Wichtigste", so Kane.

Arteta stellte mit Blick auf Kanes Kommentar klar, dass Saka tatsächlich verletzt gewesen sei und nicht trainiert habe: "Er konnte gar nichts machen. Er war abwesend und brauchte Zeit, um das auszukurieren. Er hat eine Trainingseinheit (während der Länderspielpause) absolviert."

Nach dem Erfolg über Forest geht es für den englischen Vizemeister unter der Woche in der Champions League weiter. Dann treffen Arteta, Saka und Co. am Dienstag in einem Auswärtsspiel auf Sporting CP. Anschließend kommt es in der Liga zum Londoner Derby gegen West Ham United.